من زيورخ: التعلّم عن بُعد يفتح نوافذ الأمل أمام الفتيات الأفغانيّات

MENAFN - Swissinfo) تتضاعف الجهود الشعبية العالمية، من بنغلاديش إلى سويسرا، لمساعدة النساء والفتيات في أفغانستان على الدراسة عبر الإنترنت، والتصدِّي للحظر المفروض على تعليمهنّ. بينما تتزايد الضغوط على حركة طالبان لإلغاء الحظر على حقهن في التعليم.

تم نشر هذا المحتوى على 05 سبتمبر 2024 - 07:22 13دقائق

وصلت جيرالدين - الشديدة التشبّث بالتفاصيل - إلى swissinfo لأول مرة في عام 2014 لدراسة الشائعات على وسائل كجزءٍ من مشروع بحث تعاوني لتحديد صحة الادعاءات المقدمة على شبكة الانترنت يُعرَف باسم Pheme . تقوم الآن بتنسيق ملف "تدقيق الحقائق" الذي أنشأتهswissinfo ، والذي يتناول البيانات الخاطئة حول سويسرا، وتواصل تَتَبُّع مسار المعلومات الخاطئة على الإنترنت.



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English en How distance learning keeps Afghan girls' education hopes alive الأصلي طالع المزيدHow distance learning keeps Afghan girls' education hopes aliv Deutsch de Wie Fernunterricht die Hoffnung afghanischer Mädchen auf Bildung am Leben erhält طالع المزيدWie Fernunterricht die Hoffnung afghanischer Mädchen auf Bildung am Leben erhäl

تقضي محبوبة إبراهيمي ذات التسعة عشر ربيعا، أغلب وقتها في الدراسة. وقد بلغت محطّتها الأخيرة من رحلتها الدراسيّة الثانويّة في زيورخ، مستقرّها في سويسرا منذ عامين. ولو لم تغادر أفغانستان، موطنها الأصلي، لظلَّت حبيسة منزل العائلة، وممنوعة من مزاولة تعليمها بعد المرحلة الابتدائيّة، شأن فتيات أفغانستان ونساءها جميعهنّ.



وقد أنشأت محبوبة منصّة للتعلّم الإلكترونيّ عام 2023، خصّصتها للمرأة الأفغانيّة، سعيا منها لرتق ما تركه الوضع في موطنها من ندوب في نفسها. وتطوّع للتدريس على المنصة غير الربحيّة“الزهرة البرية” (Wild Flowerرابط خارجي )، 70 فردا في أوروبا، وتستفيد منها في أفغانستان 120 طالبة حريصة على تعلُّم مواد مثل الرياضيات، وعلوم الكمبيوتر، واللغة الإنجليزية.

وتعبّر محبوبة عن سعادتها بما تحقّقه المنصّة من تأثير، رغم أنّ هدفها بلوغ 500 فتاة. فتقول وقد نشأت في إيران بعد مغادرتها أفغانستان طفلةً رفقة عائلتها:“لا يقتصر الأمر على المساعدة، بل يتجاوز الأثرُ التعلّمَ بالنسبة إلى العديد من الفتيات، فيشعرن أن لديهن صداقات في جزء آخر من العالم، وأنّ أمرهنّ معلوم خارج أفغانستان”.



تخشى إبراهيمي، التي تظهر في الصورة (واقفة) مع متطوعي فايلد فلاور، أن يكون المجتمع الدولي قد تخلى عن فتيات أفغانستان، نظراً لعدم إحراز تقدم في حمل طالبان على إعادة الحقوق الأساسية للسكان. Wild Flower

وانتهكت حركة طالبان منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، حقوق المرأة، وأقصتها عن التعلّم بعد المرحلة الابتدائية، وعن العمل في معظم القطاعات، وفرضت عليها التنقُّل بمحرم ذكر. وأورد صندوق ملالا، المنظمة المدافعة عن حق المرأة في تعليم مجاني وجيّد في جميع أنحاء العالم، أنّ عدد المنقطعات عن الدراسة في أفغانستان فاق المليونين.



وتُعدُّ منصة“الزهرة البرية” إحدى مبادرات لا تُحصى في التعليم الإلكتروني، أنشأتها عقول أفغانية مهاجرة، بإدارة منظمات غير ربحية من داخل أفغانستان وخارجها، لتُتيح للمرأة مساحة آمنة لمواصلة تعليمها. وبالإضافة إلى جهود المنظمات الشعبيّة لترميم فجوة التعليم، لا يزال المجتمع الدوليّ منذ ثلاث سنوات حريصا على ممارسة ضغط على طالبان من أجل إعادة إرساء الحقوق الأساسية في البلاد.



