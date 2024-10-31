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مدير عام العلاقات الثنائية بالخارجية يشارك في اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين

10/31/2024 7:31:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬السفير‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لتنفيذ‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬افتتح‭ ‬الاجتماع‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬الذي‭ ‬أعلنته‭ ‬المملكة‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركائها‭ ‬الدوليين،‭ ‬وبحضور‭ ‬ممثلي‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭.‬

وأكد‭ ‬السفير‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للجهود‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وتسهيل‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬المدنيين‭.‬‮
‬‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬بالحقوق‭ ‬المشروعة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬الحرية‭ ‬وتقرير‭ ‬المصير‭ ‬وإقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬ذات‭ ‬السيادة‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬1967،‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وفق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬ومبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية،‭ ‬ودعم‭ ‬الاعتراف‭ ‬الكامل‭ ‬بالدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وعضويتها‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬باعتبارها‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬للتهدئة‭ ‬وإحلال‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬والدائم‭.‬

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