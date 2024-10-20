هيئة المكتب لمجلس النواب: الخطاب الملكي السامي يمثل المسار الرئيسي للعمل الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت هيئة المكتب لمجلس النواب، أهمية الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، وما حمله من مضامين حيوية تمثل المسار الرئيسي للعمل الوطني في المرحلة المقبلة، لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة، من أجل الوطن والمواطنين والمستقبل.
مشيرة هيئة المكتب إلى المضي قدما في مواصلة تعزيز التعاون الفاعل مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذ كافة التوجيهات الملكية السامية، وخاصة فيما يتعلق برؤية البحرين الاقتصادية 2050، وتأصيل الهوية البحرينية الأصيلة، وحماية الأمن الوطني، والثروة الطبيعية وسبل استثمارها لتأمين المستقبل المستدام، مشيدة هيئة المكتب بجهود أعضاء السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وما تحقق من منجزات ومكتسبات وطنية في مختلف القطاعات والمجالات.
جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، أمس (الأحد)، برئاسة السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، وبحضور النائب عبدالنبي سلمان أحمد، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والمهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب، والدكتور صالح إبراهيم الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
وخلال الاجتماع استعرضت هيئة المكتب عضوية اللجان الدائمة، واللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الشأن النيابي.
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