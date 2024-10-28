مستعمرون يعتدون على قاطفي الزيتون في سبسطية شمال غرب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN- اعتدى مستعمرون اليوم الاثنين، على قاطفي الزيتون واجبروهم على اخلاء اراضيهم في سبسطية شمال غرب نابلس.
وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن عشرات المستعمرين من مستعمرة "شافي شمرون" هاجموا قاطفي الزيتون في المنطقة الغربية من البلدة، واعتدوا عليهم ورشوهم بغاز الفلفل، واجبروهم على اخلاء اراضيهم.
واضاف أنه عقب طرد قاطفي الزيتون من المنطقة، أقدم المستعمرون على سرقة ثمار الزيتون، مؤكدا ان المنطقة تتعرض بشكل ممنهج لاعتداءات المستعمرين، خاصة مع بداية موسم قطف الزيتون.
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