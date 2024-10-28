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المستقلة للانتخاب تشارك كضيف مراقب في الانتخابات البرلمانية باوزبكستان

10/28/2024 4:33:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




بدعوة من اللجنة المركزية للانتخابات في جمهورية ازبكستان تشارك الهيئة المستقلة للانتخاب بصفة ضيف مراقب على الانتخابات البرلمانية في ازبكستان.
وقد قام الوفد المكون من عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة جهاد المومني ومدير مكتب الامين العام طارق جرادات بزيارات ميدانية إلى بعض مراكز الاقتراع في مدينة طشقند العاصمة حيث اطلع الوفد على آلية الاقتراع في هذه المراكز وكيفية عمل لجان الاقتراع في هذه المراكز.

حيث ينتخب الازبكيون اربعة نماذج من المجالس الاول اعضاء المجلس التشريعي العالي على مستوى الجمهورية ثم اعضاء المجلس التشريعي العالي على مستوى المقاطعة وينتخبون ممثلين لهم على مستوى المدينة ثم على مستوى الحي .

وقدد لاحظ الوفد ان عملية الانتخاب شهدت مشاركة واسعة حيث تبلغ نسبة المقترعين في بعض الحالات 90% وفي المجمل فأن نسبة الاقتراع لن تقل عن ثمانين بالئة حسب مصدر من اللجنة المركزية للانتخابات في الجمهورية.

هذا ويفرض قانون الانتخاب في جمهورية ازبكستان إلا تقل نسبة النساء في كل مجلس عن 40% وكما هو الحال في قانون الانتخاب الأردني فأن على الاحزاب تقديم قوائم حزبية بما لا يقل عن سيدتين مترشحتين ضمن اول خمسة اسماء في القائمة الواحدة .

هذا وقد حظي الوفد الأردني باهتمام بالغ من لجنة الانتخاب والجهات الرسمية في الجمهورية.

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