الصناعة تحرر 3099 مخالفة منذ بداية العام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة
عمان– بلغ عدد المخالفات التي حررتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ بداية العام الحالي وحتى أمس، 3099 مخالفة شملت مختلف محافظات المملكة.
وتوزعت المخالفات، بحسب الإحصائيات التي حصلت "الغد" على نسخة منها، بين عدم إعلان السعر بشكل واضح بعدد 2584 مخالفة، و313 مخالفة تتعلق بالسقوف السعرية المحددة لبعض السلع، مثل الدجاج، و17 مخالفة لعدم توفر الخبز الحجم الكبير.
كما حررت فرق الرقابة التابعة للوزارة 77 مخالفة لزيادة السعر عن المعلن، و52 مخالفة لعدم التقيد بتعليمات التنزيلات والعروض وتقديم الجوائز.
وبحسب نتائج تقرير الرقابة على الأسواق للعام الحالي، نفذت الوزارة 4177 جولة رقابية تضمنت 63039 زيارة للمنشآت التجارية خلال هذه الفترات.
وأكدت الوزارة ردا على استفسارات "الغد"، التزامها بمراقبة الأسواق والتصدي للممارسات غير القانونية، مشيرة إلى تلقيها 1204 شكاوى من المواطنين، مما يبرز أهمية تواصلها مع المجتمع وتفاعلها مع شكاوى المستهلكين.
ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى عبر القنوات الرسمية المتاحة، مشيرة إلى أن ملاحظاتهم تلعب دورا مهما في تحسين مستوى الخدمات والرقابة على الأسواق.
وأشارت الوزارة إلى وجود رصد يومي لمؤشر أسعار السلع في السوق المحلية والتغيرات التي تحدث في الأسواق العالمية، موضحة أن لديها الإجراءات القانونية التي تضمن ضبط الأسعار بالسوق المحلية استناداً إلى التشريعات الناظمة للسوق مثل، قانون الصناعة والتجارة وحماية المستهلك وتعليمات المغالاة بالأسعار.
وأكدت أن السوق المحلية تمتاز بتوفر جميع السلع وبخيارات واسعة أمام المواطنين من السلعة الواحدة بأسعار متفاوتة، مشيرة إلى وجود تواصل مستمر بين الوزارة والقطاع الخاص، لضمان استمرار توفر السلع داخل السوق المحلية بأسعار مناسبة.
يشار إلى أن مديرية الرقابة على الأسواق تتولى تنفيذ قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998، الذي يتضمن مجموعة من المواد المعنية بالرقابة على الأسواق، تشمل الرقابة على وفرة وأسعار المواد الأساسية المحددة، والتحقق من إعلان أسعار السلع والمواد، وبيعها وفقاً لهذه الأسعار، والتأكد من المخزون المتوفر لدى تجار الجملة، ومراقبة أي إخفاء أو امتناع عن بيع المواد الأساسية، ومراقبة التنزيلات والتصفية والجوائز الترويجية.
وتقدم المديرية العديد من الخدمات الإلكترونية، منها الموافقة على الحملات الترويجية والجوائز، الإشراف على عملية السحب على الجوائز، إصدار كتاب موافقة تعديل تمديد وإلغاء حملة ترويجية، إضافة إلى طلب إعادة السحب على الجوائز.
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