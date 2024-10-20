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مسؤولون: الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة ترك بصمة بارزة في العطاء والتفاني والإخلاص

10/20/2024 7:14:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعد‭ ‬حياة‭ ‬حافلة‭ ‬مليئة‭ ‬بالعطاء‭ ‬والإنجازات‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وأبناء‭ ‬شعبها،‭ ‬رحل‭ ‬عن‭ ‬عالمنا‭ ‬الشيخ‭ ‬حمود‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬تاركا‭ ‬خلفه‭ ‬إرثًا‭ ‬من‭ ‬المحبة‭ ‬والاحترام‭ ‬في‭ ‬قلوب‭ ‬الجميع،‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬شخصية‭ ‬بارزة‭ ‬ورمزاً‭ ‬للتفاني‭ ‬والإخلاص‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬وخدمة‭ ‬الوطن،‭ ‬إذ‭ ‬تقلد‭ ‬عدة‭ ‬مناصب‭ ‬قيادية‭ ‬وإدارية‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الرياضية‭ ‬والأمنية‭ ‬والدبلوماسية،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬عديدا‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬والنجاحات‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬المحلي‭ ‬أو‭ ‬الدولي‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يشهد‭ ‬له‭ ‬الجميع‭ ‬بذلك‭.‬

وقد‭ ‬تلقى‭ ‬الشيخ‭ ‬حمود‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬تعليمه‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬دراسته‭ ‬العليا‭ ‬ويحصل‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬الكويت،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬الإدارة‭ ‬والاقتصاد‭ ‬من‭ ‬كندا،‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2002،‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬قرار‭ ‬بتعيين‭ ‬الشيخ‭ ‬حمود‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظا‭ ‬لمحافظة‭ ‬العاصمة،‭ ‬حيث‭ ‬قادها‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬وأسهم‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬خلالها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نهضة‭ ‬شاملة‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والخدمات‭ ‬العامة‭ ‬لمحافظة‭ ‬العاصمة‭.‬

وكان‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬دائمًا‭ ‬يهتم‭ ‬بتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬المواطنين‭ ‬لتقديم‭ ‬العون‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬كل‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬يحتاجها‭ ‬المواطن‭ ‬وتذليل‭ ‬أية‭ ‬عقبات‭ ‬تواجهه،‭ ‬ولم‭ ‬يكتفِ‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬بالجلوس‭ ‬خلف‭ ‬مكتبه،‭ ‬بل‭ ‬كان‭ ‬يقوم‭ ‬بزيارات‭ ‬مستمرة‭ ‬لكل‭ ‬فعاليات‭ ‬المجتمع‭ ‬ليدعمهم‭ ‬ويلبي‭ ‬متطلباتهم‭ ‬وحاجاتهم‭ ‬ويعمل‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬تلك‭ ‬الحاجات‭ ‬بأقصى‭ ‬جهد،‭ ‬حيث‭ ‬عُرف‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬بدعمه‭ ‬للقضايا‭ ‬الإنسانية‭ ‬وللفئات‭ ‬المحتاجة،‭ ‬فرغم‭ ‬المناصب‭ ‬الرفيعة‭ ‬التي‭ ‬تقلدها‭ ‬ظل‭ ‬قريبًا‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬يتعامل‭ ‬معهم‭ ‬ببساطة‭ ‬وتواضع‭.‬

وأسهم‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬وتنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬والخطط‭ ‬التطويرية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬توليه‭ ‬منصب‭ ‬محافظ‭ ‬العاصمة‭ ‬تحسينات‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية،‭ ‬الأمنية‭ ‬والبلدية‭ ‬والصحية،‭ ‬والإسكانية‭ ‬والتعليمية‭ ‬والثقافية‭ ‬وكذلك‭ ‬الاجتماعية‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك‭ ‬حرص‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الجانب‭ ‬الأمني‭ ‬لتحقيق‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬الشرطة‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الأمنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التنسيق‭ ‬والمتابعة‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬المجالس‭ ‬والمساجد‭ ‬والمآتم‭ ‬ورجالات‭ ‬العاصمة‭ ‬وأفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬مما‭ ‬انعكس‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المحافظة،‭ ‬ورحل‭ ‬معاليه‭ ‬تاركًا‭ ‬وراءه‭ ‬إرثًا‭ ‬مازال‭ ‬ملموسًا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

