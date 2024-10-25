وزيرة التنمية المستدامة: التزام المملكة بخلق فرص العمل لجعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شاركت نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، كمتحدث رئيسي في جلسة حوارية بعنوان «رأس المال البشري: ركيزة النمو الاقتصادي» ضمن الفعالية التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والبنك الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لعام 2024 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، وديمة بنت يحيى اليحيى الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، والأستاذ أوسمان ديون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وهدفت الفعالية الجانبية إلى تسليط الضوء على المكانة البارزة التي تتمتع بها اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاقتصاد العالمي، ومكانتها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وسعيها إلى تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز تنافسيتها إقليميًّا ودوليًّا.
وأكدت خلال الجلسة ما توليه مملكة البحرين من حرص واهتمام بالاستثمار في رأس المال البشري الذي يعتبر عنصرا أساسيا في التنمية وتحقيق النمو والتنوع الاقتصادي المستدام، والتزام المملكة بخلق فرص العمل ذات الجودة العالية لجعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل تماشيًا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وخطة التعافي الاقتصادي.
منوهة بأن هذه الاستثمارات الاستراتيجية أسهمت بصورة إيجابية في تصنيف مملكة البحرين في المرتبة الثانية عربيا على مؤشر رأس المال البشري التابع للبنك الدولي، الأمر الذي يعكس التزام المملكة بتطوير المهارات لدعم النمو الاقتصادي المستدام والدفع بعجلة التنمية وأثر التوجهات والجهود الحكومية الناجحة في هذا المسعى. كما سلطت الضوء على تأثير تطوير رأس المال البشري على الابتكار والتحول الرقمي بما يسهم في تعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي، مشيرة إلى النهج الفعّال الذي تتبعه مملكة البحرين في مواءمة تطوير القوى العاملة مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية من خلال مبادرات صندوق العمل (تمكين)، التي تعزز من تنافسية الكفاءات البحرينية.
كلمات دالة
MENAFN25102024000055011008ID1108819674
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.