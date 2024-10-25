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إطلاق مركزي خدمات حكومية قبل نهاية 2024 وخمسة العام المقبل

10/25/2024 2:45:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ابراهيم المبيضين






عمان– أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أمس، أنها مستمرة في تنفيذ مشروع مراكز الخدمات الحكومية الشاملة بعد نجاح تجاربها السابقة في عدد من محافظات الأردن.
وأكدت الوزارة أنها سوف تطلق مركزين للخدمات الشاملة في معان ومادبا قبل نهاية العام الحالي.
وبينت الوزارة في ردها على أسئلة لـ"الغد"، أنها تعمل على قدم وساق لتصميم وتجهيز هذين المركزين بعد اختيار أماكنهما وذلك لخدمة المواطنين في كل من معان ومادبا، ليباشرا العمل على تقديم مجموعة متكاملة وشاملة من الخدمات الحكومية في هاتين المحافظتين.
وأكدت الوزارة أيضا، أنها ضمن خطة إطلاق هذين المركزين تتوجه لإطلاق خمسة من مراكز الخدمات الحكومية الشاملة في محافظات أخرى خلال العام المقبل، إذ من المخطط له إطلاق المراكز في كل من: الزرقاء، جرش، المفرق، السلط والكرك بطريقة تقديم الخدمات نفسها في المراكز السابقة والتي تعمل أيضا حتى في العطل الرسمية خدمة وتسهيلا على المواطن.
وبينت أن المراكز المخطط اطلاقها يسير العمل بها بنسب متفاوتة بين اختيار المكان والتجهيز والتصميم، ومن ثم ليجري الإطلاق والبدء بتقديم الخدمات.
وأشارت إلى أن إطلاق هذه المراكز يأتي ضمن خطة حكومية تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي لخريطة تحديث وتطوير القطاع العام، وهي خطة شاملة.
وأوضحت الوزارة أن هذه المراكز تقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات الحكومية التي تتبع مؤسسات حكومية متنوعة منها، خدمات الأحوال المدنية مثل إصدار وتجديد جوازات السفر وتأجيل تجديد دفتر خدمة العلم وعدم المحكومية، الاستعلام عن المسقفات ودفعها وتقديم موعد للاعتراض عن مخالفات السير، وإصدار مخطط موقع تنظيمي وتسجيل عقود الإيجار إلكترونياً، وخدمات إذن الإشغال وغيرها من الخدمات الأخرى.
ووفقا لخطط الوزارة والحكومة وإذا ما جرى إطلاق مركزين قبل نهاية العام الحالي، وخمسة خلال العام المقبل، سيرتفع عدد مراكز الخدمات الحكومية الشاملة التي نفذتها الحكومة إلى 12 مركزا.
ويبلغ عدد المراكز العاملة في الأردن حاليا 5 مراكز، في مناطق المقابلين، مطار الملكة علياء الدولي في عمان، ومحافظتي إربد والطفيلة وآخر تجريبي في العقبة.
وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة: "ان مراكز الخدمات الحكومية الشاملة توفر تجربة متميزة، حيث تقدم مجموعة من الخدمات ذات الأولوية للمواطنين من دوائر ومؤسسات حكومية عدة في مكان واحد، بإشراف موظفين مدربين ومؤهلين، لتسهيل الإجراءات وتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر بوابة واحدة، مع إتاحة الحصول على تلك الخدمات خارج أوقات الدوام الرسمي وفي أيام العطل، وهذا التوجه يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، التي تسعى إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات وتخفيف العبء على المواطنين".

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