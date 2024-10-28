اليوم.. بدء الاكتتاب في زيادة رأسمال النيل للأدوية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) انتتهي خلال جلسة 23 أكتوبر، الحق في الاكتتاب بزيادة رأسمال شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية من 101.25 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه بزيادة قدرها 198.75 مليون جنيه.

ومن المقرر بدء الاكتتاب في زيادة رأسمال اعتبارًا من اليوم 28 أكتوبر حتى يوم الثلاثاء 26 نوفمبر المقبل، مع غلق باب الاكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب.

موضوعاتتقرر يقاف على أسهم“سيتي للتحاليل” “أموك” تربح 479.1 مليون جنيه في الربع الأول بنمو 13.7% مبيعات“مدينة مصر” تقفز إلى 36.7 مليار جنيه خلال 9 أشهر

وتقرر تحديد بنك قطر الوطني لتلقي قيمة الاكتتاب والبالغة 10 جنيه للسهم.

ويحق لمساهمي الشركة تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي خلال المدة من 28 أكتوبر الجاري حتى 21 أكتوبر الجاري.

تراجعت أرباح شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 24.3% خلال العام المالي الماضي 2023-2024، لتصل 90.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 119.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

فيما ارتفعت إيرادات الشركة العام الماضي إلى 1.14 مليار جنيه، مقابل 1.005 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح لشركة“النيل للأدوية والصناعات الكيماوية” بغرض السير في إجراءات زيادة راس المال المصدر.

وسيتم زيادة رأس المال المصدر من 101.25 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه، بزيادة 198.75 مليون جنيه ممولة نقداً أو من خلال الأرصدة الدائنة بواقع 66.67% من حصة الشركة القابضة بالتسوية على الأرصدة الدائنة و 33.33% نقداً من حملة الأسهم مع مراعاة حقوق الأولوية لقدامى المساهمين.

وأشارت إلى أنه يتم ذلك وفقا لاحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية بشأن قرار مجلس إدارة الشركة.

وكانت قررت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، مضاعفة رأس المال المصدر والمدفوع من 101.25 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة، أن الزيادة بواقع 66.67% من حصة الشركة القابضة بالتسوية على الأرصدة الدائنة و33.33% من جماعة حملة الأسهم مع مراعاة حقوق الأولوية لقدامى حملة الأسهم.

وقالت إن الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم 10 جنيه، منوهة إلى أن الزيادة المطلوبة في حدود 198.75 مليون جنيه مقسمة ما بين الشركة القابضة بمبلغ 132.5 مليون جنيه ولقدامى المساهمين بقيمة 66.25 مليون جنيه بدون مصاريف إصدار.