ولم‭ ‬يكتف‭ ‬الشيخ‭ ‬حمود‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬بالقيام‭ ‬بدوره‭ ‬الرسمي‭ ‬كمسؤول،‭ ‬بل‭ ‬كان‭ ‬يعتبر‭ ‬نفسه‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬النسيج‭ ‬المجتمعي‭ ‬يعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬النهوض‭ ‬به‭ ‬ويشجع‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬تطويره،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬الفعاليات‭ ‬المجتمعية‭ ‬والمبادرات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬كما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الروح‭ ‬الجماعية‭ ‬والتضامن‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬إيمانه‭ ‬بأن‭ ‬بناء‭ ‬المجتمعات‭ ‬القوية‭ ‬والمتماسكة‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬الجماعي‭.‬

وواصل‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬إنجازاته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زياراته‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬وعقد‭ ‬اللقاءات‭ ‬والاجتماعات‭ ‬مع‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬ومذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬والتعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬والبرامج‭ ‬للمواطنين‭ ‬البحرينيين‭.‬

وقد‭ ‬أشار‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشيخ‭ ‬حمود‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رحمه‭ ‬الله،‭ ‬كان‭ ‬مثالًا‭ ‬للأخلاق‭ ‬الرفيعة‭ ‬والتفاني‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬وكانت‭ ‬علاقتي‭ ‬به‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬الاحترام‭ ‬والثقة‭ ‬المتبادلة،‭ ‬فعندما‭ ‬صدر‭ ‬أمر‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بتعييني‭ ‬محافظا‭ ‬للمحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬كنت‭ ‬أتشاور‭ ‬معه‭ ‬باستمرار‭ ‬وأستفيد‭ ‬من‭ ‬نصائحه‭ ‬القيمة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬نابعة‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬طويلة‭ ‬وحكمة‭ ‬عميقة،‭ ‬واستمر‭ ‬هذا‭ ‬التواصل‭ ‬أيضًا‭ ‬عندما‭ ‬تم‭ ‬تعييني‭ ‬سفيرًا،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬حينها‭
‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة،‭ ‬وكان‭ ‬دائمًا‭ ‬يقدم‭ ‬الدعم‭ ‬والنصائح‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المواقف،‭ ‬نسأل‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬يتغمده‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ويسكنه‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭.‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أكد‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬أن‭
‬المغفور‭ ‬له‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬الشيخ‭ ‬حمود‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬كان‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬العمل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والرياضي‭ ‬والدبلوماسي،‭ ‬وقد‭ ‬كان‭ ‬الفقيد‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬علامة‭ ‬بارزة‭ ‬ومضيئة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬حيث‭ ‬نال‭ ‬الثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬بتعيينه‭ ‬محافظا‭ ‬لمحافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬عام‭ ‬2002‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬أسس‭ ‬خلالها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬ذات‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الأمني‭ ‬والاجتماعي‭ ‬والخدماتي،‭ ‬وساهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بعمل‭ ‬المحافظات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخطط‭ ‬والمشاريع‭ ‬التي‭ ‬طرحها‭ ‬وقدمها‭ ‬رحمه‭ ‬الله،‭ ‬حيث‭ ‬تميزت‭ ‬فترة‭ ‬توليه‭ ‬منصب‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬والإسهامات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

وأكد‭ ‬المحافظ‭ ‬أن‭ ‬الفقيد‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬قدم‭ ‬عملا‭ ‬بارزا‭ ‬ومضيئا‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬عمل‭ ‬المحافظات‭ ‬وله‭ ‬بصمات‭ ‬عديدة،‭ ‬مستذكرا‭ ‬الجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬للراحل‭ ‬ومسيرته‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬خلالها‭ ‬مثالا‭ ‬للإخلاص‭ ‬والتفاني‭ ‬والوطنية،‭ ‬داعيا‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الفقيد‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ويجزيه‭ ‬خير‭ ‬الجزاء،‭ ‬ويكرم‭ ‬نزله،‭ ‬ويلهم‭ ‬أهله‭ ‬وذويه‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭.‬

