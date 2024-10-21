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لتعويض نقص فيتامين د.. إليك 5 طرق سهلة

10/21/2024 4:49:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دبي- يزداد نقص فيتامين "د" شيوعا بسبب أنماط الحياة والأنظمة الغذائية السيئة، مما يؤثر على صحة العظام ووظائف العضلات والصحة العقلية.
ويمكن أن تساعد المصادر الطبيعية مثل، ضوء الشمس، الأسماك الدهنية، الفطر والأطعمة المدعمة، في تعزيز تناول هذا الفيتامين، كما يمكن أن يكون تضمين التوفو وجبن القريش في الأنظمة الغذائية مفيد أيضا.
وفيتامين "د"، قابل للذوبان في الدهون ويوجد بشكل طبيعي في بعض الأطعمة مثل الأسماك الزيتية، اللحوم الحمراء والكبد ويمكن إضافته إلى أطعمة أخرى عن طريق التحصين. فيما يمكن لأشعة الشمس أن تساعد في الحصول عليه، حيث يمكن للأشعة فوق البنفسجية تحفيز إنتاج الجسم له، كما أن هناك طرقا سهلة لتعزيزه، وفقا لما نشرته صحيفة Times of India.
- أشعة الشمس الصباحية: يمكن الحصول على بعض أشعة الشمس بالوقوف أو الجلوس في الشرفة صباحا، حيث تعمل الأشعة في الصباح الباكر على تعزيز إنتاج فيتامين "د" وتعزز مستويات السيروتونين أيضاً، مما يمكن أن يحسن جودة النوم.
في حين، ينصح بالتعرض لأشعة الشمس لمدة تتراوح من 5 إلى 30 دقيقة يوميا.
- الأسماك الدهنية: يمكن اختيار تناول الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسلمون المرقط والماكريل، والتي تعتبر مصدرا رائعا لفيتامين "د"، حيث يحتوي 99 غراماً فقط من السلمون المطبوخ على حوالي 600-1000 وحدة دولية من الفيتامين، وهو أكثر من الكمية اليومية الموصى بها يوميًا للأشخاص البالغين.
- تناول الفطر: يمكن تضمين الفطر في النظام الغذائي، حيث تحتوي بعض الأصناف مثل فطر مايتاكي البري على ما يصل إلى 2348 وحدة دولية لكل 100 غرام.
- الأطعمة المدعمة: توجد أطعمة ومشروبات مدعمة بمستويات مضافة من هذا الفيتامين المهم، ووفقا لدورية Nutrients، تحتوي الأطعمة المدعمة بفيتامين "د"، على حوالي 100 وحدة دولية لكل وجبة.
- التوفو وجبن القريش: التوفو وجبن القريش مصدران جيدان لفيتامين "د"، وتناولهما بانتظام يمكن أن يحسن من الكالسيوم وفيتامين "سي" وفيتامين "بي 12" وفيتامين "أ".
وبصرف النظر عن هذه الأطعمة، فإن صفار البيض مصدر رائع لفيتامين "د"، حيث يمكن إضافته إلى مجموعة متنوعة من الأطباق، إذ يحتوي صفار بيضة واحدة كبيرة على 37 وحدة دولية منه، أو 5 % من القيمة اليومية الموصى بتناولها.
أمراض ووفيات
يشار إلى أن نقص فيتامين "د"، يصبح شائعا لدى الشباب وكبار السن مع اتباع الأشخاص لأسلوب حياة مستقر إلى حد كبير، وإهمال العناصر الغذائية المهمة في نظامهم الغذائي اليومي. ويمكن أن يؤثر نقصه على العديد من جوانب الرفاهية، مع الأخذ في الاعتبار أن المغذيات مهمة في مجموعة من الوظائف المهمة.
فيما تؤثر مستويات "د" المنخفضة، على امتصاص الكالسيوم والفوسفور مما قد يزيد من خطر الإصابة بمشاكل العظام مثل، هشاشة العظام ويسبب آلام العضلات وضعفها. ويرتبط نقصه أيضا بالاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب والفصام. توصلت دراسة، نشرت نتائجها عبر البنك الحيوي البريطاني، إلى أن نقصه مرتبط بزيادة الوفيات بسبب السرطانات الإجمالية، وأربعة أنواع محددة من السرطان. -(العربية نت)

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