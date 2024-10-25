Saturday, 26 October 2024 02:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(الصحة) تنظم مؤتمر الكويت الثاني للصحة العامة لمواجهة تحدياتها الاثنين المقبل

10/25/2024 2:48:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 25 – 10 (كونا) –- تنظم وزارة الصحة الاثنين المقبل مؤتمر الكويت الثاني للصحة العامة تحت عنوان (مواجهة تحديات الصحة العامة.. الحلول المقترحة) برعاية وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي وذلك لتسليط الضوء على أبرز القضايا والتحديات التي تؤثر على صحة المجتمع.
وقال مدير إدارة الصحة العامة بالوزارة ورئيس المؤتمر الدكتور فهد الغملاس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن المؤتمر الذي ينظمه قطاع الصحة العامة على مدى يومين يتناول عدة محاور منها مكافحة الأمراض المعدية إذ سيتم تسليط الضوء على استراتيجيات الوقاية والتشخيص المبكر والعلاج الفعال مع التركيز على أهمية البحث العلمي وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وأضاف الغملاس أن المؤتمر سيناقش أيضا محور (الصحة الواحدة) الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعات الصحية والبيئية لتحقيق التكامل بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
وأشار إلى أن المؤتمر سيتناول محور (الرقمنة) في الصحة العامة من خلال بحث دور التكنولوجيا الحديثة في تطوير الرعاية الصحية وتعزيز الاستجابة السريعة للأزمات وتحديث أنظمة المراقبة الصحية.
وأفاد أن المؤتمر سيناقش مبادرة (المدن الصحية) واستراتيجيات تحويل المناطق إلى بيئات صحية وآمنة للعيش والعمل بما يعزز رفاهية السكان من خلال التركيز على البيئة والبنية التحتية والصحة النفسية.
وأكد الغملاس أن محور (السلامة الغذائية) سيكون حاضرا في المؤتمر إذ سيركز على كيفية تعزيز نظم غذاء مستدامة تسهم في تقليل المخاطر الصحية.
ولفت إلى أن محور (تغير المناخ) سيبحث تأثير الممارسات المستدامة في الحد من الظواهر الجوية القاسية التي تؤثر سلبا على جودة الهواء والماء وتزيد من الأزمات الصحية عالميا.
وأضاف أن المحور الأخير سيركز على (الصحة العامة للمسافرين) وأهمية تقديم المشورة الطبية لهم وتطوير بروتوكولات صحية للحد من انتشار الأمراض عبر الحدود.
وأوضح الغملاس أن المؤتمر سيشهد معرضا للملصقات العلمية بمشاركة نخبة من الأطباء وطلبة الدراسات العليا في مواضيع الصحة العامة بالإضافة إلى ورش عمل متخصصة مثل ورشة التسمم الغذائي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وورشة تقييم المخاطر البيولوجية.
وذكر أن المؤتمر سيشهد أيضا معرضا يشارك فيه أكثر من 15 جهة رسمية منها كلية الصحة العامة بجامعة الكويت ورابطة الصحة العامة ويشمل جناحا خاصا لتقديم تطعيمات الشتاء للراغبين.(النهاية)

م ر ف / ع س




MENAFN25102024000071011013ID1108819089

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث