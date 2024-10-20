رئيس الوزراء الكويتي يشيد بانعقاد أعمال اللجنة الوزارية المشتركة مع البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، في قصر السيف أمس، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، والوفد المرافق، بحضور عبدالله علي عبدالله اليحيا وزير خارجية دولة الكويت، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وقد رحب سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي بوزير الخارجية، وكلفه بنقل تحيات سموه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، منوهًا بما تشهده العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين من تقدم وتطور في مختلف المجالات، مشيدًا بانعقاد أعمال اللجنة الوزارية المشتركة ودورها البارز في تعزيز التعاون الثنائي.
من جانبه، نقل وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، وتمنياتهما لدولة الكويت وشعبها الشقيق دوام التطور والنماء، منوهًا بما تشهده علاقات التعاون المشترك من تطور ملموس على كافة المستويات.
حضر اللقاء سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، ود. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة مدير عام معهد الإدارة العامة، وصلاح علي المالكي سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت، والسفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة مدير عام العلاقات الثنائية في وزارة الخارجية، والسيد بدر هود المحمود وكيل شؤون الموانئ والملاحة البحرية في وزارة المواصلات والاتصالات، والوفد المرافق للوزير.
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