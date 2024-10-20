87 شهيدا في مجزرة بيت لاهيا.. والأمم المتحدة تندد بالغارات الوحشية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

غزة‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬استشهاد‭ ‬وفقدان‭ ‬87‭ ‬شخصا‭ ‬جراء‭ ‬المجزرة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭. ‬

وقالت‭ ‬الوزارة،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭ ‬أمس،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مجزرة‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بحق‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬بمحافظة‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬ليلة‭ ‬أمس‭ ‬وفجر‭ ‬اليوم‭ ‬راح‭ ‬ضحيتها87‭ ‬شهيدا‭ ‬ومفقودا‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‮»‬‭. ‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬إصابة‭ ‬بينها‭ ‬حالات‭ ‬حرجة‭ ‬جدا‭.

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قال‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬الحكومي‭ ‬الذي‭ ‬تديره‭ ‬حركة‭ (‬حماس‭) ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬جراء‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ارتفع‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬73‭ ‬أمس‭. ‬

وأضاف‭ ‬المكتب‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬والمفقودين‭ ‬جراء‭ ‬الغارات‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬مربعات‭ ‬سكنية‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬قال‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬إجمالي‭ ‬73‭ ‬شهيدا‭ ‬سقطوا‭ ‬في‭ ‬الغارات‭ ‬الوحشية‭ ‬على‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭.‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬إن‭ ‬عمليات‭ ‬الإنقاذ‭ ‬تعرقلها‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬الاتصالات‭ ‬واستمرار‭ ‬العملية‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المنطقة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬خط‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬لا‭ ‬زال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬تحت‭ ‬الركام‭ ‬وفي‭ ‬الطرقات‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬طواقم‭ ‬الإسعاف‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني‭ ‬الوصول‭ ‬إليهم‮»‬‭. ‬

وجاء‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬بعد‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬عملية‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬جباليا،‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا،‭ ‬حيث‭ ‬تحاول‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬مدعومة‭ ‬بدبابات‭ ‬تضييق‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬مقاتلي‭ ‬المقاومة‭ ‬المتبقين‭. ‬

وذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬المئات‭ ‬استشهدوا‭ ‬منذ‭ ‬تكثيف‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وندد‭ ‬تور‭ ‬وينسلاند‭ ‬منسق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الخاص‭ ‬لعملية‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬أمس‭ ‬بالهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المستمرة‭ ‬على‭ ‬المدنيين‭. ‬

وقال‭ ‬وينسلاند‭: ‬‮«‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬شهدت‭ ‬عمليات‭ ‬مكثفة‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬عشرات‭ ‬المدنيين‭ ‬وعدم‭ ‬وصول‭ ‬أي‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬تقريبا‭ ‬إلى‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وكتب‭ ‬وينسلاند‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬‮«‬مشاهد‭ ‬مروعة‭ ‬تتكشف‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وسط‭ ‬الصراع‭ ‬والضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المتواصلة‭ ‬والأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تزداد‭ ‬سوءا‭. ‬أدين‭ ‬الهجمات‭ ‬المستمرة‭ ‬على‭ ‬المدنيين‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن،‭ ‬ويجب‭ ‬وقف‭ ‬نزوح‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬ويجب‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‮»‬‭. ‬

وأدت‭ ‬أوامر‭ ‬إخلاء‭ ‬توجه‭ ‬السكان‭ ‬إلى‭ ‬الذهاب‭ ‬جنوبا‭ ‬إلى‭ ‬تأجيج‭ ‬المخاوف‭ ‬لدى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تهجيرهم‭ ‬من‭ ‬الجزء‭ ‬الشمالي‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬سيطرة‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬بعد‭ ‬العدوان‭. ‬

ويوجد‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬أحد‭ ‬مخيمات‭ ‬اللاجئين‭ ‬الثمانية‭ ‬الأقدم‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬سكان‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬داهمت‭ ‬ملاجئ‭ ‬تؤوي‭ ‬أسرا‭ ‬نازحة‭ ‬واعتقلت‭ ‬عشرات‭ ‬الرجال‭. ‬

ووفقا‭ ‬لبيانات‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬استشهد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬42600‭ ‬فلسطيني‭ ‬جراء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬ويُعتقد‭ ‬أن‭ ‬آلافا‭ ‬آخرين‭ ‬دُفنوا‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭. ‬وأسفر‭ ‬العدوان‭ ‬عن‭ ‬تدمير‭ ‬معظم‭ ‬القطاع‭ ‬الساحلي‭ ‬ونزوح‭ ‬معظم‭ ‬سكانه‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭. ‬

ومع‭ ‬استمرار‭ ‬القتال،‭ ‬قال‭ ‬مسؤولو‭ ‬الصحة‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬نقصا‭ ‬حادا‭ ‬في‭ ‬الغذاء‭ ‬والوقود‭ ‬والإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬اللازمة‭ ‬لعلاج‭ ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الثلاثة‭ ‬المتبقية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تعمل‭ ‬جزئيا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬مستشفيات‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬والإندونيسي‭ ‬والعودة‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تحاصر‭ ‬المنشآت،‭ ‬وفي‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬إن‭ ‬المنشأة‭ ‬تعرضت‭ ‬لإطلاق‭ ‬نار‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