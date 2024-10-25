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وزيرا (البلدية) والتجارة يقومان بجولة تفقدية على عربات (فود ترك) بمحافظة الأحمدي ضمن حملة رقابية موسعة

10/25/2024 2:48:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 10 (كونا) -- قام وزير شؤون البلدية وزير شؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ووزير التجارة والصناعة خليفةالعجيل بجولة ميدانية تفقدية على العربات المتنقلة (فود ترك) في محافظة الأحمدي والتي تأتي ضمن حملة رقابية موسعة.
وقالت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن الجولة التي شارك فيها مدير الهيئة العامة للغذاء الدكتور سعود الجلال وممثلون من وزارة الداخلية تم خلالها إزالة جميع العربات المتنقلة المخالفة ومخالفة أخرى لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية والأمنية.
وذكرت أن الجولة أسفرت عن مخالفة 46 عربة غير مرخصة ومواد غذائية منتهية وعدم وجود ترخيص تجاري وترخيص موقع علاوة على حملة يوم أمس التي كانت في محافظة العاصمة وشملت منطقتي قرطبة والعديلية وأسفرت عن عدد من المخالفات للاشتراطات الصحية ورفع مركبات (فود ترك) مخالفة.
وأكدت الوزارة أن الجولة الميدانية تأتي ضمن حملة أوسع يجريها الوزراء ومسؤولو الجهات الحكومية المعنية لمكافحة المخالفات والتعديات في قطاع العربات المتنقلة ومن المقرر أن تتوسع الجولة الرقابية في هذا الخصوص وتشمل جميع محافظات الكويت.(النهاية)

ع ع م / ط أ ب




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