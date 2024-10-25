(الصحة) تنظم مؤتمر الكويت الثاني للصحة العامة لمواجهة تحدياتها الاثنين المقبل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت – 25 – 10 (كونا) –- تنظم وزارة الصحة الاثنين المقبل مؤتمر الكويت الثاني للصحة العامة تحت عنوان (مواجهة تحديات الصحة العامة.. الحلول المقترحة) برعاية وزير
الصحة الدكتور أحمد العوضي وذلك لتسليط الضوء على أبرز القضايا والتحديات التي تؤثر على صحة المجتمع.
وقال مدير إدارة الصحة العامة بالوزارة ورئيس المؤتمر الدكتور فهد الغملاس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن المؤتمر الذي ينظمه قطاع الصحة العامة على مدى يومين يتناول عدة محاور منها مكافحة الأمراض المعدية إذ سيتم تسليط الضوء على استراتيجيات الوقاية والتشخيص المبكر والعلاج الفعال مع التركيز على أهمية البحث العلمي وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وأضاف الغملاس أن المؤتمر سيناقش أيضا محور (الصحة الواحدة) الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعات الصحية والبيئية لتحقيق التكامل بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
وأشار إلى أن المؤتمر سيتناول محور (الرقمنة) في الصحة العامة من خلال بحث دور التكنولوجيا الحديثة في تطوير الرعاية الصحية وتعزيز الاستجابة السريعة للأزمات وتحديث أنظمة المراقبة الصحية.
وأفاد أن المؤتمر سيناقش مبادرة (المدن الصحية) واستراتيجيات تحويل المناطق إلى بيئات صحية وآمنة للعيش والعمل بما يعزز رفاهية السكان من خلال التركيز على البيئة والبنية التحتية والصحة النفسية.
وأكد الغملاس أن محور (السلامة الغذائية) سيكون حاضرا في المؤتمر إذ سيركز على كيفية تعزيز نظم غذاء مستدامة تسهم في تقليل المخاطر الصحية.
ولفت إلى أن محور (تغير المناخ) سيبحث تأثير الممارسات المستدامة في الحد من الظواهر الجوية القاسية التي تؤثر سلبا على جودة الهواء والماء وتزيد من الأزمات الصحية عالميا.
وأضاف أن المحور الأخير سيركز على (الصحة العامة للمسافرين) وأهمية تقديم المشورة الطبية لهم وتطوير بروتوكولات صحية للحد من انتشار الأمراض عبر الحدود.
وأوضح الغملاس أن المؤتمر سيشهد معرضا للملصقات العلمية بمشاركة نخبة من الأطباء وطلبة الدراسات العليا في مواضيع الصحة العامة بالإضافة إلى ورش عمل متخصصة مثل ورشة التسمم الغذائي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وورشة تقييم المخاطر البيولوجية.
وذكر أن المؤتمر سيشهد أيضا معرضا يشارك فيه أكثر من 15 جهة رسمية منها كلية الصحة العامة بجامعة الكويت ورابطة الصحة العامة ويشمل جناحا خاصا لتقديم تطعيمات الشتاء للراغبين.(النهاية)
م ر ف / ع س
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