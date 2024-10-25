Saturday, 26 October 2024 02:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: شمال غزة يعيش ((أحلك)) لحظات الحرب

10/25/2024 7:18:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

جنيف‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬مفوض‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬يعيش‭ ‬‮«‬أحلك‮»‬‭ ‬لحظات‭ ‬الحرب،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ممارسات‭ ‬إسرائيل‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬‮«‬الجرائم‭ ‬الفظيعة‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬فولكر‭ ‬تورك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬قُتلوا‭ ‬أو‭ ‬جُرحوا‭ ‬أو‭ ‬فُقدوا‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭. ‬وأضاف‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬من‭ ‬غير‭ ‬المعقول‭ ‬أن‭ ‬يتفاقم‭ ‬الوضع‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬تورك‭: ‬‮«‬أشد‭ ‬ما‭ ‬أخشاه‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يرتفع‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬نظرا‭ ‬لشدة‭ ‬واتساع‭ ‬نطاق‭ ‬وحجم‭ ‬وطبيعة‭ ‬العملية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الجارية‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وحذّر‭ ‬المسؤول‭ ‬الأممي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬سياسات‭ ‬وممارسات‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬تهدد‭ ‬بإفراغ‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الفلسطينيين‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬نواجه‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يرقى‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬الجرائم‭ ‬الفظيعة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‮»‬‭. ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬دعا‭ ‬فولكر‭ ‬تورك‭ ‬زعماء‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬التحرك،‭ ‬مذكّرا‭ ‬بأن‭ ‬كافة‭ ‬الدول‭ ‬ملزمة‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاقات‭ ‬جنيف‭ ‬بضمان‭ ‬احترام‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭. ‬

وشدد‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬على‭ ‬خطورة‭ ‬الوضع،‭ ‬محذّرا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أحلك‭ ‬لحظات‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تتكشف‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬فعليا‭ ‬بإخضاع‭ ‬سكان‭ ‬بأكملهم‭ ‬للقصف‭ ‬والحصار‭ ‬وخطر‭ ‬المجاعة‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القصف‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬لا‭ ‬يتوقف‮»‬‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬‮«‬أمر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬السكان‭ ‬بالإخلاء،‭ ‬بدون‭ ‬أي‭ ‬ضمانات‭ ‬بالعودة‭. ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬طريقة‭ ‬آمنة‭ ‬للمغادرة‮»‬‭. ‬

ونبّه‭ ‬المفوض‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الجزء‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬محدود‭ ‬للغاية،‭ ‬ولم‭ ‬تصل‭ ‬أي‭ ‬مساعدات‭ ‬تقريبا‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع،‭ ‬مع‭ ‬بقاء‭ ‬القيود‭ ‬غير‭ ‬القانونية‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬تورك‭ ‬‮«‬يواجه‭ ‬كثيرون‭ ‬الآن‭ ‬خطر‭ ‬المجاعة‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يضرب‭ ‬المستشفيات،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬وإصابة‭ ‬عاملين‭ ‬ومرضى‭ ‬أو‭ ‬إجبارهم‭ ‬على‭ ‬الإخلاء‭ ‬بشكل‭ ‬متزامن‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬بيان‭ ‬المفوض‭ ‬السامي‭ ‬الأممي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬تواصل‭ ‬أيضا‭ ‬التحرك‭ ‬بين‭ ‬المدنيين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬نزوح،‭ ‬ما‭ ‬يعرض‭ ‬المدنيين‭ ‬للخطر‭ ‬‮«‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭.‬

MENAFN25102024000055011008ID1108819668

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث