وزيرا (البلدية) والتجارة يقومان بجولة تفقدية على عربات (فود ترك) بمحافظة الأحمدي ضمن حملة رقابية موسعة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 25 - 10 (كونا) -- قام وزير
شؤون البلدية وزير شؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ووزير التجارة والصناعة خليفةالعجيل بجولة ميدانية تفقدية على العربات المتنقلة (فود ترك) في محافظة الأحمدي والتي تأتي ضمن حملة رقابية موسعة.
وقالت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن الجولة التي شارك فيها مدير الهيئة العامة للغذاء الدكتور سعود الجلال وممثلون من وزارة الداخلية تم خلالها إزالة جميع العربات المتنقلة المخالفة ومخالفة أخرى لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية والأمنية.
وذكرت أن الجولة أسفرت عن مخالفة 46 عربة غير مرخصة ومواد غذائية منتهية وعدم وجود ترخيص تجاري وترخيص موقع علاوة على حملة يوم أمس التي كانت في محافظة العاصمة وشملت منطقتي قرطبة والعديلية وأسفرت عن عدد من المخالفات للاشتراطات الصحية ورفع مركبات (فود ترك) مخالفة.
وأكدت الوزارة أن الجولة الميدانية تأتي ضمن حملة أوسع يجريها الوزراء ومسؤولو الجهات الحكومية المعنية لمكافحة المخالفات والتعديات في قطاع العربات المتنقلة ومن المقرر أن تتوسع الجولة الرقابية في هذا الخصوص وتشمل جميع محافظات الكويت.(النهاية)
ع ع م / ط أ ب
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