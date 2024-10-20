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سلسلة غارات إسرائيلية تطول عشرات البلدات والقرى في جنوب لبنان

10/20/2024 7:14:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬شنّ‭ ‬الطيران‭ ‬الحربي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الأحد‭ ‬عشرات‭ ‬الغارات‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬لبنانية‭ ‬عدة‭ ‬منها‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية‭.‬

وشنّت‭ ‬طائرات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أمس‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬بلدة‭ ‬وقرية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭. ‬

وطالت‭ ‬الغارات‭ ‬مدينة‭ ‬النبطية‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬جنوده‭ ‬بنيران‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬آلياته‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬عين‭ ‬إبل‭ -‬حانين‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭. ‬

وتعرضت‭ ‬أيضا‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية‭ ‬لغارتين‭ ‬إسرائيليتين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬الأحد،‭ ‬وفق‭ ‬الوكالة‭. ‬

وأفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬غارتين‭ ‬شنهما‭ ‬الطيران‭ ‬المعادي‭ ‬صباحا‭ ‬على‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية،‭ ‬استهدفت‭ ‬إحداهما‭ ‬مبنى‭ ‬سكنيا‮»‬‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬مسجد‭ ‬ومستشفى‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬حارة‭ ‬حريك‭.

وكان‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬طلب‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬إخلاء‭ ‬أبنية،‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬تقع‭ ‬‮«‬قرب‭ ‬منشآت‭ ‬ومصالح‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقتي‭ ‬حارة‭ ‬حريك‭ ‬والحدث‭. ‬

وأورد‭ ‬لاحقا‭ ‬أنه‭ ‬استهدف‭ ‬‮«‬مقر‭ ‬قيادة‭ ‬لركن‭ ‬الاستخبارات‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ورشة‭ ‬انتاج‭ ‬أسلحة‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬بيروت‮»‬‭. ‬

لاحقا‭ ‬أوردت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬يقوم‭ ‬بعملية‭ ‬تفجير‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬المباني‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬العديسة‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬يقوم‭ ‬‮«‬بالعملية‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬بلدتي‭ ‬رب‭ ‬ثلاثين‭ ‬ومركبا‮»‬‭ ‬المجاورتين،‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬الغارات‭ ‬الكثيفة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬

وأوردت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الطيران‭ ‬المعادي‭ ‬شنّ‭ ‬14‭ ‬غارة‭ ‬متتالية‭.. ‬خلال‭ ‬15‭ ‬دقيقة‮»‬‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬الخيام‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬واسرائيل‭ ‬تبادل‭ ‬القصف‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬لسلسة‭ ‬غارات‭ ‬أدت‭ ‬الى‭ ‬نزوح‭ ‬سكانها‭ ‬وأحدثت‭ ‬دمارا‭ ‬واسعا‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬أطلق‭ ‬صواريخ‭ ‬على‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬حيفا‭ ‬وقاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬قرب‭ ‬صفد‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل،‭ ‬كما‭ ‬استهدف‭ ‬تجمعات‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭.

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مقاتليه‭ ‬قصفوا‭ ‬‮«‬قاعدة‭ ‬فيلون‭ ‬في‭ ‬روش‭ ‬بينا‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬صفد‭ ‬برشقة‭ ‬صاروخية‭ ‬كبيرة،‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬اعتداءات‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬القرى‭ ‬والمنازل‭ ‬الآمنة‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬قوله‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬آخر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مقاتليه‭ ‬استهدفوا‭ ‬برشقة‭ ‬صاروخية‭ ‬‮«‬تجمعا‭ ‬للقوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الأطراف‭ ‬الشرقية‭ ‬لبلدة‭ ‬مركبا،‭ ‬وفي‭ ‬غرب‭ ‬بلدة‭ ‬العديسة‭ ‬المجاورة‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

كذلك،‭ ‬تابع‭ ‬الحزب‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬استهدفنا‭ ‬تجمعا‭ ‬لقوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬بليدا‮»‬‭.‬

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