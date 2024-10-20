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رئيس الوزراء الكويتي يشيد بانعقاد أعمال اللجنة الوزارية المشتركة مع البحرين

10/20/2024 7:14:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬السيف‭ ‬أمس،‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬بحضور‭ ‬عبدالله‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬اليحيا‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬دولة‭ ‬الكويت،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬انعقاد‭ ‬الدورة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬للجنة‭ ‬العليا‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وقد‭ ‬رحب‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الكويتي‭ ‬بوزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬وكلفه‭ ‬بنقل‭ ‬تحيات‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬منوهًا‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬المتميزة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬وتطور‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بانعقاد‭ ‬أعمال‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬المشتركة‭ ‬ودورها‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬نقل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬تحيات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وتمنياتهما‭ ‬لدولة‭ ‬الكويت‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬دوام‭ ‬التطور‭ ‬والنماء،‭ ‬منوهًا‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ملموس‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬ود‭. ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة،‭ ‬وصلاح‭ ‬علي‭ ‬المالكي‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬دولة‭ ‬الكويت،‭ ‬والسفير‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬والسيد‭ ‬بدر‭ ‬هود‭ ‬المحمود‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬للوزير‭.‬

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