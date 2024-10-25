ارتفاع الرقم القياسي لأسعار أسهم بورصة عمّان في أسبوع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان، بنسبة 0.42 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2403 نقاط.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 4.5 ملايين دينار، مقارنة مع نحو 4 مليون دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 15.2 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 22.4 مليون دينار، مقارنة مع 19.4مليون دينار للأسبوع السابق.
أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، فبلغ 15.5 مليون سهم، نُفّذت من خلال 9853 صفقة.--(بترا)
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