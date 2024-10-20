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وزير خارجية الأردن يلتقي الأسد ويبحث معه ملف عودة اللاجئين والتطورات الراهنة

10/20/2024 7:14:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

دمشق‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بحث‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬الأردن‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬التطورات‭ ‬الراهنة‭ ‬وعودة‭ ‬اللاجئين‭ ‬السوريين،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ (‬سانا‭). ‬ووصل‭ ‬الصفدي‭ ‬إلى‭ ‬دمشق‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬التقى‭ ‬فيها‭ ‬الأسد‭ ‬ونظيره‭ ‬بسام‭ ‬صباغ‭ ‬وعددا‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬السوريين‭. ‬ونقلت‭ ‬سانا‭ ‬عن‭ ‬الأسد‭ ‬تأكيده‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تأمين‭ ‬متطلبات‭ ‬العودة‭ ‬الآمنة‭ ‬للاجئين‭ ‬السوريين‭ ‬هو‭ ‬أولوية‭ ‬للدولة‭ ‬السورية‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬سوريا‭ ‬قطعت‭ ‬شوطا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬الإجراءات‭ ‬المساعدة‭ ‬على‭ ‬العودة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬لناحية‭ ‬البيئة‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬المطلوبة‮»‬‭. ‬

وحمل‭ ‬الصفدي‭ ‬إلى‭ ‬الأسد‭ ‬رسالة‭ ‬شفوية‭ ‬من‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬حول‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬الثنائية‭ ‬والإقليمية‭ ‬إضافة‭ ‬لملف‭ ‬الأزمة‭ ‬السورية‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬سانا‭. ‬ويستضيف‭ ‬الأردن‭ ‬نحو‭ ‬1 , 6‭ ‬مليون‭ ‬لاجئ‭ ‬سوري‭ ‬بحسب‭ ‬أرقام‭ ‬أردنية‭ ‬رسمية‭. ‬إثر‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬قطعت‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬عدة‭ ‬خصوصا‭ ‬الخليجية‭ ‬علاقاتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬وأغلقت‭ ‬سفاراتها،‭ ‬كما‭ ‬علقت‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬عضوية‭ ‬دمشق‭. ‬

لكن‭ ‬الأردن‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬القليلة‭ ‬التي‭ ‬أبقت‭ ‬على‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬اتصالات‭ ‬محدودة‭. ‬وتوقّفت‭ ‬الزيارات‭ ‬الرسمية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬سنوات‭ ‬عدة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تُستأنف‭ ‬عام‭ ‬2021‭. ‬وتكرّرت‭ ‬زيارات‭ ‬واتصالات‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأردنيين‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬السوري‭ ‬وتركزت‭ ‬مباحثاتهم‭ ‬على‭ ‬ملف‭ ‬إعادة‭ ‬اللاجئين‭ ‬ومكافحة‭ ‬تهريب‭ ‬المخدرات‭. ‬

وتمتد‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬جنوب‭ ‬سوريا‭ ‬وشمال‭ ‬الأردن‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬360‭ ‬كلم‭ ‬تقريبا،‭ ‬والمعبر‭ ‬الرسمي‭ ‬الوحيد‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬حاليا‭ ‬هو‭ ‬معبر‭ ‬جابر‭- ‬نصيب‭ ‬الذي‭ ‬أعيد‭ ‬فتحه‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬أمام‭ ‬حركة‭ ‬العبور‭ ‬في‭ ‬سبتمبر2022‭. ‬وأغلق‭ ‬هذا‭ ‬المعبر‭ ‬ومعبر‭ ‬الرمثا‭ -‬الجمرك‭ ‬خلال‭ ‬الحرب،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬الأخير‭ ‬مغلقا‭. ‬أما‭ ‬عمليات‭ ‬التهريب‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬فتتم‭ ‬إجمالا‭ ‬عبر‭ ‬معابر‭ ‬غير‭ ‬شرعية‭. ‬

ويكافح‭ ‬الجيش‭ ‬الأردني‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬عمليات‭ ‬تسلل‭ ‬وتهريب‭ ‬أسلحة‭ ‬ومخدّرات،‭ ‬لا‭ ‬سيّما‭ ‬حبوب‭ ‬الكبتاجون،‭ ‬برّا‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬نزاعا‭ ‬داميا‭ ‬تسبّب‭ ‬بمقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬وألحق‭ ‬دمارا‭ ‬هائلا‭ ‬وأدى‭ ‬إلى‭ ‬نزوح‭ ‬وتشريد‭ ‬ملايين‭ ‬السكان‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭ ‬وخارجها‭. ‬ويقول‭ ‬الأردن‭ ‬إن‭ ‬عمليات‭ ‬التهريب‭ ‬هذه‭ ‬باتت‭ ‬‮«‬منظمة‮»‬‭ ‬وتستخدم‭ ‬فيها‭ ‬أحيانا‭ ‬طائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬وتحظى‭ ‬بحماية‭ ‬مجموعات‭ ‬مسلحة،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬غير‭ ‬مرة‭ ‬لضرب‭ ‬المجموعات‭ ‬وإسقاط‭ ‬طائراتها‭ ‬المسيّرة‭. ‬ويعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الأردني‭ ‬بانتظام‭ ‬إقدام‭ ‬قوات‭ ‬حرس‭ ‬الحدود‭ ‬على‭ ‬قتل‭ ‬واعتقال‭ ‬مهربي‭ ‬أسلحة‭ ‬ومخدرات‭ ‬في‭ ‬اشتباكات‭ ‬مسلحة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الشمالية‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭.‬

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