شعبة عمل غور الصافي تبدأ عملها

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- Khaberni) خبرني - بدأت شعبة عمل غور الصافي في لواء الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك، عملها اعتبارا من صباح الأحد.
وقال وزير العمل خالد البكار في تصريح صحفي، إن استحداث هذا الشعبة جاء بعد دراسة وافية استنادا لعدد من الأسس منها عدد تصاريح العمل التي تصدر للعمالة التي يحتاجها المزارعون، إضافة إلى حجم الحيازات الزراعية المزروعة بالمنطقة والمراجعات اليومية من قبل المواطنين.
وأكد البكار، أن الشعبة تعمل على توفير وقت وجهد المراجعين بدلا من الذهاب إلى مديرية عمل الكرك.
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