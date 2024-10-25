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الصناعة تحرر 3099 مخالفة منذ بداية العام

10/25/2024 2:45:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






عمان– بلغ عدد المخالفات التي حررتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ بداية العام الحالي وحتى أمس، 3099 مخالفة شملت مختلف محافظات المملكة.
وتوزعت المخالفات، بحسب الإحصائيات التي حصلت "الغد" على نسخة منها، بين عدم إعلان السعر بشكل واضح بعدد 2584 مخالفة، و313 مخالفة تتعلق بالسقوف السعرية المحددة لبعض السلع، مثل الدجاج، و17 مخالفة لعدم توفر الخبز الحجم الكبير.
كما حررت فرق الرقابة التابعة للوزارة 77 مخالفة لزيادة السعر عن المعلن، و52 مخالفة لعدم التقيد بتعليمات التنزيلات والعروض وتقديم الجوائز.
وبحسب نتائج تقرير الرقابة على الأسواق للعام الحالي، نفذت الوزارة 4177 جولة رقابية تضمنت 63039 زيارة للمنشآت التجارية خلال هذه الفترات.
وأكدت الوزارة ردا على استفسارات "الغد"، التزامها بمراقبة الأسواق والتصدي للممارسات غير القانونية، مشيرة إلى تلقيها 1204 شكاوى من المواطنين، مما يبرز أهمية تواصلها مع المجتمع وتفاعلها مع شكاوى المستهلكين.
ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى عبر القنوات الرسمية المتاحة، مشيرة إلى أن ملاحظاتهم تلعب دورا مهما في تحسين مستوى الخدمات والرقابة على الأسواق.
وأشارت الوزارة إلى وجود رصد يومي لمؤشر أسعار السلع في السوق المحلية والتغيرات التي تحدث في الأسواق العالمية، موضحة أن لديها الإجراءات القانونية التي تضمن ضبط الأسعار بالسوق المحلية استناداً إلى التشريعات الناظمة للسوق مثل، قانون الصناعة والتجارة وحماية المستهلك وتعليمات المغالاة بالأسعار.
وأكدت أن السوق المحلية تمتاز بتوفر جميع السلع وبخيارات واسعة أمام المواطنين من السلعة الواحدة بأسعار متفاوتة، مشيرة إلى وجود تواصل مستمر بين الوزارة والقطاع الخاص، لضمان استمرار توفر السلع داخل السوق المحلية بأسعار مناسبة.
يشار إلى أن مديرية الرقابة على الأسواق تتولى تنفيذ قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998، الذي يتضمن مجموعة من المواد المعنية بالرقابة على الأسواق، تشمل الرقابة على وفرة وأسعار المواد الأساسية المحددة، والتحقق من إعلان أسعار السلع والمواد، وبيعها وفقاً لهذه الأسعار، والتأكد من المخزون المتوفر لدى تجار الجملة، ومراقبة أي إخفاء أو امتناع عن بيع المواد الأساسية، ومراقبة التنزيلات والتصفية والجوائز الترويجية.
وتقدم المديرية العديد من الخدمات الإلكترونية، منها الموافقة على الحملات الترويجية والجوائز، الإشراف على عملية السحب على الجوائز، إصدار كتاب موافقة تعديل تمديد وإلغاء حملة ترويجية، إضافة إلى طلب إعادة السحب على الجوائز.

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