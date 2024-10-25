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مؤشر البورصة يرتفع %0.42 في أسبوع

10/25/2024 2:45:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان -الغد - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2403.8 نقطة مقارنة مع 2393.8 نقطة للأسبوع السابق بإرتفاع نسبته 0.42 %.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان حوالي 4.5 مليون دينار مقارنة مع 3.9 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 15.2%، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الماضي حوالي 22.4 مليون دينار مقارنة مع 19.4 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 15.5 مليون سهم، نفذت من خلال 9853 عقداً.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 8.65 مليون دينار وبنسبة 38.70 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع المالي بحجم مقداره 8.20 مليون دينـار وبنسبـة 36.69 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 5.50 مليون دينار وبنسبة 24.61 %.
وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.44 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.07 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة
بنسبة 2.79 %.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الناضي والبالغ عددها 120 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 43 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 46 شركة.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي الموارد الصناعية الأردنية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 293.75 %، حدائق بابل المعلقة للاستثمارات حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 17.48 %، المتحدة للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 14.84%، الوطنية لصناعات الألمنيوم حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 13.89%، ونور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 12.67 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي مجموعة العصر للاستثمار حيث انخفض سعر السهم بنسبة 10.00 %، البلاد للأوراق المالية والاستثمار حيث انخفض سعر السهم بنسبة 8.70 %، الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 8.26 %، تطوير العقارات حيث انخفض سعر السهم بنسبة 7.69 %، وفينيكس العربية القابضة حيث انخفض سعر السهم
بنسبة 7.69 %.

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