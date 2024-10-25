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الدوري السعودي: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة (النصر) و (الخلود)

10/25/2024 2:47:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 25 - 10 (كونا) -- تعادل فريق (النصر) مع مضيفه (الخلود) بثلاثة أهداف لكل منهما في مباراة مثيرة أقيمت اليوم الجمعة على ملعب (الملك عبد الله) في مدينة بريدة ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري (روشن) السعودي للمحترفين في كرة القدم.
وتقدم (الخلود) عن طريق الفرنسي ميزياني ماوليدا في الدقيقة 12 قبل أن يدرك (النصر) التعادل بواسطة المدافع الأسباني إيميرك لابورتي في الدقيقة 16 بينما أضاف البرازيلي اندرسون تاليسكا الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 24 قبل ان يعادل (الخلود) النتيجة عن طريق نفس اللاعب ميزياني في الدقيقة 28.
وفي الشوط الثاني أعاد اللاعب الكونغولي جاكسون موليكا التقدم للخلود بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 71 لكن قبل نهاية المباراة أدرك (النصر) التعادل بعدما احتسب الحكم ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع سجلها البرازيلي تاليسكا لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.
وبهذا التعادل يصل (النصر) إلى النقطة ال18 في المركز الثالث بسلم ترتيب الدوري بينما رفع (الخلود) رصيده إلى ست نقاط في المركز ال14.
ويخوض (النصر) مباراته القادمة في دوري (روشن) السعودي أمام (الهلال) في ديربي الرياض مطلع نوفمبر المقبل بينما يلعب (الخلود) أمام (التعاون) في لقاء الجولة التاسعة في الثاني من نوفمبر. (النهاية)

ع ش / ر ج




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