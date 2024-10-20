سلسلة غارات إسرائيلية تطول عشرات البلدات والقرى في جنوب لبنان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
بيروت – الوكالات: شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي الأحد عشرات الغارات على مناطق لبنانية عدة منها ضاحية بيروت الجنوبية.
وشنّت طائرات إسرائيلية أمس غارات على أكثر من 50 بلدة وقرية في جنوب لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
وطالت الغارات مدينة النبطية للمرة الثالثة منذ نهاية الأسبوع الماضي.
وأعلن الجيش اللبناني مقتل ثلاثة من جنوده بنيران إسرائيلية على إحدى آلياته على طريق عين إبل -حانين في الجنوب.
وتعرضت أيضا ضاحية بيروت الجنوبية لغارتين إسرائيليتين على الأقل في وقت مبكر الأحد، وفق الوكالة.
وأفادت الوكالة عن «غارتين شنهما الطيران المعادي صباحا على الضاحية الجنوبية، استهدفت إحداهما مبنى سكنيا» يقع على مقربة من مسجد ومستشفى في منطقة حارة حريك.
وكان الجيش الإسرائيلي طلب فجر أمس من السكان إخلاء أبنية، قال إنها تقع «قرب منشآت ومصالح تابعة لحزب الله» في منطقتي حارة حريك والحدث.
وأورد لاحقا أنه استهدف «مقر قيادة لركن الاستخبارات في حزب الله إلى جانب ورشة انتاج أسلحة تحت الأرض في بيروت».
لاحقا أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية «جيش الاحتلال الاسرائيلي يقوم بعملية تفجير واسعة في المباني في بلدة العديسة»، كما يقوم «بالعملية نفسها في بلدتي رب ثلاثين ومركبا» المجاورتين، على وقع الغارات الكثيفة في جنوب لبنان.
وأوردت الوكالة أن «الطيران المعادي شنّ 14 غارة متتالية.. خلال 15 دقيقة» على بلدة الخيام التي تعرضت منذ بدء حزب الله واسرائيل تبادل القصف عبر الحدود قبل عام لسلسة غارات أدت الى نزوح سكانها وأحدثت دمارا واسعا.
من جانبه، أعلن حزب الله أمس أنه أطلق صواريخ على وسط مدينة حيفا وقاعدة عسكرية قرب صفد في شمال إسرائيل، كما استهدف تجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.
وأضاف أن مقاتليه قصفوا «قاعدة فيلون في روش بينا شرق مدينة صفد برشقة صاروخية كبيرة، ردا على اعتداءات إسرائيل على القرى والمنازل الآمنة»، وفق قوله.
كما أشار في بيان آخر إلى أن مقاتليه استهدفوا برشقة صاروخية «تجمعا للقوات الإسرائيلية في الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، وفي غرب بلدة العديسة المجاورة أيضا».
كذلك، تابع الحزب بالقول «استهدفنا تجمعا لقوات إسرائيلية في بليدا».
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