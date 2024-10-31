لبنان: مقتل 12 شخصا في غارات متفرقة للاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 31 - 10 (كونا) -- أعلن لبنان اليوم الخميس مقتل 12 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 11 آخرين بجروح في غارات شنها طيران
الاحتلال الإسرائيلي على بلدات ومناطق متفرقة من لبنان.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ان الحصيلة النهائية للغارة التي شنها طيران الاحتلال على بلدة (مقنة) في مدينة (بعلبك) أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة ستة آخرين بجروح أحدهم وصفت حالته بالخطرة في حين تواصل فرق الإنقاذ أعمال رفع الأنقاض في الموقع.
وذكرت الوكالة ان غارة أخرى شنها طيران الاحتلال على بلدة (ارزي) في جنوب لبنان أدت إلى مقتل خمسة أشخاص وخلفت أضرارا مادية كبيرة في الممتلكات.
وفي بلدة (الكيال) شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي غارة على منزل أدت إلى مقتل امرأة وإصابة خمسة آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
واشارت الوكالة الى ان الطيران الحربي للاحتلال شن 8 غارات متتالية على بلدات (خربة سلم) و(برعشيت) و(كفرا) و(ياطر) و(دروس) في محيط مدينة (بعلبك) مخلفة أضرارا وخسائر مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.
ويشهد لبنان منذ أكتوبر 2023 مواجهات عسكرية يومية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي تصاعدت حدتها وتحولت منذ 23 سبتمبر الماضي إلى غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)
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