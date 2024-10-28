اليوم.. بدء الاكتتاب في زيادة رأسمال النيل للأدوية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) انتتهي خلال جلسة 23 أكتوبر، الحق في الاكتتاب بزيادة رأسمال شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية من 101.25 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه بزيادة قدرها 198.75 مليون جنيه.
ومن المقرر بدء الاكتتاب في زيادة رأسمال اعتبارًا من اليوم 28 أكتوبر حتى يوم الثلاثاء 26 نوفمبر المقبل، مع غلق باب الاكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب.
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وتقرر تحديد بنك قطر الوطني لتلقي قيمة الاكتتاب والبالغة 10 جنيه للسهم.
ويحق لمساهمي الشركة تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي خلال المدة من 28 أكتوبر الجاري حتى 21 أكتوبر الجاري.
تراجعت أرباح شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 24.3% خلال العام المالي الماضي 2023-2024، لتصل 90.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 119.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
فيما ارتفعت إيرادات الشركة العام الماضي إلى 1.14 مليار جنيه، مقابل 1.005 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح لشركة“النيل للأدوية والصناعات الكيماوية” بغرض السير في إجراءات زيادة راس المال المصدر.
وسيتم زيادة رأس المال المصدر من 101.25 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه، بزيادة 198.75 مليون جنيه ممولة نقداً أو من خلال الأرصدة الدائنة بواقع 66.67% من حصة الشركة القابضة بالتسوية على الأرصدة الدائنة و 33.33% نقداً من حملة الأسهم مع مراعاة حقوق الأولوية لقدامى المساهمين.
وأشارت إلى أنه يتم ذلك وفقا لاحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية بشأن قرار مجلس إدارة الشركة.
وكانت قررت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، مضاعفة رأس المال المصدر والمدفوع من 101.25 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة، أن الزيادة بواقع 66.67% من حصة الشركة القابضة بالتسوية على الأرصدة الدائنة و33.33% من جماعة حملة الأسهم مع مراعاة حقوق الأولوية لقدامى حملة الأسهم.
وقالت إن الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم 10 جنيه، منوهة إلى أن الزيادة المطلوبة في حدود 198.75 مليون جنيه مقسمة ما بين الشركة القابضة بمبلغ 132.5 مليون جنيه ولقدامى المساهمين بقيمة 66.25 مليون جنيه بدون مصاريف إصدار.
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