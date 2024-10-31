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كريدي مكس تدعم المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في مشروع ((فلس يغير حياة))

10/31/2024 7:31:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬التزامها‭ ‬بخدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬ودعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬الخيرية‭ ‬و‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬عادتها‭ ‬السنوية،‭ ‬تبرعت‭ ‬كريدي‭ ‬مكس‭ ‬بالمبلغ‭ ‬المخصص‭ ‬لصالح‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬لمشروع‭ ‬‮«‬فلس‭ ‬يغير‭ ‬حياة‮»‬‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬بمقر‭ ‬المؤسسة،‭ ‬حيث‭ ‬تسلم‭ ‬التبرع‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬من‭ ‬أحمد‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬سيادي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬كريدي‭ ‬مكس،‭ ‬وبحضور‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالله‭ ‬اليعقوب،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬للتخطيط‭ ‬وتنمية‭ ‬الموارد‭ ‬الخيرية‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬والسيد‭ ‬علي‭ ‬العباسي،‭ ‬مدير‭ ‬أول‭ ‬تنفيذي ‭ ‬رئيس‭ ‬دائرة‭ ‬خدمات‭ ‬الزبائن‭ ‬والمبيعات‭ ‬بشركة‭ ‬كريدي‭ ‬مكس‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬أشاد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالدور‭ ‬المُجتمعي‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬كريدي‭ ‬مكس،‭ ‬مُنوهًا‭ ‬بالأثر‭ ‬المُهم‭ ‬والبصمة‭ ‬الواضحة‭ ‬التي‭ ‬تركها‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬فلس‭ ‬يغير‭ ‬حياة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تنفذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬كريدي‭ ‬ماكس‭ ‬في‭ ‬تغير‭ ‬حياة‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬6000‭ ‬أسرة‭ ‬مُنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬المؤسسة‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬المشروع‭ ‬تُجسد‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬وتوحيد‭ ‬الجهود‭ ‬لدعم‭ ‬الأسر‭ ‬المكفولة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬مشاركة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬الخيرية،‭ ‬حيث‭ ‬يلعب‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬دورًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الإنسانية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬فعالية‭ ‬البرامج‭ ‬الخيرية،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬المناسب‭ ‬للأسر‭ ‬المكفولة‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجاتها‭ ‬الأساسية‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬يُعزز‭ ‬من‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬ويُسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬متماسك‭ ‬يُعنى‭ ‬برفاهية‭ ‬أفراده‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬سيادي‭ ‬أهمية‭ ‬مساهمة‭ ‬شركة‭ ‬كريدي‭ ‬مكس‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬والإنساني‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬والذي‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬الكريم،‭ ‬واستمرار‭ ‬كريدي‭ ‬مكس‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬المؤسسة‭ ‬لصالح‭ ‬الأيتام‭ ‬وأنها‭ ‬لن‭ ‬تتوانى‭ ‬في‭ ‬المساهمة‭ ‬لتقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬لكل‭ ‬الفئات‭ ‬المستحقة‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭. ‬

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