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هيئة المكتب لمجلس النواب: الخطاب الملكي السامي يمثل المسار الرئيسي للعمل الوطني

10/20/2024 7:14:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬هيئة‭ ‬المكتب‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أهمية‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬الذي‭ ‬تفضل‭ ‬به‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬وما‭ ‬حمله‭ ‬من‭ ‬مضامين‭ ‬حيوية‭ ‬تمثل‭ ‬المسار‭ ‬الرئيسي‭ ‬للعمل‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والغايات‭ ‬المنشودة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭ ‬والمستقبل‭.‬‮

مشيرة‭ ‬هيئة‭ ‬المكتب‭ ‬إلى‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الفاعل‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬كافة‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬وخاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬برؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2050،‭ ‬وتأصيل‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة،‭ ‬وحماية‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني،‭ ‬والثروة‭ ‬الطبيعية‭ ‬وسبل‭ ‬استثمارها‭ ‬لتأمين‭ ‬المستقبل‭ ‬المستدام،‭ ‬مشيدة‭ ‬هيئة‭ ‬المكتب‭ ‬بجهود‭ ‬أعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬والسلطة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬وما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬منجزات‭ ‬ومكتسبات‭ ‬وطنية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬والمجالات‭.‬‮

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬هيئة‭ ‬مكتب‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أمس‭ (‬الأحد‭)‬،‭ ‬برئاسة‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وبحضور‭ ‬النائب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬أحمد،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬والمهندس‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬السيسي‭ ‬البوعينين‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬والدكتور‭ ‬صالح‭ ‬إبراهيم‭ ‬الغثيث‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬المستشارين‭ ‬القانونيين‭ ‬بالمجلس‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعرضت‭ ‬هيئة‭ ‬المكتب‭ ‬عضوية‭ ‬اللجان‭ ‬الدائمة،‭ ‬واللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للشعبة‭ ‬البرلمانية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الشأن‭ ‬النيابي‭.‬

كلمات دالة

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