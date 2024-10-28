خبراء: مهمة هوكشتاين ستصطدم بـتعقيدات نتنياهو خلال زيارته لتل أبيب

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN - توقع خبراء في الشأن اللبناني، أن مهمة المبعوث الرئاسي الأمريكي آموس هوكشتاين، إلى تل أبيب ستواجه بتعقيدات جديدة من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ورأى الخبراء، أن قد يرفع سقف المطالب المتعلق بتعديلات أخرى على القرار الأممي 1701، والذهاب إلى إضافة قرارات أممية جديدة.

وكان هوكشتاين زار أخيراً لبنان، حاملاً في جعبته تعديلات على القرار الأممي، قوبلت برفض لبناني.

وينص قرار الأمم المتحدة رقم "1701"، الذي صدر عام 2006، على أن يكون جنوب لبنان خالياً من أي قوات أو أسلحة غير تلك التابعة للدولة اللبنانية وقوات "اليونيفيل" الدولية، وخلق منطقة عازلة ما بين ما يعرف بـ"الخط الأزرق" ونهر الليطاني.

وقال الباحث في العلاقات الدولية بيار منير، إن "المهمة أمام هوكشتاين باتت شبه مستحيلة بعد أن كانت هناك أوراق من الممكن التعامل من خلالها، وهو ما يستغله نتنياهو الذي بات يفرض شروطه عبر ما خرج به من مكاسب بعد العدوان على لبنان خلال الفترة الماضية".

وأضاف منير، أن "هوكشتاين يجري جولة جديدة ما بين إسرائيل ولبنان، وذلك في محاولة لتقريب المزايدات القائمة سواء من حزب الله سياسياً، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يريد أن يقامر كثيراً على الجبهة اللبنانية في هذا التوقيت، لذلك فإن ما يخرج به المبعوث الأمريكي في إسرائيل، هو رفع سقف المطالب التي هي عقبات تجعل الوضع في لبنان يسير في الاتجاه السياسي والعسكري الذي يخدم نتنياهو".

وأشار إلى أن "هوكشتاين ذهب إلى تل أبيب من أجل الوقوف على آخر المستجدات عقب رفض لبنان من خلال رئيس مجلس النواب نبيه بري أي تعديل على القرار الأممي 1701، وهو ما تتمسك به إسرائيل التي سترفع سقف المطالب باستغلال عامل الوقت الذي يخدمها".

بدوره، رأى المحلل السياسي اللبناني أنطوان العاصي، أن "لا حل للتعامل مع هذا الوضع سوى بانتخاب رئيس جمهورية عليه توافق كبير في أسرع وقت، وتكون أولى مسؤولياته عودة الجيش اللبناني لممارسة مهامه".

وقال العاصي، إن "عدم وجود رئيس وجيش في لبنان، يجعل نتنياهو يتلاعب بالجبهة اللبنانية ويفرض كل ما يراه من تصعيد لا سيما أن كل ذلك نقاط تضاف إلى صالحه حتى يحقق ما يقدمه للداخل بأنه ينتصر أمام الجبهة التي تهدد الشمال".

وأضاف أن "ما يحدث على الجبهة اللبنانية حل لم يكن يتصوره أبدا نتنياهو لمشاكله، في ظل ما كان من هجوم مستمر عليه من الشارع والعمل على الإطاحة به، حتى بات حالياً صاحب رصيد يجدد مستقبله السياسي".

ورأى العاصي، أنه "حتى لو حصل هوكشتاين في زيارته القادمة إلى لبنان قادماً من تل أبيب بالموافقة على تعديل القرار 1701، سيجد طرحاً جديداً من نتنياهو أكثر تعقيداً".

المصدر / ارم نيوز