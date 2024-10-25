منتخب الناشئين يخسر من كوريا الجنوبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

خسر‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للناشئين‭ ‬‮«‬تحت‭ ‬17‭ ‬عاماً‮»‬‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدفين‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬للناشئين‭.‬

وبهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬فقد‭ ‬منتخبنا‭ ‬حظوظه‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2025‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

ويلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬للناشئين‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الأحد‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬بوتان‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬10‭:‬30‭ ‬صباحاً‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬داليان‭ ‬بووان‭.‬