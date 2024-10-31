الزوار العرب يشكلون 54 % من إجمالي سياح الأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - شكلت نسبة مساهمة الزوار العرب 54 % من إجمالي أعداد زوار الأردن الدوليين خلال الأشهر التسعة الماضية، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.

وبلغت أعداد الزوار العرب نحو 2.521 مليون زائر خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي، بحسب الغد.

وبلغ عدد الزوار الدوليين منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي نحو 4.702 مليون سائح مقارنة بـ5.058 مليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بتراجع مقداره يزيد على 356 ألف سائح وبنسبة بلغت7 %.

وجاء في المرتبة الثانية حسب البيانات الوزارية من زوار الأردن أولئك الأردنيون المقيمون في الخارج بنسبة شكلت نحو 28.8 % من إجمالي زوار المملكة وبلغ عددهم أكثر من 1.355 مليون "مغترب".

وشكلت نسبة مساهمة زوار الأردن من الدول الأوروبية نحو 10.8 % من إجمالي الزوار، إذ تجاوز عددهم 509.2 ألف زائر أوروبي.

وبلغت نسبة مساهمة الدول الآسيوية من إجمالي زوار المملكة نحو 3.1 % بعدد تجاوز مستوى 148 ألف زائر آسيوي.

وشكلت الجنسية الأميركية ما نسبته 2.7 % من إجمالي أعداد زوار المملكة وبلغ عددهم نحو 131.2 ألف زائر أميركي.

وشكلت نسبة زوار المملكة من الدول الأفريقية 0.75 % من إجمالي زوار المملكة وبلغ عددهم نحو 35.3 ألف زائر أفريقي.

وتراجع عدد الزوار الدوليين القادمين إلى المملكة من سياح المبيت بنسبة 4.7 % منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.

وبلغ عدد زوار المملكة من سياح المبيت نحو 4.021 مليون سائح يقابله في الفترة ذاتها من العام الماضي قرابة 4.22 مليون سائح بتراجع مقداره 482 ألف سائح مبيت.

وانخفض عدد الزوار الدوليين القادمين إلى المملكة من سياح اليوم الواحد بنسبة بلغت 17.8 % منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.

وسجلت أعداد الزوار من سياح اليوم الواحد نحو 680.7 ألف سائح منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر (أيلول) السابق مقارنة بـ828.6 ألف سائح بتراجع مقداره 147.9 ألف سائح.



ويشار إلى إن أعداد الزوار الدوليين القادمين إلى المملكة العام الماضي بلغت نحو 6.353 مليون زائر غالبيتهم سياح مبيت، إذ بلغت أعدادهم أكثر من 5.345 مليون سائح ونحو مليون سائح (زوار اليوم الواحد).

وبلغ الدخل السياحي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 ما قيمته 4,957.8 مليون دولار بانخفاض نسبته 3.7 % بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023.

ويعود ذلك إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 6.7 %، وفق بيانات البنك المركزي الأردني.

وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي لكل من الأردنيين المغتربين بنسبة 5.8 % والعرب بنسبة 11.5 %، في حين تراجع الدخل السياحي لكل من الجنسيات الأوروبية والأميركية والجنسيات الأخرى بنسبة 53.9 % و39.1 % و20.1 % على التوالي.