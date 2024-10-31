مدير عام العلاقات الثنائية بالخارجية يشارك في اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬السفير‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للجهود‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وتسهيل‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬المدنيين‭.‬‮

‬‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬بالحقوق‭ ‬المشروعة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬الحرية‭ ‬وتقرير‭ ‬المصير‭ ‬وإقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬ذات‭ ‬السيادة‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬1967،‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وفق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬ومبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية،‭ ‬ودعم‭ ‬الاعتراف‭ ‬الكامل‭ ‬بالدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وعضويتها‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬باعتبارها‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬للتهدئة‭ ‬وإحلال‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬والدائم‭.‬

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