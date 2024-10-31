تأهل كينن وفرنانديز لدور الثمانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

هونج‭ ‬كونج‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬واصلت‭ ‬لاعبة‭ ‬التنس‭ ‬الأمريكية‭ ‬صوفيا‭ ‬كينن‭ ‬مسيرتها‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬هونج‭ ‬كونج‭ ‬المفتوحة‭ ‬للسيدات،‭ ‬بعدما‭ ‬تأهلت‭ ‬لدور‭ ‬الثمانية‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭.‬

وفازت‭ ‬كينن‭ ‬على‭ ‬الفرنسية‭ ‬جيسيكا‭ ‬بونشيه‭ ‬بنتيجة‭ ‬7‭ / ‬5‭ ‬و6‭ / ‬4،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬للبطولة،‭ ‬لتضرب‭ ‬موعدا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭ ‬مع‭ ‬الصينية‭ ‬يوي‭ ‬يوان،‭ ‬المصنفة‭ ‬السادسة‭ ‬للمسابقة،‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭.‬

وصعدت‭ ‬الكندية‭ ‬ليلي‭ ‬آني‭ ‬فرنانديز،‭ ‬المصنفة‭ ‬الثالثة‭ ‬للبطولة،‭ ‬لدور‭ ‬الثمانية‭ ‬أيضا‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬الأسترالية‭ ‬كيمبرلي‭ ‬بيريل‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭ / ‬1‭ ‬و6‭ /

‬2،‭ ‬لتلاقي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬القادم‭ ‬الأمريكية‭ ‬بيرناردا‭ ‬بيرا‭ ‬اليوم‭.‬

ولحقت‭ ‬الروسية‭ ‬أنستازيا‭ ‬زاخاروفا‭ ‬بركب‭ ‬المتأهلات‭ ‬لدور‭ ‬الثمانية‭ ‬أيضا،‭ ‬عقب‭ ‬تغلبها‭ ‬على‭ ‬مواطنتها‭ ‬فارفارا‭ ‬جراتشيفا،‭ ‬المصنفة‭ ‬السابعة‭ ‬للبطولة،‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭ / ‬3‭ ‬و6‭ / ‬1،‭ ‬لتواجه‭ ‬البريطانية‭ ‬كاتي‭ ‬بولتر،‭ ‬المصنفة‭ ‬الثانية‭ ‬للمسابقة‭.‬

وصعدت‭ ‬الهولندية‭ ‬سوزان‭ ‬لامينز‭ ‬للدور‭ ‬ذاته،‭ ‬إثر‭ ‬تغلبها‭ ‬على‭ ‬الإسبانية‭ ‬كريستينا‭ ‬بوكسا،‭ ‬المصنفة‭ ‬الثامنة‭ ‬للبطولة،‭ ‬بنتيجة‭ ‬5‭ / ‬7‭ ‬و6‭ / ‬4‭ ‬و6‭ / ‬3‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ماراثونية‭.‬



