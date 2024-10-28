تدمير مراكز الإيواء والخدمات... كلمة السرّ في خطّة الجنرالات الإسرائيلية شماليّ غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - في إطار ما يُسمّى "خطة الجنرالات" الرامية لإخلاء شمال قطاع غزة من سكّانه، صعّد الجيش الإسرائيلي خلال عمليته العسكرية المتواصلة على محافظة الشمال منذ 23 يوما، من الاستهداف المتعمّد لمراكز الإيواء والمستشفيات، والمقرات الخدماتية.

تنوع هذا الاستهداف بين "القصف المباشر وإطلاق النيران في محيط تلك الأماكن، أو حصارها بالنيران عبر طائرات "كواد كابتر" مسيّرة، أو بالآليات العسكرية والجنود، ومنع دخول إمدادات الطعام والمياه والأدوية إليهم، وصولا إلى اقتحامها واحتجاز واعتقال من بداخلها، وقتل بعضهم والتنكيل بآخرين"، بحسب ما يؤكد المواطنون في القطاع.

يأتي ذلك في إطار مساعي الجيش الإسرائيلي، لإفراغ محافظة الشمال من سكانها، الذين رفضوا الاستجابة لإنذارات الإخلاء، عبر إعدام فرص الحياة، وتدمير البنى التحتية، ووقف تقديم الخدمات الإنسانية فيها.

ومنذ 5 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي بإرسال إنذارات متكررة لأهالي المحافظة بالنزوح إلى المناطق الجنوبية، وذلك عبر بيانات أو برمي مناشير ورقية أو عبر طائرات "كواد كابتر"، حيث رفض الآلاف الاستجابة.

ومنذ ذلك الوقت، يتعمد الجيش الإسرائيلي استهداف العشرات من مراكز الإيواء، ومقرات تقديم الخدمة الصحية والطبية، والتي كان أبرزها مستشفيات "كمال عدوان والإندونيسي والعودة".

وأما مراكز الإيواء المستهدفة، فيقع أبرزها في مناطق "بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا ومشروعها، ومخيم جباليا والنزلة والفالوجا وحي الصفطاوي والتوبة.

وكانت إسرائيل قد بدأت في الخامس من الشهر الجاري، عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا، ومناطق واسعة شمالي القطاع، قبل أن يعلن جيش الاحتلال في اليوم التالي، بدء اجتياحه لها بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، بينما يؤكد الأهالي في القطاع، أن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة، وتهجير سكانها، لتنفيذ ما بات يُعرف باسم "خطة الجنرالات".

وتهدف "خطة الجنرالات" إلى "تحويل كامل المنطقة الواقعة شمال ممر 'نتساريم' (أنشأته إسرائيل وسط القطاع)، أي محافظتي غزة والشمال، لمنطقة عسكرية مغلقة. وأعد الخطة عسكريون إسرائيليون سابقون، وتقضي بـ"إجلاء السكان خلال أسابيع قليلة، وفرض حصار على المنطقة، لدفع المسلحين بمدينة غزة للاستسلام أو الموت"، وفق ما أفادت تقارير إسرائيلية.

وتشمل تفاصيل الخطة، بحسب التقارير، إحكام "الحصار على شمال قطاع غزة، وقطع المساعدات الإنسانية عن مئات الآلاف من الفلسطينيين داخله، ومنعهم من الحصول على الطعام والشراب، واعتبار من سيبقى داخله مقاتلين، ما يعني إمكانية استهدافهم وقتلهم بعد إعلان المنطقة عسكرية مغلقة'".

في إطار سعيه لتعطيل المنظومة الخدماتية والصحية، اقتحم الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، مستشفى "كمال عدوان" الذي كان يضم نحو 600 شخص بين مريض وجريح، ومرافقيهم وطواقم طبية، وفق ما أوردته وزارة الصحة في غزة.

ويعد مستشفى "كمال عدوان"، المقر الوحيد الذي واصل تقديم الخدمة الصحية بحدها الأدنى لأهالي محافظة الشمال، بعدما أخرج الجيش الإسرائيلي خلال عمليته العسكرية مستشفيي "الإندونيسي" و"العودة" عن الخدمة، إثر فرض حصار مشدد عليهما.

وبعد استهداف وحصار، اقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، بآلياته العسكرية ساحة المستشفى، بعد تجريف أسواره واستهداف ساحته، وأمر كل المتواجدين في مبانيه بالخروج بمن فيهم المرضى، بينما فصلت النساء عن الرجال وتم التحقيق معهم.

هذه العملية التي استمرت لمدة يومين، خلّفت شهداء ومصابين، ودمارا واسعا داخله وخارجه، حيث دمر جيش الاحتلال، خلايا الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، كما دمر المولد الرئيسي، فضلا عن تدمير 3 سيارات إسعاف وأخرى للنقل، وفي محيطه أحرق الجيش منازل وممتلكات مواطنين.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، السبت، بأن الجيش، اعتقل الكادر الطبي داخل المستشفى من الرجال، إضافة لجرحى ومرضى كانوا يتعالجون فيه.

وبهذه العملية أخرج الجيش كافة مستشفيات محافظة الشمال عن الخدمة بشكل كامل، حيث بات مصير الجرحى والمرضى بمحافظة الشمال "النزيف والموت" دون أن يتمكنوا من تلقي أي خدمة طبية، وفق ما أفاد به مصدر طبي.

جاء ذلك بعد أيام من توقف خدمات الدفاع المدني بالمحافظة، حيث قال الناطق باسم الجهاز، محمود بصل، إنهم توقفوا عن تقديم الخدمة بشكل كامل في شمال قطاع غزة، مساء الأربعاء، بعدما اعتقل الجيش الإسرائيلي 5 عناصر وأصاب 3 آخرين.

وأضاف: "توقف الخدمة مع وجود آلاف المواطنين في الشمال ينذر بكارثة، ويعني أن المصاب برصاص إسرائيلي أو شظية ناجمة عن انفجار صاروخ، سيظل ينزف حتى يموت، لعدم وجود من ينقذه".

وطالب بصل المجتمع الدولي بـ"تمكين طواقم الدفاع المدني والإسعاف والمستشفيات من العمل بشكل حر في شمال القطاع، لحاجة المواطنين هناك إلى هذه الخدمات".

وكثف الجيش الإسرائيلي خلال هجومه المتواصل على الشمال من استهداف ومحاصرة مراكز الإيواء، وإجبار النازحين بداخلها على مغاردتها، والنزوح لخارج المحافظة.

وعاش النازحون بمراكز الإيواء الواقعة في محيط مستشفى "الإندونيسي" هذه التجربة، ففي ليلة 17 من الشهر الجاري، باغتت آليات إسرائيلية مراكز الإيواء في تلك المنطقة، وحاصرتها مع بزوغ الفجر ومن ثم اقتحمتها.

وأفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي أنذرهم بإخلاء المراكز على الفور، وأجبرهم تحت تهديد السلاح على النزوح القسري، عبر ممر حدده لهم عبر شارع "صلاح الدين"، وزعم أنه آمن.

وخلال الاقتحام، اعتقل الجيش الإسرائيلي عددا من الرجال، الذين لا يزال مصير بعضهم غير معروف حتى اليوم.

وتقول ملاك المصري (26 عاما) عن تلك اللحظات: "كنا نظن أننا آمنون في تلك المراكز، لأن كل تحركات الجيش كانت بالمناطق الغربية بمخيم جباليا، ونحن نتواجد بالمناطق الشرقية الشمالية، لكن الجيش الإسرائيلي يصرّ على استهداف كل مراكز الإيواء".

وتضيف: "الجيش يصر على استهداف المراكز حيث يضم كل واحد منها آلاف النازحين ومن السهل السيطرة عليهم، وإجبارهم على النزوح تحت تهديد النار والبارود".

وتوضح المصري أن مركز الإيواء الذي كانت تقيم داخله "آوى نحو 2000 نازح ونازحة جميعهم مدنيين، ولم يطلق أحد على الاحتلال ولو طلقة نارية واحدة منه لتبرر استهدافه هو وغيره من مراكز الإيواء".

وبحسب الشابة فإنها شاهدت صورا "نشرها جنود الاحتلال عبر حساباتهم الإلكترونية، تظهر إحراق تلك المدارس، وتحويلها لكتلة من لهب، والقضاء على كل ما فيها من مستلزمات وأغراض للنازحين".

وأشارت إلى أن الجيش حينما أجبرهم على النزوح، منعهم من حمل كل أمتعتهم، "ما يدل على نيته المبيتة لارتكاب جريمة الحرق، وإعدام الحياة بمراكز الإيواء، وبخاصة في شمال قطاع غزة".

بدوره يقول سامر أبو العيش، الذي كان نازحا في مركز إيواء مدرسة "أبو حسين" غربي مخيم جباليا بالشمال، إن "الجيش الإسرائيلي قصف المدرسة بالقذائف وأطلق عليها النار من طائراته المسيرة، أكثر من 10 مرات خلال عمليته العسكرية".

ويتابع: "هناك عدد كبير من الضحايا بين شهداء ومصابين إثر الاستهداف الإسرائيلي وكذلك نشب أكثر من حريق في أروقة المدرسة ودمر عدد من الغرف".

ويؤكد أن عملية إجلاء عائلته من مركز الإيواء هذا إلى "مدرسة خليفة"، في مشروع بلدة بيت لاهيا قبل عدة أيام، "صعبة جدا".

ويضيف: "بعد يومين من وصولنا إلى هناك، قام الجيش بمحاصرة المدرسة، وأجبرنا على الهجرة منها قسريا، بعد أن اعتقل عددا من الرجال والشبان إلى مدينة غزة، عبر شارع صلاح الدين".

ويتابع أن "سياسة الاحتلال في هذه العملية العسكرية واضحة، وهي تفريغ شمال قطاع غزة، وإعدام سبل الحياة فيه، وتدمير المشافي ومراكز الإيواء، ومنع المواطنين من العودة إلى الأماكن التي كانوا يقطنون فيها".

ويقول عن ذلك: "تلك النوايا الإسرائيلية تتطلب تحركا دوليا سريعا، لوقف تلك الجرائم، لأن مراكز الإيواء نسمع دائما أنها محمية، وفقا للقوانين والاتفاقات الدولية، التي تحكم الحروب والصراعات".

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة إن "الجيش الإسرائيلي تعمد حرق خيام النازحين داخل مراكز الإيواء في محافظة الشمال خلال الأيام الماضية".

ويتواصل التوغل والقصف الإسرائيلي لمختلف مناطق محافظة شمال غزة بالتزامن مع استمرار مساعي الجيش لإفراغ المنطقة من ساكنيها عبر الإخلاء والتهجير القسري.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلّفت أكثر من 143 ألفا و500 شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت أطفالا ومسنين.

المصدر /عرب 48 + الانضول

