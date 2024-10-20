الدوري الإسباني: المتصدر (برشلونة) يهزم (إشبيلية) بخمسة أهداف لهدف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 20 - 10 (كونا) -- حقق متصدر الدوري
الإسباني لكرة القدم
(برشلونة) فوزا عريضا على ضيفه (إشبيلية) بخمسة أهداف لهدف اليوم الأحد في إطار الجولة ال10 من المسابقة.
وعلى ملعب (مونتجويك) الأولمبي في مدينة (برشلونة) سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف التقدم لأصحاب الأرض من ركلة جزاء ناجحة في الدقيقة ال24 فيما أضاف زميله بيدري الهدف الثاني في الدقيقة ال28.
وفي الدقيقة ال39 عزز ليفاندوفسكي بهدف ثالث فيما أضاف بابلو توري الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 82 و 88.
وعلى الجانب الثاني سجل البلجيكي ستانيس إيدومبو هدف تقليص الفارق للفريق الأندلسي في الدقيقة 87 من زمن المباراة التي انتهت بفوز (برشلونة) بالنقاط الثلاث ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام الوصيف (ريال مدريد) فيما تجمد رصيد (إشبيلية) عند 12 نقطة في المركز 13 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها فاز الوصيف (ريال مدريد) بهدفين لهدف على (سيلتا) صاحب المركز 10 أمس السبت كما فاز (أتلتيكو مدريد) الثالث بثلاثة أهداف لهدف على (ليغانيس) صاحب المركز 17 في وقت سابق اليوم. (النهاية)
ه ن د / م م ج
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