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ولاية الجزيرة تفضح الخصوم

10/27/2024 11:21:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت منظمة أطباء بلا حدود والأمم المتحدة عن هجوم عنيف شنّه مقاتلون في شرق وسط السودان، استمر لعدة أيام وأسفر عن مقتل أكثر من 120 شخصًا في بلدة واحدة، يُعتبر هذا الهجوم جزءًا من النزاع المستمر بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، حيث يتواصل القتال ويتسبب بتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
وقف الصراع
وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب لوكالة أسوشيتد برس، قبيل رحلتها إلى البلاد الأسبوع المقبل: ((إن عمليات القتل وانتهاكات حقوق الإنسان المروعة في ولاية الجزيرة تزيد من الخسائر البشرية غير المقبولة التي خلفها هذا الصراع على شعب السودان)).
ودعت إلى تضافر الجهود الدولية لوقف الصراع، قائلة: ((ليس هناك وقت نضيعه.. ملايين الأرواح في خطر))، وقالت كليمنتين نكويتا سلامي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، في بيان: ((هذه جرائم فظيعة.. النساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفًا يتحملون وطأة الصراع الذي أودى بالفعل بحياة الكثيرين)).
وقالت إن الهجمات تشبه الأهوال التي ارتكبت خلال الإبادة الجماعية في دارفور في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي والقتل الجماعي.
نزوح الآلاف
ويرى المراقبون أن كلا الطرفين ارتكبا جرائم حرب واغتصاب وتدمير واسع، وسلط بيان الأمم المتحدة على مقاتلي قوات الدعم السريع، حيث شنوا هجومًا واسع النطاق في قرى وبلدات على الجانبين الشرقي والشمالي من ولاية الجزيرة في الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر، وأطلقوا النار على المدنيين واعتدوا جنسيًا على النساء والفتيات، مضيفة أنهم نهبوا الممتلكات الخاصة والعامة، بما في ذلك الأسواق المفتوحة.
وأدى الهجوم إلى نزوح أكثر من 4 آلاف شخص في مدينة تامبيوك وقرى أخرى في شرق الجزيرة، بحسب مصفوفة التتبع التابعة للمنظمة الدولية للهجرة. ممرات آمنة
وقالت نقابة الأطباء السودانيين في بيان إن 124 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب 200 آخرون في بلدة سريحة، مضيفة أن المجموعة اعتقلت ما لا يقل عن 150 آخرين، ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الضغط على قوات الدعم السريع لفتح ((ممرات آمنة)) لتمكين منظمات الإغاثة من الوصول إلى الناس في القرى المتضررة، وجاء في البيان ((لا توجد وسيلة لمساعدة المصابين أو إجلائهم لتلقي العلاج)).
تعذيب المدنيين
وأظهرت لقطات متداولة على الإنترنت، بعضها شاركه مقاتلو قوات الدعم السريع أنفسهم، أفرادًا من المجموعة شبه العسكرية وهم يسيئون معاملة المعتقلين، وأظهر أحد الفيديوهات رجلاً يرتدي زيًا عسكريًا يمسك برجل عجوز من ذقنه ويجره بينما كان رجال مسلحون آخرون يهتفون في الخلفية، ولم تستجب منظمة مراسلون بلا حدود فورًا لطلب التعليق.
واتهمت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية، وهي تحالف من الأحزاب والجماعات المؤيدة للديمقراطية، قوات الدعم السريع باقتحام القرى، وفتح النار على المدنيين، فضلاً عن اعتقال ((عدد كبير من السكان)) وإساءة معاملتهم.
وفي بيان له، حمل التحالف قوات الدعم السريع ((مسؤولية هذه الانتهاكات الجسيمة))، ودعا إلى محاسبة المتورطين فيها.
هجوم الجزيرة
ويأتي الهجوم على الجزيرة في الوقت الذي نجح فيه الجيش في استعادة المناطق التي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
ففي سبتمبر، شن الجيش عملية واسعة النطاق في العاصمة الخرطوم وما حولها، واستعاد مساحات شاسعة من المناطق من قوات الدعم السريع، وفي وقت سابق من هذا الشهر، استولى الجيش على جبل مويا، وهي منطقة جبلية إستراتيجية في ولاية الجزيرة، فضلاً عن مناطق في الجزيرة وولاية سنار المجاورة، وطرد قوات الدعم السريع.
وفي أكتوبر، انشق أحد كبار قادة قوات الدعم السريع، أبو عاقلة كعكل، الحاكم الفعلي للجزيرة، وسلم نفسه للجيش، ودفع ذلك مقاتلي قوات الدعم السريع إلى مهاجمة القرى والبلدات في الجزيرة التي تعتبر موالية لكيكيكل، بحسب تقارير

الحرب في السودان
بدأت في أبريل 2023 عندما انفجرت التوترات المتصاعدة بين الجيش وقوات الدعم السريع في قتال مفتوح في الخرطوم، قبل أن تنتشر في جميع أنحاء البلاد.
اتسمت الحرب بارتكاب فظائع مثل الاغتصاب الجماعي والقتل بدوافع عرقية.
وتقول الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية إن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
أدى الصراع إلى مقتل أكثر من 24 ألف شخص حتى الآن، وفقًا لمجموعة بيانات مواقع الأحداث والصراعات المسلحة، وهي مجموعة تراقب الصراع منذ بدايته.

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