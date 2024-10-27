كنعان: الأرشيف الفلسطيني المنهوب شاهد ودليل على الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية

MENAFN - Palestine News ) عمان / PNN - قال الأمين العام لللجنة الملكية الأردنية لشؤون القدس عبد الله كنعان، إن الوثيقة التاريخية المتصلة بتاريخ النكبة الفلسطينية بما فيها الأرشيف السمعي والبصري المنهوب من الاحتلال الإسرائيلي، تشكل في حقيقتها إلى جانب توثيقها للتاريخ الحضاري الفلسطيني، شواهد وأدلة تُدين الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني على مدار عقود من الاستعمار.

وأضاف كنعان في بيان لمناسبة "اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري" الذي يصادف، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد حرق محتويات المكتبات الفلسطينية العامة والعائلية الخاصة وسرقتها، منها مكتبة خليل السكاكيني (حي القطمون غرب القدس) التي نُقلت إلى الجامعة العبرية، ومكتبة إسحق الحسيني التي كانت تضم 4000 كتاب ومخطوط، والمكتبة الخليلية في القدس التي كانت تحوي 7000 كتاب ومخطوط، وحرق مخازن شركة التوزيع الأردنية في القدس عام 1983.

وأشار إلى أن هذه السياسة الإسرائيلية الأخطر منذ الغزو المغولي امتدت إلى خارج فلسطين كما حدث عند اجتياح لبنان عام 1982، إذ جرى نقل موجودات مركز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، وإلى جانب ذلك فرضت حكومة الاحتلال قيودا صارمة على المعرفة والثقافة الفلسطينيتين، وشرّعت العديد من القوانين العنصرية، مثل قانون عام بمنع استخدام اللغة العربية في المواصلات عام 2016 استكمالا للحرب الثقافية القائمة على تهويد التعليم والمنهاج الفلسطيني وعبرنتهما وأسرلتهما، ومحاربة المحتوى الفلسطيني على المواقع الإعلامية والمنصات الإلكترونية، وفرض رقابة عليها عام 2022، إذ خصصت حكومة الاحتلال وحدة (السايبر) الخاصة لتقديم بلاغات التقييد والحذف ضد المحتوى الفلسطيني على شبكات التواصل الاجتماعي بلغت عام 2020 أكثر من 20 ألف طلب، كما تسعى حكومة الاحتلال إمعانا في الاستعمار والتشويه الثقافي للهوية الفلسطيني إلى تسجيل التراث الفلسطيني باسمها لدى منظمة اليونسكو، وتعمل على عرقلة تسجيل أي تراث فلسطيني.

وأضاف أن اللجنة الملكية لشؤون القدس، تبين للعالم الحر شراسة الاحتلال الرقمي وخطورة التشويه الثقافي ومحاولة ترويج الرواية الإسرائيلية الكاذبة، مشيرا إلى أن "اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري" مناسبة لتذكير العالم بضرورة حماية التراث الفلسطيني المنهوب والمدمر في غزة والقدس وكل مدن فلسطين المحتلة، والذي يجدر أن تتصدى له المنظمات الدولية المعنية بالثقافة وحمايته بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحماية الثقافة والتراث.

وأشار كنعان إلى الجهود المبذولة في أرشفة التراث الفلسطيني من الكثير من المؤسسات، بما في ذلك جهود منظمة اليونسكو والإيسيسكو والألكسو وغيرها من المنظمات والمؤسسات الدولية، والجهود الفردية غير الحكومية مثل أرشيف المتحف الرقمي الفلسطيني، وشبكة متاحف القدس (بيت الذاكرة) في عمّان، وأرشيف مؤسسة الدراسات الفلسطينية والأرشيف الرقمي في جامعة بيرزيت، وغيرها الكثير من الجهود المقدرة، والتي تنشط في مهمة مقدسة لحماية التراث الفلسطيني الذي يواجه حرب محو وتزييف وتحريف إسرائيلية.

وقال: "إنه من المعلوم أن التاريخ والثقافة الوطنية والقومية الأردنية بما تتضمنه من علاقات أخوية وتضحيات تجاه القضية الفلسطينية، ساهمت في الحفاظ على الكثير من جوانب الثقافة الفلسطينية، تجسيدا للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، فقد حرصت العديد من المؤسسات الوطنية على حفظ التراث الفلسطيني من خلال أرشيفات رقمية، ومنها وزارة الثقافة والمكتبة الوطنية ومكتبة اللجنة الملكية لشؤون القدس وأرشيف مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني والمكتبات الجامعية الحكومية والخاصة، إضافة إلى المتاحف والمكتبات العامة والخاصة".

وأكد أن رسالة اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري تذكير بالثقافات التي تتعرض للإبادة والسرقة، وفي مقدمتها الثقافة الفلسطينية، وزيادة التوعية والتثقيف بالمحتوى الثقافي الرقمي الفلسطيني، ودعوة إنسانية أخلاقية إلى حماية حق الأجيال في تاريخها وحضارتها.