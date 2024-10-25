إطلاق مركزي خدمات حكومية قبل نهاية 2024 وخمسة العام المقبل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ابراهيم المبيضين
عمان– أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أمس، أنها مستمرة في تنفيذ مشروع مراكز الخدمات الحكومية الشاملة بعد نجاح تجاربها السابقة في عدد من محافظات الأردن.
وأكدت الوزارة أنها سوف تطلق مركزين للخدمات الشاملة في معان ومادبا قبل نهاية العام الحالي.
وبينت الوزارة في ردها على أسئلة لـ"الغد"، أنها تعمل على قدم وساق لتصميم وتجهيز هذين المركزين بعد اختيار أماكنهما وذلك لخدمة المواطنين في كل من معان ومادبا، ليباشرا العمل على تقديم مجموعة متكاملة وشاملة من الخدمات الحكومية في هاتين المحافظتين.
وأكدت الوزارة أيضا، أنها ضمن خطة إطلاق هذين المركزين تتوجه لإطلاق خمسة من مراكز الخدمات الحكومية الشاملة في محافظات أخرى خلال العام المقبل، إذ من المخطط له إطلاق المراكز في كل من: الزرقاء، جرش، المفرق، السلط والكرك بطريقة تقديم الخدمات نفسها في المراكز السابقة والتي تعمل أيضا حتى في العطل الرسمية خدمة وتسهيلا على المواطن.
وبينت أن المراكز المخطط اطلاقها يسير العمل بها بنسب متفاوتة بين اختيار المكان والتجهيز والتصميم، ومن ثم ليجري الإطلاق والبدء بتقديم الخدمات.
وأشارت إلى أن إطلاق هذه المراكز يأتي ضمن خطة حكومية تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي لخريطة تحديث وتطوير القطاع العام، وهي خطة شاملة.
وأوضحت الوزارة أن هذه المراكز تقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات الحكومية التي تتبع مؤسسات حكومية متنوعة منها، خدمات الأحوال المدنية مثل إصدار وتجديد جوازات السفر وتأجيل تجديد دفتر خدمة العلم وعدم المحكومية، الاستعلام عن المسقفات ودفعها وتقديم موعد للاعتراض عن مخالفات السير، وإصدار مخطط موقع تنظيمي وتسجيل عقود الإيجار إلكترونياً، وخدمات إذن الإشغال وغيرها من الخدمات الأخرى.
ووفقا لخطط الوزارة والحكومة وإذا ما جرى إطلاق مركزين قبل نهاية العام الحالي، وخمسة خلال العام المقبل، سيرتفع عدد مراكز الخدمات الحكومية الشاملة التي نفذتها الحكومة إلى 12 مركزا.
ويبلغ عدد المراكز العاملة في الأردن حاليا 5 مراكز، في مناطق المقابلين، مطار الملكة علياء الدولي في عمان، ومحافظتي إربد والطفيلة وآخر تجريبي في العقبة.
وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة: "ان مراكز الخدمات الحكومية الشاملة توفر تجربة متميزة، حيث تقدم مجموعة من الخدمات ذات الأولوية للمواطنين من دوائر ومؤسسات حكومية عدة في مكان واحد، بإشراف موظفين مدربين ومؤهلين، لتسهيل الإجراءات وتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر بوابة واحدة، مع إتاحة الحصول على تلك الخدمات خارج أوقات الدوام الرسمي وفي أيام العطل، وهذا التوجه يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، التي تسعى إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات وتخفيف العبء على المواطنين".
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