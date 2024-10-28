الصناعات العسكرية الإسرائيلية تسرّع إنتاج منظومة الاعتراض بالليزر

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- وقع مدير عام وزارة أمن الاحتلال، إيال زامير، على اتفاق مع شركة الصناعات الأمنية الإسرائيلية "رفائيل" يقضي بتسريع كبير لوتيرة إنتاج منظومة الليزر لاعتراض القذائف الصاروخية والصواريخ وقذائف الهاون قصير المدى، وتحمل اسم "ماغين أور" (الواقي الضوئي)، بتكلفة تصل إلى ملياري شيكل.
وأشار بيان صادر عن وزارة الأمن اليوم، الإثنين، إلى أن هذه المنظومة ليست عملياتية حتى الآن، وأن التقديرات هي أنها ستصبح عملياتية في الربع الأخير من العام المقبل، أي بعد سنة تقريبا.
يشار إلى أنه بدأ تطوير هذه المنظومة باسم "الشعاع الحديدي" وتغير اسمها لاحقا إلى "الواقي الضوئي"، وأجريت عدة تجارب عليها التي "أثبتت قدرات عملياتية على اعتراض تهديدات جوية"، حسب البيان، "وفي الأشهر الأخيرة طرأ تقدما ملحوظا في تحويلها إلى منظومة عملياتية".
وعقب زامير في أعقاب توقيع الاتفاق بالقول إنه "وضعنا أمامنا هدفا مركزيا يقضي بتقليص التعلق بجهات خارجية، وتعزيز الصناعات الإسرائيلية. وهذه صفقة تبشر ببداية عهد جديد في ميدان القتال، هو عهد الليزر".
وأضاف أنه "يتوقع أن تدخل القدرات الأولية للمنظومة إلى الخدمة العملياتية بعد سنة من اليوم. وهذه الصفقة ستضمن استمرار تسريع التسلح بمنظومات ليزر كثيرة أخرى".
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