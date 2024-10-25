مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: شمال غزة يعيش ((أحلك)) لحظات الحرب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

جنيف‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬مفوض‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬يعيش‭ ‬‮«‬أحلك‮»‬‭ ‬لحظات‭ ‬الحرب،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ممارسات‭ ‬إسرائيل‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬‮«‬الجرائم‭ ‬الفظيعة‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬فولكر‭ ‬تورك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬قُتلوا‭ ‬أو‭ ‬جُرحوا‭ ‬أو‭ ‬فُقدوا‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭. ‬وأضاف‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬من‭ ‬غير‭ ‬المعقول‭ ‬أن‭ ‬يتفاقم‭ ‬الوضع‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬تورك‭: ‬‮«‬أشد‭ ‬ما‭ ‬أخشاه‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يرتفع‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬نظرا‭ ‬لشدة‭ ‬واتساع‭ ‬نطاق‭ ‬وحجم‭ ‬وطبيعة‭ ‬العملية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الجارية‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وحذّر‭ ‬المسؤول‭ ‬الأممي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬سياسات‭ ‬وممارسات‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬تهدد‭ ‬بإفراغ‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الفلسطينيين‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬نواجه‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يرقى‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬الجرائم‭ ‬الفظيعة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‮»‬‭. ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬دعا‭ ‬فولكر‭ ‬تورك‭ ‬زعماء‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬التحرك،‭ ‬مذكّرا‭ ‬بأن‭ ‬كافة‭ ‬الدول‭ ‬ملزمة‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاقات‭ ‬جنيف‭ ‬بضمان‭ ‬احترام‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭. ‬

وشدد‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬على‭ ‬خطورة‭ ‬الوضع،‭ ‬محذّرا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أحلك‭ ‬لحظات‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تتكشف‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬فعليا‭ ‬بإخضاع‭ ‬سكان‭ ‬بأكملهم‭ ‬للقصف‭ ‬والحصار‭ ‬وخطر‭ ‬المجاعة‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القصف‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬لا‭ ‬يتوقف‮»‬‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬‮«‬أمر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬السكان‭ ‬بالإخلاء،‭ ‬بدون‭ ‬أي‭ ‬ضمانات‭ ‬بالعودة‭. ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬طريقة‭ ‬آمنة‭ ‬للمغادرة‮»‬‭. ‬

ونبّه‭ ‬المفوض‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الجزء‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬محدود‭ ‬للغاية،‭ ‬ولم‭ ‬تصل‭ ‬أي‭ ‬مساعدات‭ ‬تقريبا‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع،‭ ‬مع‭ ‬بقاء‭ ‬القيود‭ ‬غير‭ ‬القانونية‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬تورك‭ ‬‮«‬يواجه‭ ‬كثيرون‭ ‬الآن‭ ‬خطر‭ ‬المجاعة‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يضرب‭ ‬المستشفيات،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬وإصابة‭ ‬عاملين‭ ‬ومرضى‭ ‬أو‭ ‬إجبارهم‭ ‬على‭ ‬الإخلاء‭ ‬بشكل‭ ‬متزامن‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬بيان‭ ‬المفوض‭ ‬السامي‭ ‬الأممي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬تواصل‭ ‬أيضا‭ ‬التحرك‭ ‬بين‭ ‬المدنيين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬نزوح،‭ ‬ما‭ ‬يعرض‭ ‬المدنيين‭ ‬للخطر‭ ‬‮«‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭.‬