المرصد: مقتل 27 مدنيا بضربات تركية في سوريا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬بأنّ‭ ‬27‭ ‬مدنيا‭ ‬قُتلوا‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬شنّتها‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬وشرقها‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬خمسة‭ ‬قتلى‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭. ‬وذكر‭ ‬المرصد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬27‭ ‬مدنيا‭ ‬قُتلوا‭ ‬في‭ ‬45‭ ‬غارة‭ ‬شنّتها‭ ‬مسيّرات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬وشرقها‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬كثّفت‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬كبير‭ ‬هجماتها‭ ‬الجوية‭ ‬والبرية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬وشرقها‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭. ‬

وكانت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬قد‭ ‬أكدت‭ ‬الخميس‭ ‬مقتل‭ ‬12‭ ‬مدنيا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بينهم‭ ‬طفلان‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬تركية‭ ‬طالت‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬الإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬وشرقها‭. ‬

وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬التركية‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬بُعيد‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬الأربعاء‭ ‬الخميس،‭ ‬أنّ‭ ‬قواتها‭ ‬قصفت‭ ‬‮«‬32‭ ‬هدفا‮»‬‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬وحلفائه‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬ردّا‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬استهدف‭ ‬الأربعاء‭ ‬شركة‭ ‬تركية‭ ‬لصناعات‭ ‬الفضاء‭ ‬قرب‭ ‬أنقرة‭ ‬أوقع‭ ‬خمسة‭ ‬قتلى‭ ‬و22‭ ‬جريحا‭. ‬

وأفادت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وهي‭ ‬الذراع‭ ‬العسكرية‭ ‬للإدارة‭ ‬الذاتية،‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬بمقتل‭ ‬‮«‬12‭ ‬مدنيا‭ ‬بينهم‭ ‬طفلان‭ ‬وإصابة‭ ‬25‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭ ‬بينهم‭ ‬إصابات‭ ‬بليغة‮»‬‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬تركية‭ ‬على‭ ‬عشرات‭ ‬المواقع‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬وشرقها‭. ‬وطال‭ ‬القصف‭ ‬التركي،‭ ‬وفق‭ ‬البيان،‭ ‬‮«‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الأساسية‭ ‬لحياة‭ ‬الأهالي‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬شمال‭ ‬وشرق‭ ‬سوريا‭ ‬وكذلك‭ ‬التجمعات‭ ‬المدنية‭ ‬وقوى‭ ‬الأمن‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬حماية‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬

وأورد‭ ‬أن‭ ‬بين‭ ‬عشرات‭ ‬المواقع‭ ‬المستهدفة‭ ‬أفرانا‭ ‬ومحطات‭ ‬كهرباء‭ ‬ونفط‭ ‬وحواجز‭ ‬لقوى‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬الكردي‭ (‬الأساييش‭). ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬التركية‭ ‬إن‭ ‬قواتها‭ ‬قصفت‭ ‬‮«‬32‭ ‬هدفا‮»‬‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬وحلفائه‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬قرب‭ ‬أنقرة‭. ‬وتصنّف‭ ‬أنقرة‭ ‬الوحدات‭ ‬الكردية،‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬لقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬إرهابية‮»‬‭. ‬وتُعدّها‭ ‬امتدادا‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬تمردا‭ ‬ضدها‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭.‬

وتشنّ‭ ‬تركيا‭ ‬أساسا‭ ‬بين‭ ‬حين‭ ‬وآخر‭ ‬ضربات‭ ‬بطائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬تستهدف‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬المدعومة‭ ‬أمريكيا‭ ‬والتي‭ ‬خاضت‭ ‬معارك‭ ‬شرسة‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬انتهت‭ ‬بدحره‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرته‭ ‬عام‭ ‬2019‭. ‬ومنذ‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬شنّت‭ ‬تركيا‭ ‬ثلاث‭ ‬عمليات‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬استهدفت‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأكراد‭ ‬الذين‭ ‬لطالما‭ ‬أعلنت‭ ‬أنقرة‭ ‬سعيها‭ ‬إلى‭ ‬إبعادهم‭ ‬عن‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭. ‬

وتشهد‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬نزاعا‭ ‬داميا‭ ‬متشعّب‭ ‬الأطراف‭ ‬تسبّب‭ ‬بمقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬وألحق‭ ‬دمارا‭ ‬هائلا‭ ‬بالبنى‭ ‬التحتية‭ ‬وأدى‭ ‬إلى‭ ‬نزوح‭ ‬ملايين‭ ‬السكان‭ ‬وتشريدهم‭. ‬