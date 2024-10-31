كريدي مكس تدعم المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في مشروع ((فلس يغير حياة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إطار التزامها بخدمة المجتمع ودعم المؤسسات الخيرية و تماشياً مع عادتها السنوية، تبرعت كريدي مكس بالمبلغ المخصص لصالح المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لمشروع «فلس يغير حياة» في لقاء بمقر المؤسسة، حيث تسلم التبرع الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، من أحمد عبد الرحمن سيادي، الرئيس التنفيذي لشركة كريدي مكس، وبحضور يوسف عبدالله اليعقوب، الأمين العام المساعد للتخطيط وتنمية الموارد الخيرية في المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، والسيد علي العباسي، مدير أول تنفيذي
– رئيس دائرة خدمات الزبائن والمبيعات بشركة كريدي مكس.
وتعليقًا على ذلك، أشاد الشيخ علي بن خليفة آل خليفة بالدور المُجتمعي البارز الذي تلعبه كريدي مكس، مُنوهًا بالأثر المُهم والبصمة الواضحة التي تركها مشروع «فلس يغير حياة» الذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع كريدي ماكس في تغير حياة ما يقارب 6000 أسرة مُنضوية تحت مظلة المؤسسة.
وأشار إلى أن النجاحات التي حققها المشروع تُجسد أهمية الشراكة في العمل الخيري وتوحيد الجهود لدعم الأسر المكفولة، مؤكدًا أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم المبادرات الخيرية، حيث يلعب هذا التعاون دورًا كبيرًا في تحقيق الأهداف الإنسانية من خلال تعزيز فعالية البرامج الخيرية، ما يسهم في تقديم الدعم المناسب للأسر المكفولة وتلبية احتياجاتها الأساسية. وأكد أن استمرار مثل هذه المبادرات يُعزز من القيم الإنسانية ويُسهم في بناء مجتمع متماسك يُعنى برفاهية أفراده.
ومن جانبه، أكد أحمد عبدالرحمن سيادي أهمية مساهمة شركة كريدي مكس في العمل الخيري والإنساني الذي تقوم به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والذي يعود بالخير على مملكة البحرين وشعبها الكريم، واستمرار كريدي مكس في دعم البرامج التي تنفذها المؤسسة لصالح الأيتام وأنها لن تتوانى في المساهمة لتقديم المساعدة لكل الفئات المستحقة في المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.
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