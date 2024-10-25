منتخب الناشئين يخسر من كوريا الجنوبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
خسر منتخبنا الوطني للناشئين «تحت 17 عاماً» لكرة القدم أمام منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة هدفين دون رد، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في تصفيات كأس آسيا للناشئين.
وبهذه الخسارة فقد منتخبنا حظوظه في التأهل لنهائيات كأس آسيا 2025 التي ستقام في المملكة العربية السعودية.
ويلعب منتخبنا للناشئين مباراته الأخيرة يوم غد الأحد أمام منتخب بوتان عند الساعة 10:30 صباحاً على استاد داليان بووان.
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