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لبنان: مقتل 12 شخصا في غارات متفرقة للاحتلال الإسرائيلي

10/31/2024 2:50:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 31 - 10 (كونا) -- أعلن لبنان اليوم الخميس مقتل 12 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 11 آخرين بجروح في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدات ومناطق متفرقة من لبنان.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ان الحصيلة النهائية للغارة التي شنها طيران الاحتلال على بلدة (مقنة) في مدينة (بعلبك) أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة ستة آخرين بجروح أحدهم وصفت حالته بالخطرة في حين تواصل فرق الإنقاذ أعمال رفع الأنقاض في الموقع.
وذكرت الوكالة ان غارة أخرى شنها طيران الاحتلال على بلدة (ارزي) في جنوب لبنان أدت إلى مقتل خمسة أشخاص وخلفت أضرارا مادية كبيرة في الممتلكات.
وفي بلدة (الكيال) شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي غارة على منزل أدت إلى مقتل امرأة وإصابة خمسة آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
واشارت الوكالة الى ان الطيران الحربي للاحتلال شن 8 غارات متتالية على بلدات (خربة سلم) و(برعشيت) و(كفرا) و(ياطر) و(دروس) في محيط مدينة (بعلبك) مخلفة أضرارا وخسائر مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.
ويشهد لبنان منذ أكتوبر 2023 مواجهات عسكرية يومية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي تصاعدت حدتها وتحولت منذ 23 سبتمبر الماضي إلى غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)

ف ز / ر س




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