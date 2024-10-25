وزارة السياحة: مشاريع متنوعة لتطوير سوق المنامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت ياسمين العقيدات:
يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة تقرير لجنة الخدمات بشأن الاقتراح برغبة بإعادة إحياء وتطوير سوق المنامة القديم، وإظهار الجانب التاريخي والتراثي للسوق الشعبي قديماً، وتعريف السائح بعادات وتقاليد البلد بشكل يظهر البُعد التاريخيّ والحضاريّ للمجتمع البحريني.
وأكدت وزارة السياحة أنّ هيئة البحرين للسياحة والمعارض تشرف على تطوير سوق المنامة من خلال لجنة تطوير سوق المنامة بعضوية أعضاء من الجهات الحكومية وتجار سوق المنامة، حيث تبحث اللجنة سُبل تطوير منطقة سوق المنامة وزيادة عدد مرتاديه من المواطنين والسواح؛ بهدف جذبهم لمنطقة سوق المنامة لخلق وجهة سياحية متميزة، والذي ينعكس إيجاباً على منطقة سوق المنامة وتجارها، وتتلخّص مبادرات الهيئة لتطوير سوق المنامة في تسويق سوق المنامة من خلال إقامة المهرجانات والفعاليات التي تستقطب الزوّار من دول مجلس التعاون والمواطنين والمقيمين، والترويج للسوق القديمة بحملات مختلفة، كما تهدف الفعاليات والمهرجانات مثل مهرجان (ذهب المنامة) إلى الترويج لسوق المنامة كوجهة سياحية مميزة والترويج للمهرجان على مستوى إقليمي لجذب المزيد من الزوار، وإبراز التاريخ العريق لمملكة البحرين في مجال صياغة الذهب وصناعته في سوق المنامة، باعتبارها أول دولة تنشئ منظومة تشريعات خاصة بالمصوغات الذهبية وتنظيم عمليات إنتاجها وممارسات تصديرها.
ولفتت الوزارة إلى أنه من أجل تطوير البنية الفوقية لمنطقة سوق المنامة بادرت الهيئة بطرح مناقصة عن طريق مجلس المناقصات والمزايدات لتعيين شركة استشارية هندسية لتطوير أهم المواقع بمنطقة سوق المنامة، وقد تم خلال الربع الأول من هذا العام تقييم العطاءات المستلمة، وإتمام إجراءات الترسية، وتعيين شركة الأنصاري للهندسة كشركة استشارية لهذا المشروع لغرض إعداد التصاميم الهندسية بمختلف أنواعها لتطوير سوق المنامة، ويشمل نطاق عمل الشركة إصدار الموافقات اللازمة، وسيتم الشروع في تنفيذ المشروع بعد إصدار الموافقات وتعيين المقاول المنفّذ.
وعرضت وزارة السياحة نطاق عمل الشركة الاستشارية بالمشروع، منها تطوير مجمع باب البحرين التابع للهيئة، والذي يعتبر من أهم المواقع التي يتم زيارتها من قبل السواح والزوار للسوق وسيشمل التطوير إعادة التصميم الداخلي للمجمع بهدف العمل على إضفاء الطابع البحريني عليه، ومن ثم العمل على خلق تجربة تسوق جديدة تتركز على جذب المختصين لعرض المنتجات البحرينية التقليدية والمبتكرة لعرض وتعزيز الهوية البحرينية من خلال زيارة محلات المجمع، وصيانة وإعادة تصميم سقف المنطقة المجاورة لمجمع باب البحرين والمتعارف عليها بالمسقف، وذلك لمنح الموقع حلة جديدة ومبتكرة من خلال تصميم وتنفيذ أيقونة معمارية للسقف مستوحاة من تاريخ الذهب واللؤلؤ في مملكة البحرين.
وبشأن تطوير منطقتي ساحة الطواويش وساحة سوق الأربعاء، أوضحت وزارة السياحة أن الهيئة تهدف من خلال تطوير الموقعين إلى خلق مواقع استراتيجية في السوق تتمتع بجميع الخدمات المطلوبة لإقامة الفعاليات، وذلك لجذب السواح والزائرين لزيارة الفعالية والتي ستسهم في انتعاش المواقع والمحلات التجارية بسوق المنامة، وتطوير عدد من المقاهي الشعبية بمنطقة سوق المنامة، وسيتم تنفيذ هذه المبادرة بالعمل والتنسيق مع مالكي عدد من المقاهي الشعبية بمنطقة السوق بهدف تطوير خدمات قطاع تقديم الأغذية والضيافة في السوق من خلال تطوير المقاهي ومستوى الخدمات المقدمة بها وجعلها مواقع جاذبة لمرتادي السوق لخلق تجربة فريدة تتيح للسياح والزوار الاستمتاع بتجربة الاكلات البحرينية، بالإضافة إلى تطوير بعض المواقع والممرات الرئيسية في منطقة السوق وتحويلها إلى متاحف تعرف بتاريخ وقصص سوق المنامة العريق، كما سيتم النظر في توفير الاحتياجات الرئيسية لمنطقة سوق المنامة، من أهمها اللافتات الارشادية لأهم المواقع في السوق وتوفير دورات المياه في المواقع العامة والمقاعد والمظلات واستحداث مواقع للمسطحات الخضراء وتشجير المواقع الممكنة في السوق.
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