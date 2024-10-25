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الملك يهنئ رئيس النمسا بمناسبة العيد الوطني

10/25/2024 7:18:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬ألكسندر‭ ‬فان‭ ‬دير‭ ‬بيلين،‭ ‬الرئيس‭ ‬الفيدرالي‭ ‬لجمهورية‭ ‬النمسا،‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬لبلاده‭.‬

وأعرب‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لفخامته‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة،‭ ‬ولشعب‭ ‬جمهورية‭ ‬النمسا‭ ‬الصديق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

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