عقبة“حقوق المرأة”

سعت القيادات العالمية إلى فرض عقوبات على جماعة طالبان، إثر استيلائها على الحكم في أفغانستان عام 2021، وتحفظَّت على إقامة علاقات دبلوماسية معها، ومازالت إلى اليوم غير معترف بها رسميا. وصدر في أبريل 2023،

قرار عن مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة، يُهيب بالحركة العدول عن تقييد الحريات على أساس الجنس.



وتُظهر المؤشرات اليوم، تراجع زخم محاولات إقناع طالبان بتغيير نهجها، وقد اشترطت لحضور المحادثات مع الأمم المتّحدة، وحوالي 25 منظّمة وبلدا منها سويسرا في يونيو الماضي، عدم حضور النساء، كما اُستثنيت مواضيع حقوق الإنسان من جدول أعمال هذه المحادثات، الجارية في قطر بقيادة الأمم المتحدة لتباحث إمكانية التعامل مع نظام طالبان.



ورغم تشديد روزماري ديكارلو، المسؤولة الأممية التي ترأست محادثات الدوحة، في مؤتمر صحفي،رابط خارج على منع أفغانستان من“العودة إلى المجتمع الدولي”، ما دامت تحرم نصف سكَّانها من الحقوق الأساسية، لم يتأثّر موقف طالبان المُتعنِّت. واعتبر ذبيح الله المجاهد زعيم وفد طالبان، موقف الجماعة المتعلّق بحقوق المرأة مجرد“اختلافات سياسية” مع الدول الأخرى، وشأنا داخليا لا دخل لها فيه.



وتعبّر سحر حليمزاي، قائدة مبادرة أفغانستان في صندوق ملالارابط خارجي ، عن رأيها حول حقوق المرأة، في محادثات الدوحة مع طالبان قائلة:“تبدو حقوق المرأة الآن عقبة أكثر منها هدفًا، ونقلق أكثر كلّما تساءلنا: متى تغيّر طالبان سياساتها تجاه المرأة”.



يدعم صندوق ملالا المنظمات داخل أفغانستان التي تقدم مسارات تعليمية مختلفة للفتيات والنساء، مثل مزيج من الفصول الدراسية السرية والتعلم عن بعد، والبث الإذاعي والتلفزيوني للمناهج الأفغانية. Malala Fund

ويرى بشير مبشر، زميل ما بعد الدكتوراه في علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية في واشنطن، وأطلق دروسًا عبر الإنترنت للأفغانيات، أن المجتمع الدولي قد أعاد ترتيب أولوياته الآن بعد مرور ثلاث سنوات، فتركّز الدول الآن على الأمن وخاصّة مكافحة الإرهاب، لوجود فروع لتنظيم الدولة الإسلامية على الأراضي الأفغانية، كما تسعى دول عديدة إلى تحقيق بعض السلام في ظل حكم طالبان بعد 40 عامًا من النزاع في البلاد

“تمييز على أساس الجنس”



لا زالت جهات عديدة مدافعة عن حقوق الإنسان متمسّكة بمحاسبة طالبان على ما تقترفه من انتهاكات، والاعتراف بأنّ ما يحدث في أفغانستان ليس سوى ميز عنصريّ على أساس الجنس، يُمكن تعريفه على أنّه“نمط من السيطرة المؤسّساتيّة، والقمع بطريقة منهجيّة على أساس الجنس”. ورغم تجريم منظمة العفو الدولية الاضطهاد القائم على أساس الجنس، فإنها لا تعتبره ميزا عنصريّا، وتقولرابط خارجي عن تعريفه الحالي:“لا يتطابق مع الميز العنصري تماما في مجال السيطرة، وامتدادها الممنهجين” .



وتقول سحر حليمزاي:“يمكن لسنَّ قانون [دولي] مناهض للميز العنصري على أساس الجنس، أن يفصل تعليم المرأة عن القضايا السياسية في التعامل مع طالبان، ويحدّد بوضوح الالتزام المبدئيّ في التعامل معها. فلا شكّ أنّه خطّ أحمر، لا جدال فيه، لكنّنا لسنا نراه الآن.”



تحث ملالا يوسفزاي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والتي أنشأت صندوق ملالا مع والدها في عام 2013 لتعزيز تعليم الفتيات، قادة العالم على الاعتراف بالتمييز ضد النساء والفتيات في أفغانستان. The Associated Press.

وتؤكّد حليمزاي تأييد عدد من الدول، منها النمسا، والمكسيك، ومالطا، والفلبين، إدراج الميز العنصري على أساس الجنس في مسودة اتفاقية مناهضة للجرائم ضد الإنسانية. وتقول:“سيكون إنجازًا عظيمًا لهذه الحملة لو انضمت سويسرا، البلد الرائد في مناصرة القانون الدولي وحقوق الإنسان، إلى الكثير من الجهات الشريكة والمنظمات الداعية إلى تقنينه”.



وجاء في رد وزارة الخارجية السويسرية في ردّها على هذا الموقف:“يشير مصطلح الميز العنصري إلى تطبيق نظامين منفصلين لشريحتين مختلفتين من السكان. لكن تكاد المرأة في أفغانستان، تُستبعد تماما من المشاركة في الحياة العامة، والسياسية، والاقتصادية، ما يرتقي بما يحدث في أفغانستان إلى مستوى الاتّهام بجرائم ضدّ الإنسانيّة”.

أمل للنساء في أفغانستان

يركّز المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان الذين والواتي تحدثت إليهم/هن سويس إنفو (SWI swissinfo) الجهود على مساعدة المرأة الأفغانيّة في كسر ما فرضته عليها طالبان من قيود، وتعنّتها في حرمانها من التعليم. فمنحت مؤسسة ملالا منظمات تقدم حلولًا بديلة، مثل التعليم عن بعد، داخل أفغانستان وخارجها، 6 ملايين دولار، ما يوافق 5،1 مليون فرنك سويسريّ إلى حدّ الآن.



وشهدت الولايات المتحدة 1500 تسجيل من أفغانستان في برنامجرابط خارجي التعلم الرقمي، الذي أطلقه مبشر بالشراكة مع الجمعية الأفغانية للقانون والعلوم السياسة في المنفى (ALPA in Exile)، التي يقودها مبشر وتضم نخبا أكاديمية أفغانية. ويقدِّم هذا البرنامج دورات جامعية مجانية في مواضيع مثل اللغات، والقانون، إضافة إلى أدوات عملية.



ويصف مبشر البرنامج، فيقول:“نقدِّم دورات لإعداد هيئة تدريس قادرة على إنشاء مدارس من داخل المنازل”. ويسعى الفريق أيضًا إلى تقديم دورات تدريب مهني في مجالات مثل تصفيف الشعر، والخياطة، لتمكين النساء من ممارسة أعمال اقتصاديّة من داخل المنازل، وتحقيق الدخل المادي الضروري.



وتطوِّع محبوبة إبراهيمي في سويسرا، برنامجها لاحتياجات طالباتها. وتواظب على البحث عن اختصاصات ذات علاقة بعلم النفس لدعم المُسجِّلات في برنامج“الزهرة البرية” اللاتي يعانين من مشاكل نفسية بسبب العزلة داخل منازلهن.



وتفيد التقارير أنّ نسبة القادرات على الوصول إلى الإنترنت لا تتجاوز 6 %،رابط خارجي رغم الجهود المبذولة. فلا يمكن أن تستفيد من التعليم الإلكتروني سوى نسبة ضئيلة من الفتيات والنساء في أفغانستان. كما لا يمكنه تعويض التعليم الرسمي. فتُقدِّم“الزهرة البرية” دروسها مرة واحدة في الأسبوع، على دفعات صغيرة، على تطبيق واتساب (WhatsApp)، ويتحمَّل البرنامج تكاليف الإنترنت، ولا يتّبع المناهج الرسمية في أفغانستان.



وتحرص بعض طالباتها على تعلُّم اللغة الإنجليزية، لمغادرة أفغانستان والدراسة في الخارج. ولكن ليس ذلك بالأمر الهيِّن، فتكاليف السفر باهظة، ولا يمكن للمرأة الأفغانية مغادرة البلاد دون محرم ذكر، إضافة إلى قلّة المؤسسات التي تقدِّم منحًا دراسية كاملةرابط خارجي للمرأة الأفغانيةّ، منها الجامعة الآسيوية للمرأة (AUW) في شيتاغونغ ببنغلاديش، التي صرّح سومان تشاترجي، رئيس قسم القبول فيها أنّها

تستقبل من أفغانستان سنويا 3،000 فرد وتدرس في حرمها حوالي 500 أفغانية، كما تدير برنامجًا للتعلم عن بُعد للأفغانياترابط خارجي .



ويعتبر سومان تشاترجي رؤية الجامعة الآسيوية لتعليم المرأة طويلة الأمد، فيقول:“نُعدِّ قائدات سيتولَّين المسؤولية عندما يتغير النظام في أفغانستان، الذي آمل أن ينتهي قريبًا، ستكون [الخريجات] جاهزات للعودة إلى بلدهن وبناء أفغانستان جديدة”.



وإلى أن يتحقّق هذا الأمل، يظلُّ التعلُّم عبر الإنترنت طوق نجاة فتيات يمكنهن التشبث به. وتقول محبوبة إبراهيمي:“يعدّ الأمل حاجة الإنسان الأساسيّة بعد الغذاء، وعلينا أن نفتح نافذته على مصراعيها، ليتسنّى للمرأة الأفغانيّة الإقبال على الحياة”.

