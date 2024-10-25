وزارة السياحة: مشاريع متنوعة لتطوير سوق المنامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬القادمة‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بشأن‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بإعادة‭ ‬إحياء‭ ‬وتطوير‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬القديم،‭ ‬وإظهار‭ ‬الجانب‭ ‬التاريخي‭ ‬والتراثي‭ ‬للسوق‭ ‬الشعبي‭ ‬قديماً،‭ ‬وتعريف‭ ‬السائح‭ ‬بعادات‭ ‬وتقاليد‭ ‬البلد‭ ‬بشكل‭ ‬يظهر‭ ‬البُعد‭ ‬التاريخيّ‭ ‬والحضاريّ‭ ‬للمجتمع‭ ‬البحريني‭.‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬أنّ‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬تشرف‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لجنة‭ ‬تطوير‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬بعضوية‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬وتجار‭ ‬سوق‭ ‬المنامة،‭ ‬حيث‭ ‬تبحث‭ ‬اللجنة‭ ‬سُبل‭ ‬تطوير‭ ‬منطقة‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬وزيادة‭ ‬عدد‭ ‬مرتاديه‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والسواح؛‭ ‬بهدف‭ ‬جذبهم‭ ‬لمنطقة‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬لخلق‭ ‬وجهة‭ ‬سياحية‭ ‬متميزة،‭ ‬والذي‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬وتجارها،‭ ‬وتتلخّص‭ ‬مبادرات‭ ‬الهيئة‭ ‬لتطوير‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬تسويق‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إقامة‭ ‬المهرجانات‭ ‬والفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تستقطب‭ ‬الزوّار‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬والمواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬والترويج‭ ‬للسوق‭ ‬القديمة‭ ‬بحملات‭ ‬مختلفة،‭ ‬كما‭ ‬تهدف‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمهرجانات‭ ‬مثل‭ ‬مهرجان‭ (‬ذهب‭ ‬المنامة‭) ‬إلى‭ ‬الترويج‭ ‬لسوق‭ ‬المنامة‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬مميزة‭ ‬والترويج‭ ‬للمهرجان‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬إقليمي‭ ‬لجذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الزوار،‭ ‬وإبراز‭ ‬التاريخ‭ ‬العريق‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صياغة‭ ‬الذهب‭ ‬وصناعته‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المنامة،‭ ‬باعتبارها‭ ‬أول‭ ‬دولة‭ ‬تنشئ‭ ‬منظومة‭ ‬تشريعات‭ ‬خاصة‭ ‬بالمصوغات‭ ‬الذهبية‭ ‬وتنظيم‭ ‬عمليات‭ ‬إنتاجها‭ ‬وممارسات‭ ‬تصديرها‭.‬

ولفتت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬الفوقية‭ ‬لمنطقة‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬بادرت‭ ‬الهيئة‭ ‬بطرح‭ ‬مناقصة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬لتعيين‭ ‬شركة‭ ‬استشارية‭ ‬هندسية‭ ‬لتطوير‭ ‬أهم‭ ‬المواقع‭ ‬بمنطقة‭ ‬سوق‭ ‬المنامة،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تقييم‭ ‬العطاءات‭ ‬المستلمة،‭ ‬وإتمام‭ ‬إجراءات‭ ‬الترسية،‭ ‬وتعيين‭ ‬شركة‭ ‬الأنصاري‭ ‬للهندسة‭ ‬كشركة‭ ‬استشارية‭ ‬لهذا‭ ‬المشروع‭ ‬لغرض‭ ‬إعداد‭ ‬التصاميم‭ ‬الهندسية‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواعها‭ ‬لتطوير‭ ‬سوق‭ ‬المنامة،‭ ‬ويشمل‭ ‬نطاق‭ ‬عمل‭ ‬الشركة‭ ‬إصدار‭ ‬الموافقات‭ ‬اللازمة،‭ ‬وسيتم‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬بعد‭ ‬إصدار‭ ‬الموافقات‭ ‬وتعيين‭ ‬المقاول‭ ‬المنفّذ‭.‬

وعرضت‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬نطاق‭ ‬عمل‭ ‬الشركة‭ ‬الاستشارية‭ ‬بالمشروع،‭ ‬منها‭ ‬تطوير‭ ‬مجمع‭ ‬باب‭ ‬البحرين‭ ‬التابع‭ ‬للهيئة،‭ ‬والذي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المواقع‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬زيارتها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السواح‭ ‬والزوار‭ ‬للسوق‭ ‬وسيشمل‭ ‬التطوير‭ ‬إعادة‭ ‬التصميم‭ ‬الداخلي‭ ‬للمجمع‭ ‬بهدف‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إضفاء‭ ‬الطابع‭ ‬البحريني‭ ‬عليه،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬تجربة‭ ‬تسوق‭ ‬جديدة‭ ‬تتركز‭ ‬على‭ ‬جذب‭ ‬المختصين‭ ‬لعرض‭ ‬المنتجات‭ ‬البحرينية‭ ‬التقليدية‭ ‬والمبتكرة‭ ‬لعرض‭ ‬وتعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬محلات‭ ‬المجمع،‭ ‬وصيانة‭ ‬وإعادة‭ ‬تصميم‭ ‬سقف‭ ‬المنطقة‭ ‬المجاورة‭ ‬لمجمع‭ ‬باب‭ ‬البحرين‭ ‬والمتعارف‭ ‬عليها‭ ‬بالمسقف،‭ ‬وذلك‭ ‬لمنح‭ ‬الموقع‭ ‬حلة‭ ‬جديدة‭ ‬ومبتكرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تصميم‭ ‬وتنفيذ‭ ‬أيقونة‭ ‬معمارية‭ ‬للسقف‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الذهب‭ ‬واللؤلؤ‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وبشأن‭ ‬تطوير‭ ‬منطقتي‭ ‬ساحة‭ ‬الطواويش‭ ‬وساحة‭ ‬سوق‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أوضحت‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬تهدف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬الموقعين‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬مواقع‭ ‬استراتيجية‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬تتمتع‭ ‬بجميع‭ ‬الخدمات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لإقامة‭ ‬الفعاليات،‭ ‬وذلك‭ ‬لجذب‭ ‬السواح‭ ‬والزائرين‭ ‬لزيارة‭ ‬الفعالية‭ ‬والتي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬انتعاش‭ ‬المواقع‭ ‬والمحلات‭ ‬التجارية‭ ‬بسوق‭ ‬المنامة،‭ ‬وتطوير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المقاهي‭ ‬الشعبية‭ ‬بمنطقة‭ ‬سوق‭ ‬المنامة،‭ ‬وسيتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬بالعمل‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬مالكي‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المقاهي‭ ‬الشعبية‭ ‬بمنطقة‭ ‬السوق‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬خدمات‭ ‬قطاع‭ ‬تقديم‭ ‬الأغذية‭ ‬والضيافة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬المقاهي‭ ‬ومستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬بها‭ ‬وجعلها‭ ‬مواقع‭ ‬جاذبة‭ ‬لمرتادي‭ ‬السوق‭ ‬لخلق‭ ‬تجربة‭ ‬فريدة‭ ‬تتيح‭ ‬للسياح‭ ‬والزوار‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بتجربة‭ ‬الاكلات‭ ‬البحرينية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬بعض‭ ‬المواقع‭ ‬والممرات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬السوق‭ ‬وتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬متاحف‭ ‬تعرف‭ ‬بتاريخ‭ ‬وقصص‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬العريق،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الرئيسية‭ ‬لمنطقة‭ ‬سوق‭ ‬المنامة،‭ ‬من‭ ‬أهمها‭ ‬اللافتات‭ ‬الارشادية‭ ‬لأهم‭ ‬المواقع‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬وتوفير‭ ‬دورات‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬المواقع‭ ‬العامة‭ ‬والمقاعد‭ ‬والمظلات‭ ‬واستحداث‭ ‬مواقع‭ ‬للمسطحات‭ ‬الخضراء‭ ‬وتشجير‭ ‬المواقع‭ ‬الممكنة‭ ‬في‭ ‬السوق‭.‬

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