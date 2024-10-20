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شعبة عمل غور الصافي تبدأ عملها

10/20/2024 8:00:06 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بدأت شعبة عمل غور الصافي في لواء الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك، عملها اعتبارا من صباح الأحد.

وقال وزير العمل خالد البكار في تصريح صحفي، إن استحداث هذا الشعبة جاء بعد دراسة وافية استنادا لعدد من الأسس منها عدد تصاريح العمل التي تصدر للعمالة التي يحتاجها المزارعون، إضافة إلى حجم الحيازات الزراعية المزروعة بالمنطقة والمراجعات اليومية من قبل المواطنين.

وأكد البكار، أن الشعبة تعمل على توفير وقت وجهد المراجعين بدلا من الذهاب إلى مديرية عمل الكرك.

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