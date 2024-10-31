خارجية الشورى توافق على تغليظ عقوبة إفشاء السرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬أوصت‭ ‬اللجنة‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬لسنة‭ ‬1976،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬الحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬والعائلية‭ ‬للأفراد‭ ‬من‭ ‬الاعتداء‭ ‬عليها‭ ‬وتجريم‭ ‬كل‭ ‬فعل‭ ‬ينتهكها،‭ ‬جراء‭ ‬الاستخدام‭ ‬السيئ‭ ‬لوسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬الوسائل‭ ‬سواء‭ ‬بالتقاط‭ ‬الصور‭ ‬أو‭ ‬نشرها‭ ‬أو‭ ‬إذاعتها،‭ ‬وكذلك‭ ‬تغليظ‭ ‬العقوبة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬فَضَّ‭ ‬رسالة‭ ‬أو‭ ‬برقية‭ ‬بغير‭ ‬رِضا‭ ‬من‭ ‬أرسلت‭ ‬إليه‭ ‬أو‭ ‬استرق‭ ‬السمع‭ ‬في‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية،‭ ‬وتغليظها‭ ‬لمن‭ ‬أفشى‭ ‬الرسالة‭ ‬أو‭ ‬البرقية‭ ‬أو‭ ‬المكالمة‭ ‬لغير‭ ‬من‭ ‬وجهت‭ ‬إليه‭ ‬دون‭ ‬إذنه،‭ ‬متى‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬ذلك‭ ‬إلحاق‭ ‬ضرر‭ ‬بالغير‭. ‬وسوف‭ ‬يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬حول‭ ‬مشروعي‭ ‬قانون‭.‬

وارتأت‭ ‬الحكومة‭ ‬تأييد‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬بمشروع‭ ‬القانون‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬تشديد‭ ‬العقوبة‭ ‬بحق‭ ‬من‭ ‬وجد‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬عام‭ ‬أو‭ ‬مكان‭ ‬مطروق‭ ‬يحرض‭ ‬المارة‭ ‬على‭ ‬الفسق‭ ‬بإشارات‭ ‬أو‭ ‬أقوال‭ ‬أو‭ ‬بأية‭ ‬وسيلة‭ ‬أُخرى،‭ ‬وبحق‭ ‬من‭ ‬نشر‭ ‬بإحدى‭ ‬طرق‭ ‬العلانية‭ ‬أخبارًا‭ ‬أو‭ ‬صورًا‭ ‬أو‭ ‬تعليقات‭ ‬تتصل‭ ‬بأسرار‭ ‬الحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬العائلية‭ ‬للأفراد‭ ‬ولو‭ ‬كانت‭ ‬صحيحة‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬نشرها‭ ‬الإساءة‭ ‬لهم‭. ‬وذلك‭ ‬إزاء‭ ‬عدم‭ ‬تناسب‭ ‬العقوبة‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬القائم‭ ‬مع‭ ‬الفعل‭ ‬الإجرامي‭ ‬المرتكب‭ ‬بحيث‭ ‬أصبحت‭ ‬العقوبة‭ ‬لا‭ ‬تحقق‭ ‬الردع‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬يكفل‭ ‬حماية‭ ‬المجتمع‭ ‬وصون‭ ‬آدابه‭ ‬المستمدة‭ ‬من‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬السمحاء‭ ‬أو‭ ‬العرف‭ ‬الراسخ‭ ‬بإعطاء‭ ‬الطريق‭ ‬حقه‭. ‬ومن‭ ‬ناحيةٍ‭ ‬أُخرى‭ ‬حماية‭ ‬الحياة‭ ‬الشخصية‭ ‬للأفراد‭ ‬خاصةً‭ ‬مع‭ ‬ظهور‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬ووسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬يستغلها‭ ‬البعض‭ ‬للتعدي‭ ‬على‭ ‬حريات‭ ‬الأفراد‭ ‬وإفشاء‭ ‬أسرار‭ ‬حياتهم‭.

‬كما‭ ‬ارتأت‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يمثل‭ ‬تطورًا‭ ‬مشهودًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العقاب‭ ‬يتواكب‭ ‬مع‭ ‬تطور‭ ‬وسائل‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجريمة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أوضح‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المعروض‭ ‬تضمن‭ ‬تشديد‭ ‬عقوبة‭ ‬تحريض‭ ‬المارة‭ ‬على‭ ‬الفسق‭ ‬لتكون‭ ‬الحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬والغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬مائة‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬إحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين،‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬الحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬أو‭ ‬الغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تجاوز‭ ‬عشرين‭ ‬دينارًا‭ ‬وفقًا‭ ‬لنص‭ ‬المادة‭ ‬الحالي،‭ ‬كما‭ ‬أضاف‭ ‬النص‭ ‬المعدل‭ ‬أية‭ ‬وسيلة‭ ‬أخرى‭ ‬تحرض‭ ‬المارة‭ ‬على‭ ‬الفسق‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬حصرها‭ ‬في‭ ‬الإشارات‭ ‬والأقوال‭ ‬ليشمل‭ ‬التجريم‭ ‬كافة‭ ‬وسائل‭ ‬التحريض‭ ‬على‭ ‬الفسق‭. ‬

كما‭ ‬رأى‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬ضرورة‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬أقصى‭ ‬للغرامة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها،‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للغرامة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬يجاوز‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للغرامة‭ ‬المقررة‭ ‬للجرائم‭ ‬عمومًا‭ ‬وفقًا‭ ‬لقانون‭ ‬العقوبات،‭ ‬وأنه‭ ‬ولئن‭ ‬كان‭ ‬للمشروع‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬معينة‭ ‬وللاعتبارات‭ ‬التي‭ ‬يقدرها‭ ‬عدم‭ ‬التقيد‭ ‬بالأصل‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬تقدير‭ ‬الغرامة،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬تحديد‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للغرامة‭ ‬التزامًا‭ ‬بمبدأ‭ ‬شرعية‭ ‬الجرائم‭ ‬والعقوبات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الدستور‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يلحق‭ ‬النص‭ ‬شبهة‭ ‬عدم‭ ‬الدستورية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬انتهت‭ ‬إليه‭ ‬ – ‭ ‬وبحق‭ ‬ – ‭ ‬اللجان‭ ‬المختصة‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭. ‬

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