وفيما‭ ‬نعى‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة،‭ ‬الشيخ‭ ‬حمود‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬الأسبق،‭ ‬مستذكرا‭
‬مناقبه‭ ‬وجهوده‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬أهالي‭ ‬المحافظة،‭ ‬فقد‭ ‬أكد‭ ‬المحافظ‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬للشيخ‭ ‬حمود‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬الوقوف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تذليلها‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬توليه‭ ‬منصب‭ ‬محافظ‭ ‬العاصمة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2002‭ ‬و2011،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المناصب‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تقلدها،‭ ‬سائلا‭ ‬المولى‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الفقيد‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ويسكنه‭ ‬فسيح‭ ‬جناته،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬أهله‭ ‬وذويه‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭.‬

وأشار‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالحسين‭ ‬العصفور‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬إلى‭ ‬رحيل‭ ‬الشيخ‭ ‬حمود‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رحمه‭ ‬الله،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الكلمات‭ ‬والعبارات‭
‬تعجز‭ ‬عن‭ ‬الوفاء‭ ‬بحقه،‭ ‬حيث‭ ‬عملت‭ ‬معه‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬عملي‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬كمدير‭ ‬للخدمات‭ ‬وبرامج‭ ‬التنمية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬رشحني‭ ‬لتولي‭ ‬وظيفة‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ،‭ ‬وقد‭ ‬كسبت‭ ‬ثقته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬الصادق‭ ‬على‭ ‬محبة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬مولعاً‭ ‬بالعمل‭ ‬الوطني‭ ‬مخلصاً‭ ‬ومحباً‭ ‬لقيادته‭ ‬وشعبه‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬تحمله‭ ‬هذه‭ ‬العبارة‭ ‬من‭ ‬معنى،‭ ‬وقد‭ ‬كان‭
‬المرحوم‭ ‬يتمتع‭ ‬بشخصية‭ ‬إعلامية‭ ‬بارزة‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يرتجل‭ ‬خطاباته‭ ‬في‭ ‬المناسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬بحرفية‭ ‬وخبرة‭ ‬عالية،‭ ‬فكان‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬كريما‭ ‬محبا‭ ‬وفيا‭ ‬لأصدقائه‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬خلقه‭ ‬وأخلاقه‭ ‬التي‭ ‬أسرت‭ ‬الجميع،‭ ‬وقد‭ ‬رحل‭ ‬عنا‭ ‬اليوم‭ ‬الشيخ‭ ‬المعطاء‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬عطائه‭ ‬وقدراته‭.‬

وقال‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الفاضل‭ ‬المنسق‭ ‬العام‭ ‬للمحافظات‭ ‬السابق‭: ‬‮«‬رحم‭ ‬الله‭ ‬الشيخ‭ ‬حمود‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬الأوفياء،‭ ‬حيث‭ ‬ساهم‭ ‬تعيينه‭ ‬محافظا‭ ‬لمحافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬التواصل‭ ‬المجتمعي‭ ‬وحلّ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬والاهتمامات‭ ‬المجتمعية،‭ ‬منوهًا‭ ‬بتمثيل‭ ‬معاليه‭ ‬لبلاده‭ ‬خير‭ ‬تمثيل‭ ‬حينما‭ ‬عين‭ ‬سفيراً‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‮»‬‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬ترك‭ ‬الشيخ‭ ‬حمود‭ ‬بصمة‭ ‬لا‭ ‬تنسى‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المناصب‭ ‬التي‭ ‬تقلدها،‭ ‬جعلت‭ ‬منه‭ ‬نموذجاً‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬العطاء‭ ‬والتميز،‭ ‬وترك‭ ‬إرثاً‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬شخصيته‭ ‬الإنسانية‭ ‬وتفانيه‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬وطنه‭ ‬ومواطنيه‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرياضة‭ ‬منذ‭ ‬شبابه‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬داعماً‭ ‬للأندية‭ ‬ومن‭ ‬القيادات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭
‬وله‭ ‬بصمات‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الرياضة‭. ‬

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