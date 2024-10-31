تأجيل مباراة فالنسيا وريال مدريد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تأجلت‭ ‬مباراة‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬ومضيفه‭ ‬فالنسيا‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مقررة‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بسبب‭ ‬الفيضانات‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬المنطقة‭.‬

وعُلّقت‭ ‬مباراة‭ ‬فياريال‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬مع‭ ‬رايو‭ ‬فايكانو‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬95‭ ‬شخصا‭ ‬جراء‭ ‬الفيضانات‭ ‬المفاجئة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬إسبانيا‭.‬

وطلبت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬من‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬المحلي‭ ‬تأجيل‭ ‬مباراتي‭ ‬فالنسيا‭ ‬وفياريال‭ ‬السبت،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬تضم‭ ‬فرقا‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬المتضررة‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬تأجيل‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬ستُلعب‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الاحترافية‭ ‬وغير‭ ‬الاحترافية،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬أو‭ ‬كرة‭ ‬الصالات‭ (‬في‭ ‬منطقة‭ ‬فالنسيا‭)‬‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬قد‭ ‬أجل‭ ‬بالفعل‭ ‬مباريات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬ملك‭ ‬إسبانيا‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مباراة‭ ‬فالنسيا‭ ‬أمام‭ ‬بارلا‭ ‬إسكويلا‭.‬

وسيتم‭ ‬الوقوف‭ ‬دقيقة‭ ‬صمت‭ ‬حدادا‭ ‬على‭ ‬ضحايا‭ ‬الفيضانات‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مباراة‭ ‬المتصدر‭ ‬برشلونة‭ ‬أمام‭ ‬إسبانيول‭ ‬في‭ ‬دربي‭ ‬كاتالونيا‭ ‬الأحد‭.‬