هيئة المكتب لمجلس النواب: الخطاب الملكي السامي يمثل المسار الرئيسي للعمل الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

مشيرة‭ ‬هيئة‭ ‬المكتب‭ ‬إلى‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الفاعل‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬كافة‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬وخاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬برؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2050،‭ ‬وتأصيل‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة،‭ ‬وحماية‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني،‭ ‬والثروة‭ ‬الطبيعية‭ ‬وسبل‭ ‬استثمارها‭ ‬لتأمين‭ ‬المستقبل‭ ‬المستدام،‭ ‬مشيدة‭ ‬هيئة‭ ‬المكتب‭ ‬بجهود‭ ‬أعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬والسلطة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬وما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬منجزات‭ ‬ومكتسبات‭ ‬وطنية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬والمجالات‭.‬‮

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جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬هيئة‭ ‬مكتب‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أمس‭ (‬الأحد‭)‬،‭ ‬برئاسة‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وبحضور‭ ‬النائب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬أحمد،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬والمهندس‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬السيسي‭ ‬البوعينين‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬والدكتور‭ ‬صالح‭ ‬إبراهيم‭ ‬الغثيث‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬المستشارين‭ ‬القانونيين‭ ‬بالمجلس‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعرضت‭ ‬هيئة‭ ‬المكتب‭ ‬عضوية‭ ‬اللجان‭ ‬الدائمة،‭ ‬واللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للشعبة‭ ‬البرلمانية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الشأن‭ ‬النيابي‭.‬

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