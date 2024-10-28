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مستعمرون يعتدون على قاطفي الزيتون في سبسطية شمال غرب نابلس

10/28/2024 7:06:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN- اعتدى مستعمرون اليوم الاثنين، على قاطفي الزيتون واجبروهم على اخلاء اراضيهم في سبسطية شمال غرب نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن عشرات المستعمرين من مستعمرة "شافي شمرون" هاجموا قاطفي الزيتون في المنطقة الغربية من البلدة، واعتدوا عليهم ورشوهم بغاز الفلفل، واجبروهم على اخلاء اراضيهم.

واضاف أنه عقب طرد قاطفي الزيتون من المنطقة، أقدم المستعمرون على سرقة ثمار الزيتون، مؤكدا ان المنطقة تتعرض بشكل ممنهج لاعتداءات المستعمرين، خاصة مع بداية موسم قطف الزيتون.

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