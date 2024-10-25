استشهاد 72 فلسطينيا في غزة.. وقوات الاحتلال تقتحم مستشفى كمال عدوان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬منازل‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬خانيونس‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أودت‭ ‬بحياة‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬38‭ ‬شخصا،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬الكثيرين‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬والمصابين‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭. ‬

وبحث‭ ‬بعض‭ ‬السكان‭ ‬أمس‭ ‬بين‭ ‬الأنقاض‭ ‬لمحاولة‭ ‬استعادة‭ ‬بعض‭ ‬ملابسهم‭ ‬ووثائقهم،‭ ‬فيما‭ ‬بحث‭ ‬الأطفال‭ ‬عن‭ ‬ألعابهم‭. ‬

وروى‭ ‬أحمد‭ ‬صبح‭ ‬كيف‭ ‬صرخت‭ ‬ابنة‭ ‬عمته‭ ‬‮«‬ألحقوني،‭ ‬ألحقوني‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬طلعنا‭ ‬نجري‭ ‬لقينا‭ ‬ولادها،‭ ‬ولد‭ ‬وبنت‭ ‬مستشهدين،‭ ‬وابنها‭ ‬تحت‭ ‬عمود‭ ‬خرساني‭ ‬فضلنا‭ ‬ساعة‭ ‬ونص‭ ‬عبال‭ ‬ما‭ ‬طلعناه‮»‬‭.‬

ووصف‭ ‬أحمد‭ ‬الفرا‭ ‬عملية‭ ‬انتشال‭ ‬أقاربه‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬والدته‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأنقاض،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬فقد‭ ‬15‭ ‬فردا‭ ‬من‭ ‬عائلته‭ ‬في‭ ‬الهجمات‭ ‬الجوية‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬أحاول‭ ‬أطلع‭ ‬أمي،‭ ‬لقيت‭ ‬دبابة‭. ‬قلت‭ ‬راح‭ ‬أطلعها‭ ‬ولا‭ ‬بشوف‭ ‬الدبابة؟‭ ‬إيش‭ ‬أسوي؟‭ ‬صرت‭ ‬أطلعها‭ ‬بخوف‭. ‬الكل‭ ‬نفس‭ ‬الإشي،‭ ‬يطلع‭ ‬بخوف‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭ ‬القريب،‭ ‬كفّن‭ ‬المسعفون‭ ‬الشهداء‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬أطفال‭. ‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته،‭ ‬قال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬منازل‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬القريبة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬25‭ ‬وإصابة‭ ‬العشرات‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬أمس،‭ ‬قال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬تسعة‭ ‬أشخاص‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬بمخيم‭ ‬الشاطئ‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة،‭ ‬مما‭ ‬يرفع‭ ‬عدد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬استشهدوا‭ ‬بنيران‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬القطاع‭ ‬إلى‭ ‬72‭ ‬منذ‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭.‬

ويقترب‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬43‭ ‬ألفا‭ ‬جراء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬دمر‭ ‬معظم‭ ‬مناطق‭ ‬القطاع‭ ‬المكتظ‭ ‬بالسكان‭.‬

وفي‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬حيث‭ ‬تستهدف‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المنطقة‭ ‬المحيطة‭ ‬بمدينة‭ ‬جباليا‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع،‭ ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬بقطاع‭ ‬الصحة‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬اقتحمت‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬المرافق‭ ‬الطبية‭ ‬الثلاثة‭ ‬التي‭ ‬تكابد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬هناك،‭ ‬ونشرت‭ ‬قوات‭ ‬خارجه‭.‬

وقال‭ ‬عيد‭ ‬صباح‭ ‬مدير‭ ‬التمريض‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬صوتية‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬من‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬وصلت‭ ‬الدبابات،‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال،‭ ‬إلى‭ ‬أسوار‭ ‬المستشفى‭ ‬والجرافات‭ ‬وتم‭ ‬ترويع‭ ‬المواطنين‭ ‬والجرحى‭ ‬والأطفال‭ ‬وإطلاق‭ ‬النار‭ ‬عليهم‭ ‬داخل‭ ‬المستشفى‮»‬‭.

‬وعندما‭ ‬انسحب‭ ‬الجيش،‭ ‬وصل‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬بسيارة‭ ‬إسعاف‭ ‬وأخلى‭ ‬بعض‭ ‬المرضى‭. ‬وأكدت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬أنها‭ ‬نقلت‭ ‬49‭ ‬مريضا‭ ‬وفرقا‭ ‬طبية‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭.‬

وقال‭ ‬ريك‭ ‬بيبركورن‭ ‬ممثل‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬في‭ ‬تحديث‭ ‬عن‭ ‬العملية‭ ‬‮«‬رأينا‭ ‬فوضى‭ ‬وانفلاتا‭... ‬كانت‭ ‬أقسام‭ ‬الطوارئ‭ (‬في‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭) ‬ممتلئة،‭ ‬ورأينا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬يجري‭ ‬إدخالهم‭ ‬ووصلت‭ ‬حالات‭ ‬إصابات‭ ‬مروعة،‭ ‬مما‭ ‬أرهق‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬تماما‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬صباح‭ ‬أن‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الإجلاء‭ ‬الجزئي‭ ‬‮«‬تفاجأ‭ ‬الجميع‭ ‬بعودة‭ ‬الدبابات‭ ‬لمحاصرة‭ ‬المستشفى‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬خروج‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬وقصف‭ ‬محطة‭ ‬الأكسجين‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬المستشفى‭ ‬وانقطع‭ ‬الأكسجين،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬فقدان‭ ‬حياة‭ ‬بعض‭ ‬المرضى‭ ‬داخل‭ ‬العناية‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬في‭ ‬صباح‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬المبكر‭ ‬اقتحمت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬أسوار‭ ‬المستشفى‭ ‬وبدأت‭ ‬بالمناداة‭ ‬على‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬والمرضى‭ ‬والمصابين‭ ‬والمرافقين‭ ‬بالنزول‭ ‬من‭ ‬المستشفى‮»‬‭.‬

وزعم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬ينفذ‭ ‬عملية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬مخابرات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬مسلحين‭ ‬هناك‭. ‬

ورفضت‭ ‬الفرق‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬مستشفيات‭ ‬الأوامر‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بالإخلاء‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يتركوا‭ ‬المرضى‭ ‬دون‭ ‬رعاية‭. ‬وقالوا‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬800‭ ‬فلسطيني‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬بدأ‭ ‬الجيش‭ ‬الهجوم‭ ‬الجديد‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭.‬