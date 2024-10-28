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الصناعات العسكرية الإسرائيلية تسرّع إنتاج منظومة الاعتراض بالليزر

10/28/2024 7:06:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN- وقع مدير عام وزارة أمن الاحتلال، إيال زامير، على اتفاق مع شركة الصناعات الأمنية الإسرائيلية "رفائيل" يقضي بتسريع كبير لوتيرة إنتاج منظومة الليزر لاعتراض القذائف الصاروخية والصواريخ وقذائف الهاون قصير المدى، وتحمل اسم "ماغين أور" (الواقي الضوئي)، بتكلفة تصل إلى ملياري شيكل.

وأشار بيان صادر عن وزارة الأمن اليوم، الإثنين، إلى أن هذه المنظومة ليست عملياتية حتى الآن، وأن التقديرات هي أنها ستصبح عملياتية في الربع الأخير من العام المقبل، أي بعد سنة تقريبا.

يشار إلى أنه بدأ تطوير هذه المنظومة باسم "الشعاع الحديدي" وتغير اسمها لاحقا إلى "الواقي الضوئي"، وأجريت عدة تجارب عليها التي "أثبتت قدرات عملياتية على اعتراض تهديدات جوية"، حسب البيان، "وفي الأشهر الأخيرة طرأ تقدما ملحوظا في تحويلها إلى منظومة عملياتية".

وعقب زامير في أعقاب توقيع الاتفاق بالقول إنه "وضعنا أمامنا هدفا مركزيا يقضي بتقليص التعلق بجهات خارجية، وتعزيز الصناعات الإسرائيلية. وهذه صفقة تبشر ببداية عهد جديد في ميدان القتال، هو عهد الليزر".

وأضاف أنه "يتوقع أن تدخل القدرات الأولية للمنظومة إلى الخدمة العملياتية بعد سنة من اليوم. وهذه الصفقة ستضمن استمرار تسريع التسلح بمنظومات ليزر كثيرة أخرى".

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