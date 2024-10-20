Monday, 21 October 2024 07:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدوري الإسباني: المتصدر (برشلونة) يهزم (إشبيلية) بخمسة أهداف لهدف

10/20/2024 2:50:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 20 - 10 (كونا) -- حقق متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم (برشلونة) فوزا عريضا على ضيفه (إشبيلية) بخمسة أهداف لهدف اليوم الأحد في إطار الجولة ال10 من المسابقة.
وعلى ملعب (مونتجويك) الأولمبي في مدينة (برشلونة) سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف التقدم لأصحاب الأرض من ركلة جزاء ناجحة في الدقيقة ال24 فيما أضاف زميله بيدري الهدف الثاني في الدقيقة ال28.
وفي الدقيقة ال39 عزز ليفاندوفسكي بهدف ثالث فيما أضاف بابلو توري الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 82 و 88.
وعلى الجانب الثاني سجل البلجيكي ستانيس إيدومبو هدف تقليص الفارق للفريق الأندلسي في الدقيقة 87 من زمن المباراة التي انتهت بفوز (برشلونة) بالنقاط الثلاث ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام الوصيف (ريال مدريد) فيما تجمد رصيد (إشبيلية) عند 12 نقطة في المركز 13 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها فاز الوصيف (ريال مدريد) بهدفين لهدف على (سيلتا) صاحب المركز 10 أمس السبت كما فاز (أتلتيكو مدريد) الثالث بثلاثة أهداف لهدف على (ليغانيس) صاحب المركز 17 في وقت سابق اليوم. (النهاية)

ه ن د / م م ج




MENAFN20102024000071011013ID1108799751

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث