ارتفاع الرقم القياسي لأسعار أسهم بورصة عمّان في أسبوع

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان، بنسبة 0.42 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2403 نقاط.



وبلغ المعدل اليومي لحجم في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 4.5 ملايين دينار، مقارنة مع نحو 4 مليون دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 15.2 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 22.4 مليون دينار، مقارنة مع 19.4مليون دينار للأسبوع السابق.



أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي، فبلغ 15.5 مليون سهم، نُفّذت من خلال 9853 صفقة.--(بترا)