عالي يحقق فوزه الأول بدوري ناصر الممتاز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
حقق الوافد الجديد إلى دوري الأضواء فريق عالي فوزه الأول على حساب نظيره المالكية بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري ناصر بن حمد الممتاز، ورفع عالي بهذا الانتصار رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز السادس في سلم الترتيب العام، في حين بقي رصيد المالكية على 5 نقاط تبقيه بالمركز الخامس.
أحرز هدفي عالي ماركو رودريجيز عند الدقيقة (77)، وروبسون دا سيلفا (90)، فيما أحرز هدف المالكية الوحيد اللاعب محمد علي (90+4) من الوقت بدل الضائع.
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