الملك يهنئ رئيس النمسا بمناسبة العيد الوطني

الملك يهنئ رئيس النمسا بمناسبة العيد الوطني
التاريخ
10/25/2024 7:18:52 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ألكسندر فان دير بيلين، الرئيس الفيدرالي لجمهورية النمسا، بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده.
وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية النمسا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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