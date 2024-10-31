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بعد الأونروا: الاحتلال يمنع وجود البعثات الأجنبية بالقدس

10/31/2024 2:42:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عمان- بعد ساعات على حظر أنشطة "الأونروا" وإنهاء عملها في القدس المحتلة؛ شرع الاحتلال في اتخاذ نفس الإجراء على البعثات الدبلوماسية الأجنبية التي يعود وجودها بالمدينة إلى حقبة تاريخية قديمة لم يكن الكيان الصهيوني قد نشأ بعد، بالتزامن مع مصادرة مساحات شاسعة من أراضي المقدسيين، ضمن اجراءات متواترة لتهويدها وطمس معالمها.
وصادق "كنيست" الاحتلال، أمس وبالقراءة الأولى، على مشروع قانون يمنع وجود بعثات أجنبية في القدس المحتلة لتقديم خدماتها للفلسطينيين، إلى جانب استيلاء سلطات الاحتلال على المزيد من أراضي الفلسطينيين بالمدينة بهدف تغيير طابعها الديمغرافي وتكريس ضمها للكيان المُحتل.
فقد صادقت سلطات الاحتلال على الاستيلاء على 64 دونماً من أراضي قرية أم طوبا، جنوب مدينة القدس المحتلة، وهدم أكثر من 30 منزلاً مقدسياً، يضم حوالي 140 مقدسياً، مما يضعهم أمام مساعي الاحتلال لتهجيرهم قسراً لصالح الاستيطان.
وأوضحت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال عمدت إلى تسجيل تلك المساحات الشاسعة من أراضي البلدة المقدسية تحت اسم "الصندوق القومي اليهودي"، من أجل التمهيد لمصادرتها وهدم منازلها الفلسطينيين، وإحلال المستوطنين مكانهم.
وأشارت إلى أن عمليات تسجيل الأراضي تمت دون إبلاغ أصحاب الأرض من الفلسطينيين، حيث استندت سلطات الاحتلال إلى ما يُعرف بـ"قانون تسوية الأراضي الإسرائيلي"، الذي يُستخدم بشكل متزايد للاستيلاء على أراضي المقدسيين وتسليمها لجهات استيطانية.
وبهذه الطريقة، فقد تمكن الاحتلال من الاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي البلدة الفلسطينية، بما يمثل تهديداً خطيراً لوجود المقدسيين في أرضهم وتندرج ضمن سياسة تهويد المدينة، وقلع سكانها الأصليين.
ودعت المحافظة، المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال التي تستهدف تغيير الطابع الديموغرافي للقدس وفرض وقائع جديدة على الأرض.
جاء ذلك بالتزامن مع اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك، أمس، على شكل مجموعات كبيرة، وتنفيذ جولات استفزازية في باحاته وأداء الطقوس التلمودية المزعومة، بحماية قوات الاحتلال.
في حين شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية عند أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة، وبمحيط المسجد الأقصى وداخل باحاته، لتأمين اقتحامات المستوطنين، في ظل تصدي الفلسطينيين لعدوانهم ولحماية "الأقصى" والدفاع عنه.
من جانبه، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أحمد مجدلاني، إن الكيان المحتل يتصرف "كدولة" مارقة تخرق كافة التقاليد والاعراف الدبلوماسية، وقواعد القانون الدولي والإنساني.
وقال مجدلاني، في تصريح له أمس، إن مصادقة "الكنيست" بالقراءة الأولى على مشروع قانون يمنع وجود بعثات أجنبية في القدس يعتبر "وقاحة سياسية وخروجاً عن الأعراف والتقاليد الدبلوماسية، ويهدف إلى تكريس ضم القدس".
وأشار أن هذه التصرفات تعبر عن تصرف عصابات تقود دولة الاحتلال، وتشكل خطراً على الأمن والسلم العالمي .
وأوضح أن البعثات الدبلوماسية القنصلية بالقدس تعود للقرن التاسع عشر قبل قيام كيان الاحتلال بأكثر من 100 عام، وأن الاحتلال إلى زوال وستبقى القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.
وأكد مجدلاني أن كافة إجراءات الاحتلال في القدس لن تغير من طابعها العربي الفلسطيني، باعتبارها اجراءات غير شرعية وتشكل انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية التي تنص على أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية.

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