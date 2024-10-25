صندوق النقد الدولي يدعو الأسرة الدولية إلى دعم لبنان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

واشنطن‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬جهاد‭ ‬أزعور‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬إنه‭ ‬بمعزل‭ ‬عن‭ ‬العبء‭ ‬البشري‭ ‬للنزاع‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬فإن‭ ‬البلد‭ ‬‮«‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‮»‬‭ ‬لتخفيف‭ ‬وطأة‭ ‬الصدمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬يعيشها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منحه‭ ‬‮«‬هبات‮»‬‭ ‬والدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬تسوية‭ ‬الوضع‭. ‬وشدد‭ ‬أزعور‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬أجرتها‭ ‬معه‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأولوية‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الأرواح‭ ‬وإنقاذ‭ ‬سُبل‭ ‬عيش‭ ‬الناس،‭ ‬إنما‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬كافية‭ ‬للذين‭ ‬فقدوا‭ ‬كل‭ ‬شيء‮»‬‭.

‬

ونزح‭ ‬نحو‭ ‬800‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬بحسب‭ ‬أرقام‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬صعدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬ضرباتها‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭.

‬وبعد‭ ‬يوم‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬واندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬فتح‭ ‬جبهة‭ ‬‮«‬إسناد‮»‬‭ ‬لغزة،‭ ‬وبعد‭ ‬قصف‭ ‬متبادل‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬حوالي‭ ‬سنة،‭ ‬تحول‭ ‬النزاع‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬مفتوحة‭ ‬مع‭ ‬شن‭ ‬إسرائيل‭ ‬حملة‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬مكثفة‭ ‬وعمليات‭ ‬برية‭ ‬محدودة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬تتركز‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قولها‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭. ‬

وعلى‭ ‬نطاق‭ ‬أوسع،‭ ‬دعا‭ ‬أزعور،‭ ‬وهو‭ ‬وزير‭ ‬لبناني‭ ‬سابق،‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬للنزاع‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬وتوفير‭ ‬المساعدات‭ ‬اللازمة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬‮«‬الهائلة‮»‬‭ ‬فيهما‭.

‬وقال‭: ‬‮«‬نحض‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬وأصدقاء‭ ‬لبنان‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬هبات‮»‬‭ ‬لهذا‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعاني‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬وضعا‭ ‬اقتصاديا‭ ‬صعبا‭ ‬جدا‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬الراهنة‭. ‬وشدد‭ ‬‮«‬ندعو‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬بذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعه‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬للنزاع‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬السكان‮»‬‭.

‬

وتشير‭ ‬تقديرات‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬اللبناني‭ ‬سيخسر‭ ‬9 , 2 % ‭ ‬من‭ ‬ناتجه‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬ينشر‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬أي‭ ‬توقعات‭ ‬للنمو‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬عامي‭ ‬2024‭ ‬و2025‭ ‬بفعل‭ ‬الوضع‭ ‬المتبدل‭ ‬فيه‭. ‬وأوضح‭ ‬أزعور‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬تبرير‭ ‬صعوبة‭ ‬توقع‭ ‬المنحى‭ ‬الذي‭ ‬سيتخذه‭ ‬الاقتصاد‭ ‬اللبناني،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬دمارا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬البنى‭ ‬التحتية،‭ ‬وأضرارا‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا‭ ‬لحقت‭ ‬بمنطقة‭ ‬زراعية‭ (‬جنوب‭ ‬البلاد‭)‬،‭ ‬وخسائر‭ ‬في‭ ‬الأرواح‭ ‬وتدمير‭ ‬وسائل‭ ‬إنتاج،‭ ‬وفي‭ ‬شكل‭ ‬عام‭ ‬تعطُّل‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‮»‬‭. ‬

وعلى‭ ‬نطاق‭ ‬أوسع،‭ ‬خفض‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬توقعاته‭ ‬للمنطقة‭ ‬ككل‭ ‬بمقدار‭ ‬0 , 6‭ ‬نقطة‭ ‬مئوية‭ ‬مقارنة‭ ‬بتقديراته‭ ‬السابقة‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬أبريل،‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬عواقب‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‭ ‬بصورة‭ ‬أساسية‭. ‬لكنّ‭ ‬التداعيات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المباشرة‭ ‬لهذين‭ ‬النزاعين،‭ ‬خارج‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ولبنان،‭ ‬تبقى‭ ‬شديدة‭ ‬التفاوت،‭ ‬وتمكنت‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬تخفيف‭ ‬وطأتها،‭ ‬وفقا‭ ‬لأزعور‭.

‬

غير‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الأردن‭ ‬تأثّر‭ ‬بتراجع‭ ‬السياحة،‭ ‬وهي‭ ‬مشكلة‭ ‬لم‭ ‬تُعانيها‭ ‬مصر‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬انخفاضا‭ ‬في‭ ‬إيرادات‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬بنسبة‭ ‬70 % ‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬يكبد‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬أرباحا‭ ‬فائتة‭ ‬تراوح‭ ‬بين‭ ‬6‭ ‬و7‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭. ‬وأوضح‭ ‬أزعور‭ ‬أنّ‭ ‬البلد‭ ‬الآخر‭ ‬الذي‭ ‬تضرّر‭ ‬هو‭ ‬سوريا،‭ ‬لكنه‭ ‬لفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الذي‭ ‬توقف‭ ‬عن‭ ‬إصدار‭ ‬تقديرات‭ ‬لهذا‭ ‬البلد‭ ‬منذ‭ ‬15‭ ‬عاما،‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تتوافر‭ ‬لديه‭ ‬البيانات‭ ‬اللازمة‮»‬‭ ‬لرسم‭ ‬صورة‭ ‬دقيقة‭ ‬لهذه‭ ‬التداعيات‭. ‬