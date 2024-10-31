مدير عام العلاقات الثنائية بالخارجية يشارك في اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شارك السفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة، مدير عام العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية، في الاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، والذي عقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث افتتح الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الذي أعلنته المملكة الشهر الماضي بالتعاون مع شركائها الدوليين، وبحضور ممثلي عدد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية.
وأكد السفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة خلال الاجتماع على دعم مملكة البحرين للجهود الدولية التي تهدف إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
كما أكد التزام المملكة بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، ودعم الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبارها خارطة طريق للتهدئة وإحلال السلام العادل والشامل والدائم.
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