جيتور تكشف عن طرازها الجديد جيتور T1 في معرض جدة الدولي للسيارات

MENAFN - Asdaf News) تشارك جيتور بمجموعة من طرازاتها الرائدة في جدة الدولي للسيارات 2024 والذي يقام في الفترة ما بين 29 أكتوبر و2 نوفمبر في جدة سوبردوم تحت شعار“متعة القيادة”.

وخلال المعرض ستكشف جيتور عن طراز جيتور T1، وهي سيارة متعددة الاستعمالات من الحجم الصغير، ليكون أحدث إضافة إلى سلسلة السيارات المخصصة للطرق الوعرة من جيتور.

وقد نال T2، الطراز الأول من سلسلة T، إعجاب العملاء المحليين بعد إطلاقه في المملكة العربية السعودية في الربع الأول من هذا العام، وحقق المركز الأول في المبيعات ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات. وسيتم الكشف عن طراز T1 لأول مرة عالمياً ضمن المعرض، وهو إضافة مميزة إلى سلسلة السيارات المخصصة للطرق الوعرة من جيتور. كما تستعرض الشركة سيارتها الهجينة جيتور T2 i-DM للمرة الأولى على الساحة العالمية. وأعلنت الشركة عزمها الالتزام باستراتيجية المنتجات الهجينة الرامية إلى اعتماد محركات الاحتراق الداخلي ضمن سيارات الطاقة الجديدة، إضافةً لدعم قطاع البحث والتطوير، وإطلاق طرازات جديدة ضمن فئتي السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات وسيارات الطاقة الجديدة، وذلك في إطار مساعي جيتور لتصبح الشركة الرائدة عالمياً في فئة السيارات الهجينة المخصصة للطرق الوعرة.

وتنتمي سيارة جيتور T1 إلى سلسلة الطرازات الرائدة من الشركة، وتُصنف ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات الصغيرة والمخصصة للأفراد المميزين وعشاق نمط الحياة الراقي، كما أنها أحدث طراز رائد تصدره شركة جيتور أوتو بعد إطلاق طراز T2. ونال التصميم الإبداعي والجريء للسيارات الرياضية متعددة الاستعمالات من جيتور إعجاب روّاد القطاع، حيث حاز على جائزة ريد دوت ديزاين كونسيبت المقدمة من جوائز ريد دوت ديزاين 2024، إلى جانب طرازات أخرى غير مُدرجة في المعرض. ويتميز طراز T1 بنظام تور TOUR OS 2.0 system وغرفة قيادة هادئة ومقاعد مريحة، ما يعزز مستويات الراحة أثناء القيادة. وتأتي السيارة بمحرك من فئة 2.0TD مع ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات، لتقديم تجربة قيادة مريحة تتجاوز التوقعات.

كما ستزيح الشركة الستار عن جيتور T2 i-DM، وهي سيارة هجينة من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات والموجهة لمحبي المغامرات. وأطلقت جيتور هذا الطراز الهجين تماشياً مع التوجه العالمي لتنويع مصادر الطاقة. وتعتمد السيارة تقنية i-DM، وهي أحدث تقنية في مجال السيارات الهجينة الفائقة، وتضم محركاً هجيناً عالي الكفاءة وناقل حركة هجيناً ونظام أمان للبطارية. كما تتميز بالكفاءة في استهلاك الطاقة والأداء القوي ومعايير الأمان العالية والمزايا الذكية. وتبلغ الاستطاعة القصوى للمحرك 280 كيلوواط، وعزم الدوران الأقصى 610 نيوتن متر، ويصل مدى السيارة عند العمل على الكهرباء إلى 139 كيلومتر، فيما يتجاوز المدى الأقصى المشترك للوقود والكهرباء 1,000 كيلومتر. إن T2 i-DM هي أول سيارة عاملة بالطاقة الجديدة تطلقها جيتور عالمياً، ومن المتوقع أن تعزز المكانة الكبيرة التي يحظى بها طراز T2، وتنال اهتمام وإشادة العملاء في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.

كما ستعرض الشركة طراز X50 من فئة السيارات العائلية، إلى جانب طرازيّ Dashing Black Edition وT2 Black Warrior ضمن المعرض. وتواصل جيتور توسيع قائمتها المميزة التي تشمل السيارات العائلية والسيارات المخصصة للطرق الوعرة وتقنيات الوقود التقليدي والتقنيات الهجينة والمعدلة. ويأتي معرض جدة الدولي للسيارات بمثابة نقطة انطلاق للشركة في مرحلة جديدة من تنمية السوق.

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