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الفضة تدخل سلة مدخرات الأردنيين

10/25/2024 2:45:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






عمان- اشتد الطلب على معدن الفضة خلال الفترة الماضية في السوق المحلية لغايات الادخار أو الاستثمار، بحسب عاملين في سوق الحلي والمجوهرات.
ورغم ارتفاع أسعار الفضة في الفترة الأخيرة مقارنة بالفترة السابقة، إلا أن تواضع سعرها أمام معدن الذهب يمنح الطلب عليها زخما غير مسبوق.
ويتراوح سعر أونصة الفضة حاليا 34 دولارا، بينما يتراوح سعر أونصة الذهب 1734 دولارا، إذ يبلغ سعر الأخير 80 ضعفا عن الأولى.
وقال نقيب تجار الذهب والمجوهرات ربحي علان: "الإقبال على الفضة في السوق المحلية نشط خلال الفترة الحالية".
وأكد علان أن المواطن الباحث عن ادخار وليس لديه قدرة على شراء الذهب يلجأ لشراء الفضة وهي سلعة قابلة للربح والخسارة بطبيعة الحال.
وأضاف: "عمولات الفضة أعلى بكثير من عملة بيع وشراء الذهب، فيما يعتبر الذهب أكثر أمانا من الفضة".
وبين أن استخدام الذهب كمصاغ وزينة، يعتبر شكلا من أشكال الاستثمار، بينما استخدام الفضة كمصاغ أو زينة لا يعتبر ادخارا واستثمارا وهذا الفرق بين المعدنين.
وقال تاجر الذهب والمجوهرات يزن دعنا: "الطلب على معدن الفضة قوي جدا منذ 6 أشهر".
وأكد دعنا أن المواطنين يشترون الفضة من فئة الكيلو وأكثر لغايات الاستثمار والادخار نظرا لفروقات الأسعار بينها وبين الذهب بأضعاف.
وأضاف دعنا: أن الإقبال على الفضة خلال الفترة الحالية، لم نره من قبل، إذ إن مبيعات الفضة تضاعفت بشكل كبير".
ووجد المواطن شريف أبو حاكم هدفه في الفضة كبديل جيد عن الذهب، في ظل ارتفاع أسعار الذهب لمستويات تاريخية.
وأكد أبو حاكم ان أسعار الفضة مقبولة، وضمن معدل دخل الباحثين عن الاستثمار والادخار في المعادن النفيسة.
وأضاف: "الفضة بديل مناسب وملاذ آمن بعد الذهب، وهو من المعادن التي تحافظ على مستوى أسعارها ونسبة الخطورة فيها متدنية وتعتبر من المعادن الآمنة".
واتفق المواطن أحمد الحلايبة مع سابقه في الرأي، حول إمكانية اللجوء إلى الفضة كبديل عن الذهب لغايات الادخار والاستثمار.
وقال الحلايبة: "أصحاب الدخل المحدود الباحثين عن استثمار وادخار في المعادن يتوجهون إلى الفضة مباشرة جراء فروقات الأسعار الكبيرة بينها وبين الذهب".
وحول مستويات الأسعار، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 للمواطنين نحو 55.6 دينار، وسعر الشراء من المواطنين 53.5 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 للمواطن نحو 63.7 دينار وسعر الشراء نحو 61.5 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 للمواطنين نحو 49 دينارا وسعر الشراء 45.5 دينار، وبلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي التي تزن 8 غرامات نحو 447 دينارا، وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي التي تزن 7 غرامات نحو 393 دينارا.

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