الدوري السعودي: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة (النصر) و (الخلود)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 25 - 10 (كونا) -- تعادل فريق (النصر) مع مضيفه (الخلود) بثلاثة أهداف لكل منهما في مباراة
مثيرة أقيمت اليوم الجمعة على ملعب (الملك عبد الله) في مدينة بريدة ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري (روشن) السعودي للمحترفين في كرة القدم.
وتقدم (الخلود) عن طريق الفرنسي ميزياني ماوليدا في الدقيقة 12 قبل أن يدرك (النصر) التعادل بواسطة المدافع الأسباني إيميرك لابورتي في الدقيقة 16 بينما أضاف البرازيلي اندرسون تاليسكا الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 24 قبل ان يعادل (الخلود) النتيجة عن طريق نفس اللاعب ميزياني في الدقيقة 28.
وفي الشوط الثاني أعاد اللاعب الكونغولي جاكسون موليكا التقدم للخلود بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 71 لكن قبل نهاية المباراة أدرك (النصر) التعادل بعدما احتسب الحكم ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع سجلها البرازيلي تاليسكا لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.
وبهذا التعادل يصل (النصر) إلى النقطة ال18 في المركز الثالث بسلم ترتيب الدوري بينما رفع (الخلود) رصيده إلى ست نقاط في المركز ال14.
ويخوض (النصر) مباراته القادمة في دوري (روشن) السعودي أمام (الهلال) في ديربي الرياض مطلع نوفمبر المقبل بينما يلعب (الخلود) أمام (التعاون) في لقاء الجولة التاسعة في الثاني من نوفمبر. (النهاية)
ع ش / ر ج
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