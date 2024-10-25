عالي يحقق فوزه الأول بدوري ناصر الممتاز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00





حقق‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬الأضواء‭ ‬فريق‭ ‬عالي‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬نظيره‭ ‬المالكية‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز،‭ ‬ورفع‭ ‬عالي‭ ‬بهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬العام،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬بقي‭ ‬رصيد‭ ‬المالكية‭ ‬على‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬تبقيه‭ ‬بالمركز‭ ‬الخامس‭.‬

أحرز‭ ‬هدفي‭ ‬عالي‭ ‬ماركو‭ ‬رودريجيز‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ (‬77‭)‬،‭ ‬وروبسون‭ ‬دا‭ ‬سيلفا‭ (‬90‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬أحرز‭ ‬هدف‭ ‬المالكية‭ ‬الوحيد‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ (‬90+4‭) ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭.‬