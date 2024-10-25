مقتل 163 عاملا بقطاع الصحة اللبناني جراء القصف الإسرائيلي منذ سنة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أحصت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭ ‬الجمعة‭ ‬مقتل‭ ‬163‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬قطاعي‭ ‬الصحة‭ ‬والإسعاف‭ ‬جراء‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬التصعيد‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يرقى‭ ‬الى‭ ‬‮«‬جريمة‭ ‬حرب‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬فراس‭ ‬الأبيض‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬بيروت،‭ ‬عرض‭ ‬خلاله‭ ‬حصيلة‭ ‬‮«‬الاعتداءات‭ ‬الإسرائيلية‮»‬‭ ‬وعلى‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مجمل‭ ‬عدد‭ ‬شهداء‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬والاستشفائي‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بلغ‭ ‬163‭ ‬شهيدا‭ ‬و272‭ ‬جريحا‮»‬‭. ‬

وأفاد‭ ‬عن‭ ‬‮«‬اعتداءات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬طالت‭ ‬55‭ ‬مستشفى،‭ ‬تم‭ ‬‮«‬استهداف‭ ‬36‭ ‬منها‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬‮«‬إقفال‭ ‬ثمانية‭ ‬مستشفيات‭ ‬بشكل‭ ‬قسري‮»‬‭. ‬ووثقت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬وفق‭ ‬الأبيض،‭ ‬استهداف‭ ‬اسرائيل‭ ‬158‭ ‬سيارة‭ ‬إسعاف،‭ ‬و57‭ ‬سيارة‭ ‬إطفاء‭ ‬و15‭ ‬آلية‭ ‬إنقاذ‭. ‬وبحسب‭ ‬الأبيض،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬جثث‭ ‬ستة‭ ‬رجال‭ ‬إطفاء‭ ‬تحت‭ ‬الردم‭ ‬منذ‭ ‬استهداف‭ ‬اسرائيل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬أحد‭ ‬مقراتهم‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬برعشيت‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬جثث‭ ‬ثمانية‭ ‬مسعفين‭ ‬داخل‭ ‬ثلاث‭ ‬سيارات‭ ‬إسعاف‭ ‬استهدفتها‭ ‬اسرائيل‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬قرب‭ ‬بلدة‭ ‬العديسة‭ ‬الحدودية‭. ‬

‭ ‬وتابع‭: ‬‮«‬يرفض‭ ‬العدو‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬السماح‭ ‬لنا‭ ‬باسترجاع‭ ‬جثامين‭ ‬الشهداء‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬الأبيض‭: ‬‮«‬نعتبر‭ ‬أن‭ ‬الاعتداءات‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬والاستشفائي‭ ‬هي‭ ‬اعتداءات‭ ‬مباشرة‭ ‬ومقصودة‭. ‬هذه‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‮»‬،‭ ‬منددا‭ ‬بالادعاءات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وكان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬للغة‭ ‬العربية‭ ‬أفيخاي‭ ‬ادرعي‭ ‬اتهم‭ ‬الخميس‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬‮«‬باستخدام‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬لنقل‭ ‬مخربين‭ ‬وأسلحة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‮»‬‭. ‬

ودعا‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تجنب‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬عناصر‭ ‬حزب‭ ‬الله‮»‬،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬انه‭ ‬‮«‬سيتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬ضد‭ ‬أي‭ ‬مركبة‭ ‬تنقل‭ ‬مسلحين‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬نوعها‮»‬‭. ‬وأسفرت‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬1580‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬منذ‭ ‬23‭ ‬سبتمبر،‭ ‬بحسب‭ ‬تعداد‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬استنادا‭ ‬الى‭ ‬بيانات‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭. ‬