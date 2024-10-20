نمروقة تشارك في مراسم تنصيب الرئيس الإندونيسي الجديد

MENAFN - Khaberni) خبرني - شاركت الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة في مراسم تنصيب الرئيس الإندونيسي الجديد برابوو سوبيانتو ونائب الرئيس جبران راكابومينغ راكا التي أقيمت الأحد في العاصمة جاكرتا، وذلك إلى جانب عدد من المسؤولين من مختلف الدول.

ونقلت نمروقة للرئيس سوبيانتو ونائبه، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وتمنياتهما بالتوفيق للرئيس الجديد ونائبه ولشعب الجمهورية الإندونيسية الشقيق بمزيد من التقدم والرفعة والازدهار، مؤكدة حرص جلالة الملك على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

بدوره، حمل الرئيس سوبيانتو ونائبه، الوزيرة نمروقة تحياتهما إلى جلالة الملك، وولي العهد، وتمنياتهما بمزيد من الرفعة والتقدم للشعب الأردني، وأكّدا حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.