الزوار العرب يشكلون 54 % من إجمالي سياح الأردن

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - شكلت نسبة مساهمة الزوار العرب 54 % من إجمالي أعداد زوار الأردن الدوليين خلال الأشهر التسعة الماضية، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.
وبلغت أعداد الزوار العرب نحو 2.521 مليون زائر خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي، بحسب الغد.
وبلغ عدد الزوار الدوليين منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي نحو 4.702 مليون سائح مقارنة بـ5.058 مليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بتراجع مقداره يزيد على 356 ألف سائح وبنسبة بلغت7 %.
وجاء في المرتبة الثانية حسب البيانات الوزارية من زوار الأردن أولئك الأردنيون المقيمون في الخارج بنسبة شكلت نحو 28.8 % من إجمالي زوار المملكة وبلغ عددهم أكثر من 1.355 مليون "مغترب".
وشكلت نسبة مساهمة زوار الأردن من الدول الأوروبية نحو 10.8 % من إجمالي الزوار، إذ تجاوز عددهم 509.2 ألف زائر أوروبي.
وبلغت نسبة مساهمة الدول الآسيوية من إجمالي زوار المملكة نحو 3.1 % بعدد تجاوز مستوى 148 ألف زائر آسيوي.
وشكلت الجنسية الأميركية ما نسبته 2.7 % من إجمالي أعداد زوار المملكة وبلغ عددهم نحو 131.2 ألف زائر أميركي.
وشكلت نسبة زوار المملكة من الدول الأفريقية 0.75 % من إجمالي زوار المملكة وبلغ عددهم نحو 35.3 ألف زائر أفريقي.
وتراجع عدد الزوار الدوليين القادمين إلى المملكة من سياح المبيت بنسبة 4.7 % منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
وبلغ عدد زوار المملكة من سياح المبيت نحو 4.021 مليون سائح يقابله في الفترة ذاتها من العام الماضي قرابة 4.22 مليون سائح بتراجع مقداره 482 ألف سائح مبيت.
وانخفض عدد الزوار الدوليين القادمين إلى المملكة من سياح اليوم الواحد بنسبة بلغت 17.8 % منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
وسجلت أعداد الزوار من سياح اليوم الواحد نحو 680.7 ألف سائح منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر (أيلول) السابق مقارنة بـ828.6 ألف سائح بتراجع مقداره 147.9 ألف سائح.
ويشار إلى إن أعداد الزوار الدوليين القادمين إلى المملكة العام الماضي بلغت نحو 6.353 مليون زائر غالبيتهم سياح مبيت، إذ بلغت أعدادهم أكثر من 5.345 مليون سائح ونحو مليون سائح (زوار اليوم الواحد).
وبلغ الدخل السياحي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 ما قيمته 4,957.8 مليون دولار بانخفاض نسبته 3.7 % بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023.
ويعود ذلك إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 6.7 %، وفق بيانات البنك المركزي الأردني.
وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي لكل من الأردنيين المغتربين بنسبة 5.8 % والعرب بنسبة 11.5 %، في حين تراجع الدخل السياحي لكل من الجنسيات الأوروبية والأميركية والجنسيات الأخرى بنسبة 53.9 % و39.1 % و20.1 % على التوالي.
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