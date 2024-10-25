مؤشر البورصة يرتفع %0.42 في أسبوع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان -الغد - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2403.8 نقطة مقارنة مع 2393.8 نقطة للأسبوع السابق بإرتفاع نسبته 0.42 %.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول
في بورصة عمان حوالي 4.5 مليون دينار مقارنة مع 3.9 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 15.2%، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الماضي حوالي 22.4 مليون دينار مقارنة مع 19.4 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة
خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 15.5 مليون سهم، نفذت من خلال 9853 عقداً.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 8.65 مليون دينار وبنسبة 38.70 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع المالي بحجم مقداره 8.20 مليون دينـار وبنسبـة 36.69 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 5.50 مليون دينار وبنسبة 24.61 %.
وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.44 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.07 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة
بنسبة 2.79 %.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الناضي والبالغ عددها 120 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 43 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 46 شركة.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي الموارد الصناعية الأردنية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 293.75 %، حدائق بابل المعلقة للاستثمارات حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 17.48 %، المتحدة للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 14.84%، الوطنية لصناعات الألمنيوم حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 13.89%، ونور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 12.67 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي مجموعة العصر للاستثمار حيث انخفض سعر السهم بنسبة 10.00 %، البلاد للأوراق المالية والاستثمار حيث انخفض سعر السهم بنسبة 8.70 %، الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 8.26 %، تطوير العقارات حيث انخفض سعر السهم بنسبة 7.69 %، وفينيكس العربية القابضة حيث انخفض سعر السهم
بنسبة 7.69 %.
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