باكستان تساند فلسطين وتفتح أبوابها أمام طلبتها لاستكمال تعليمهم

MENAFN - Palestine News )

إسلام أباد / PNN- "أنتم أخوة لنا.. هذا البيت بيتكم.. باكستان بيتكم إن شاء الله.. قلبي مفتوح لكم في أي وقت... أنتم لستم ضيوفا أنتم أخوة لنا، وباكستان بيتكم وبيتنا"، بهذه الكلمات رحب رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، بالطلبة الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، ضمن منحة لاستكمال تخصصاتهم في الطب البشري وطب الأسنان في الباكستانية.

ووصل إلى باكستان خلال الأيام الأخيرة، 153 طالبا وطالبة من طلبة الطب البشري وطب الأسنان ممن استطاعوا الخروج من قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك لاستكمال تعليمهم وتخصصاتهم في الجامعات الباكستانية.

سفير دولة فلسطين لدى باكستان زهير دار زيد، أكد لـ"وفا" أن أهمية تلك المنح تنبع من أن الكوادر الطبية في قطاع غزة تعرضت كباقي أبناء شعبنا إلى إبادة جماعية.

وأوضح أنه تم طرح هذه المبادرة من مؤسسات مختلفة حول العالم وجامعات فلسطينية في قطاع غزة، بعد توقف التعليم بسبب تدمير الجامعات، وأن بعض الطلبة ممن أنهوا السنة الرابعة أو الخامسة من دراستهم تبقى لهم الجزء العملي في التخصص، وهؤلاء هم من تم استيعابهم ضمن المنحة الباكستانية، وأن طلبة آخرين قد تم استيعابهم بدول أخرى، وأن الطلبة سيستكملون ما تبقى لهم، أما الامتحانات فستكون من جامعاتهم الأصلية في قطاع غزة.

وفي الإطار ذاته، أشار دار زيد إلى أن المنح الدراسية للطلبة الفلسطينيين متواصلة ومستمرة بشكل عام من باكستان وليس فقط في الجامعات الحكومية وإنما أيضاً في الجامعات الخاصة، حيث أن اتحاد الجامعات الخاصة في باكستان كان قد وعد بـ 5000 منحة طلابية خلال العشر سنوات المقبلة.

من جانب آخر، وضمن سلسلة من المساعدات الإنسانية إلى شعبنا في قطاع غزة، قامت الحكومة الباكستانية خلال اليومين الماضيين بإرسال شحنتين مجموعهما 200 طن، تشمل 2000 خيمة شتوية و8000 غطاء شتوي، من أصل 3000 خيمة و12000 غطاء شتوي سيتم استكمال إرسالها خلال الأيام المقبلة.

وأوضح دار زيد أن الشحنة الأولى أرسلت قبل يومين جواً من مطار العاصمة إسلام اباد إلى الأردن، وأنه كان في استقبالها ممثلون عن الهيئة الهاشمية الخيرية ووزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، وهي عبارة عن 1000 خيمة و4000 غطاء شتوي.

وتابع" أن الشحنة الثانية تحركت يوم السبت بالشاحنات براً إلى ميناء كراتشي ومن ثم ستنقل بحراً إلى الإمارات لتكمل مسيرتها براً إلى المملكة الأردنية الهاشمية ومنها إلى شعبنا في قطاع غزة، من خلال المتابعة مع وزارتي التنمية الاجتماعية والإغاثة.

وأوضح دار زيد أنه بهاتين الشحنتين يبلغ عدد شحنات المساعدات الإنسانية الباكستانية إلى شعبنا ثلاثة عشر شحنة تضمنت خياماً وأغطية شتوية إلى جانب مواد غذائية وطبية.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني أعلن قبل أيام عن فتح حسابات للتبرع لصندوق دعم للشعب الفلسطيني، ودعا الشعب الباكستاني وكل جالياته حول العالم للتبرع ودعم هذا الصندوق لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.

وبين السفير زيد بأن الشعب الباكستاني محب ومقدر للشعب الفلسطيني، ويبحث عن كل وسيلة لتقديم يد العون والمساعدة لهم، وأنه على الصعيد الدولي الموقف الرسمي الباكستاني واضح بأن "ما تقبله قيادة الشعب الفلسطيني تقبله باكستان"، وأن العلاقات الفلسطينية وطيدة على كل المستويات.

وأكد أهمية تطوير العلاقات الفلسطينية الباكستانية في مختف الأطر العلمية والثقافية والاقتصادية والتجارية، والحرص على أن يكون حضورنا فيها فاعلاً.

وأعرب سفير فلسطين عن بالغ الشكر باسم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء وحكومة وشعب فلسطين، لباكستان، على دعمها للقضية الفلسطينية، والمساعدات الإنسانية التي تقدمها لشعبنا.

يذكر أن فلسطين وباكستان ترتبطان بعلاقات دبلوماسية متميزة، حيث استقبلت باكستان بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في كراتشي عام 1960، كما اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني عام 1974، في أعقاب اعتراف مؤتمر القمة الإسلامية المنعقد في لاهور بها.

وأصبحت العلاقات الدبلوماسية الفلسطينية الباكستانية كاملة عام 1975، وربطت الرئيس الراحل ياسر عرفات، والرئيس محمود عباس، علاقات وثيقة برؤساء باكستان ورؤساء وزرائها.

وتاريخيا، تدعم باكستان الحقوق الوطنية الفلسطينية، بما فيها إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة.