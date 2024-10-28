الاحتلال يواصل تجريف أراضٍ شرق قلقيلية لإقامة جدار شائك

MENAFN - Palestine News ) قلقيلية / PNN - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، تجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين في المنطقة الشمالية من بلدة عزون شرق قلقيلية، ضمن خطواتها الرامية لإقامة جدار شائك يمتد حتى مفترق مستعمرة "معاليه شمرون" المقامة على أراضي البلدة.

وأفادت مصادر محلية، أن آليات الاحتلال جرفت اليوم ما يقارب خمسة دونمات بالقرب من المدخل الرئيسي لبلدة عزون، على امتداد شارع قلقيلية-نابلس المعروف بشارع "55".

وذكرت المصادر أن عمليات التجريف تأتي في إطار قرار إسرائيلي صدر قبل شهرين يقضي بوضع اليد على حوالي 15 دونمًا من الأراضي لأغراض عسكرية، وقد بدأت قوات الاحتلال بتنفيذ القرار على أرض الواقع.

ويُعد هذا الجدار جزءًا من خطة الاحتلال لمزيد من التوسع الاستيطاني في المنطقة، مما يهدد بتحويل أراضٍ زراعية وملكية خاصة إلى مناطق معزولة أو خاضعة لإجراءات عسكرية، ويزيد من معاناة المواطنين ويقيد حركتهم ويحد من وصولهم إلى أراضيهم ومصادر رزقهم.