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وزيرة التنمية المستدامة: التزام المملكة بخلق فرص العمل لجعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل

10/25/2024 7:18:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف،‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬كمتحدث‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬حوارية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭: ‬ركيزة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬الفعالية‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬والبنك‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الاجتماعات‭ ‬السنوية‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬لمجموعة‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬وصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأمريكية‭ ‬واشنطن،‭ ‬بمشاركة‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فاضل‭ ‬الإبراهيم‭ ‬وزير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتخطيط‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وديمة‭ ‬بنت‭ ‬يحيى‭ ‬اليحيى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الرقمي،‭ ‬والأستاذ‭ ‬أوسمان‭ ‬ديون‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭.‬

وهدفت‭ ‬الفعالية‭ ‬الجانبية‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المكانة‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬اقتصاديات‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي،‭ ‬ومكانتها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬والتجارية‭ ‬وسعيها‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتعزيز‭ ‬تنافسيتها‭ ‬إقليميًّا‭ ‬ودوليًّا‭.‬

وأكدت‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬ما‭ ‬توليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬عنصرا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬وتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬والتنوع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المستدام،‭ ‬والتزام‭ ‬المملكة‭ ‬بخلق‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬ذات‭ ‬الجودة‭ ‬العالية‭ ‬لجعل‭ ‬البحريني‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬وخطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭.‬

منوهة‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬أسهمت‭ ‬بصورة‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬عربيا‭ ‬على‭ ‬مؤشر‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭ ‬التابع‭ ‬للبنك‭ ‬الدولي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬بتطوير‭ ‬المهارات‭ ‬لدعم‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المستدام‭ ‬والدفع‭ ‬بعجلة‭ ‬التنمية‭ ‬وأثر‭ ‬التوجهات‭ ‬والجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المسعى‭. ‬كما‭ ‬سلطت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تأثير‭ ‬تطوير‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والنمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬النهج‭ ‬الفعّال‭ ‬الذي‭ ‬تتبعه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مواءمة‭ ‬تطوير‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادرات‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬تنافسية‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭.‬

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