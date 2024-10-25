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الكويت تشارك بالجلسة العامة للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن

10/25/2024 2:48:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 25 – 10 (كونا) -– ترأست وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة المهندسة نورة الفصام اليوم الجمعة وفد دولة الكويت المشارك في الجلسة العامة للاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن.
وناقشت الجلسة العامة القضايا ذات الاهتمام العالمي المشترك بما في ذلك التوقعات الاقتصادية العالمية والاستقرار الاقتصادي والنمو العالمي والتركيز على العمل المشترك ومواجهة التحديات العالمية المتمثلة في التغير المناخي واستدامة القدرة على تحمل الديون وتقليص الفقر.
كما تناولت الجلسة تعزيز القدرات وخلق الوظائف وفرص العمل من أجل تحقيق الرخاء المشترك وذلك بمشاركة قادة عالميين من 191 دولة من مختلف أنحاء العالم.
وشارك في الجلسة محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية بالوكالة وليد البحر.
وتعقد الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال الفترة من 21 حتى 26 أكتوبر الجاري بمشاركة وزراء المال والتنمية ومحافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص. (النهاية)

ا م م / م م ج




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