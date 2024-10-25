الفضة تدخل سلة مدخرات الأردنيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم
عمان- اشتد الطلب على معدن الفضة خلال الفترة الماضية في السوق المحلية لغايات الادخار أو الاستثمار، بحسب عاملين في سوق الحلي والمجوهرات.
ورغم ارتفاع أسعار الفضة في الفترة الأخيرة مقارنة بالفترة السابقة، إلا أن تواضع سعرها أمام معدن الذهب يمنح الطلب عليها زخما غير مسبوق.
ويتراوح سعر أونصة الفضة حاليا 34 دولارا، بينما يتراوح سعر أونصة الذهب 1734 دولارا، إذ يبلغ سعر الأخير 80 ضعفا عن الأولى.
وقال نقيب تجار الذهب والمجوهرات ربحي علان: "الإقبال على الفضة في السوق المحلية نشط خلال الفترة الحالية".
وأكد علان أن المواطن الباحث عن ادخار وليس لديه قدرة على شراء الذهب يلجأ لشراء الفضة وهي سلعة قابلة للربح والخسارة بطبيعة الحال.
وأضاف: "عمولات الفضة أعلى بكثير من عملة بيع وشراء الذهب، فيما يعتبر الذهب أكثر أمانا من الفضة".
وبين أن استخدام الذهب كمصاغ وزينة، يعتبر شكلا من أشكال الاستثمار، بينما استخدام الفضة كمصاغ أو زينة لا يعتبر ادخارا واستثمارا وهذا الفرق بين المعدنين.
وقال تاجر الذهب والمجوهرات يزن دعنا: "الطلب على معدن الفضة قوي جدا منذ 6 أشهر".
وأكد دعنا أن المواطنين يشترون الفضة من فئة الكيلو وأكثر لغايات الاستثمار والادخار نظرا لفروقات الأسعار بينها وبين الذهب بأضعاف.
وأضاف دعنا: أن الإقبال على الفضة خلال الفترة الحالية، لم نره من قبل، إذ إن مبيعات الفضة تضاعفت بشكل كبير".
ووجد المواطن شريف أبو حاكم هدفه في الفضة كبديل جيد عن الذهب، في ظل ارتفاع أسعار الذهب لمستويات تاريخية.
وأكد أبو حاكم ان أسعار الفضة مقبولة، وضمن معدل دخل الباحثين عن الاستثمار والادخار في المعادن النفيسة.
وأضاف: "الفضة بديل مناسب وملاذ آمن بعد الذهب، وهو من المعادن التي تحافظ على مستوى أسعارها ونسبة الخطورة فيها متدنية وتعتبر من المعادن الآمنة".
واتفق المواطن أحمد الحلايبة مع سابقه في الرأي، حول إمكانية اللجوء إلى الفضة كبديل عن الذهب لغايات الادخار والاستثمار.
وقال الحلايبة: "أصحاب الدخل المحدود الباحثين عن استثمار وادخار في المعادن يتوجهون إلى الفضة مباشرة جراء فروقات الأسعار الكبيرة بينها وبين الذهب".
وحول مستويات الأسعار، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 للمواطنين نحو 55.6 دينار، وسعر الشراء من المواطنين 53.5 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 للمواطن نحو 63.7 دينار وسعر الشراء نحو 61.5 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 للمواطنين نحو 49 دينارا وسعر الشراء 45.5 دينار، وبلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي التي تزن 8 غرامات نحو 447 دينارا، وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي التي تزن 7 غرامات نحو 393 دينارا.
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