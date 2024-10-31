مدير الكهرباء الوطنية رئيسا لسيجري الوطنية الأردنية

انتخبت الهيئة العامة لجمعية (سيجري) الوطنية الأردنية مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة رئيسا للجمعية.



جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الثامن للجمعية الذي عقد في مقرها في شركة الكهرباء الوطنية وتم خلاله انتخاب أعضاء هيئة الإدارة للعامين المقبلين.



وبحسب بيان صدر عن الجمعية اليوم الخميس، انتخبت الهيئة العامة كلا من شركة الكهرباء الوطنية وشركة الكهرباء الأردنية وشركة السمرا لتوليد الكهرباء وشركة توزيع الكهرباء وشركة كهرباء محافظة اربد وجامعة مؤتة وعيد العساف أعضاء لهيئة إدارة الجمعية.



بدورها، انتخبت هيئة الإدارة الجديدة المشكلة شركة الكهرباء الوطنية ممثلة بمديرها العام الدكتور سفيان البطاينة رئيسا لهيئة إدارة الجمعية فيما تم انتخاب شركة الكهرباء الأردنية نائبا للرئيس ممثلة بمديرها العام المهندس حسن عبدالله.



وتم اختيار المهندس احمد الدهني مساعد المدير العام للتخطيط في شركة الكهرباء الوطنية سكرتيرا عاما لسيجري الوطنية الأردنية واختيار الجامعة الأردنية ممثلة بالدكتور سحبان الناصر رئيسا للجنة الفنية العليا.



وسيجري الوطنية الأردنية التي تأسست منذ العام 1989 ومقرها شركة الكهرباء الوطنية هي لجنة منبثقة عن المجلس العالمي لأنظمة الطاقة الكهربائية "سيجري العالمية" ومقرها العاصمة الفرنسية باريس وأنشئت عام 1921 منظمة مختصة بأنظمة الطاقة الكهربائية وتطويرها بمشاركة اللجان الوطنية من مختلف دول العالم.



وتتكون الهيئة العامة لسيجري الوطنية الأردنية من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركات الكهرباء العاملة بالقطاع وعدد من الجامعات إضافة إلى نقابة المهندسين الأردنيين وغرفة صناعة عمان وشركات عن القطاع الخاص تعمل في مجال صناعة الكهرباء. بترا